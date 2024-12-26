Єгиптянина, який воював за РФ, взяла в полон на Торецькому напрямку 28 ОМБр. ВIДЕО

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на Торецькому напрямку взяли в полон громадянина Єгипту, який воював на боці російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба бригади у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденні штурми окупантів на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з "вагнерівцями". Не зумівши прорватися до нас малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Але єдине, що від цього змінилось - кількість втрат. І нещодавній штурм - яскравий тому приклад. Користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до наших позицій, проте їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр", - йдеться в повідомленні.

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Захисники впритул знищили частину групи. Одному рашисту вдалося впасти в окоп до свого комрада-попередника, але його швидко викурили звідти гранатами та згодом ліквідували.



Інша частина групи окупантів тікала, ховалася та прикидалися вбитим.

"І лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцями довелось пояснювати все жестами", - додали там.

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