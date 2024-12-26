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Єгиптянина, який воював за РФ, взяла в полон на Торецькому напрямку 28 ОМБр. ВIДЕО

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на Торецькому напрямку взяли в полон громадянина Єгипту, який воював на боці російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба бригади у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденні штурми окупантів на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з "вагнерівцями". Не зумівши прорватися до нас малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Але єдине, що від цього змінилось - кількість втрат. І нещодавній штурм - яскравий тому приклад. Користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до наших позицій, проте їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр", - йдеться в повідомленні.

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Захисники впритул знищили частину групи. Одному рашисту вдалося впасти в окоп до свого комрада-попередника, але його швидко викурили звідти гранатами та згодом ліквідували.

Інша частина групи окупантів тікала, ховалася та прикидалися вбитим.

"І лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцями довелось пояснювати все жестами", - додали там.

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Автор: 

війна (1400) Єгипет (391) Донецька область (8467) найманець (254) Торецьк (460) 28 окрема механізована бригада (188) Бахмутський район (387) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+16
який нахер фараон, ***** голодупа арабська! від справжніх єгиптян лишилась лише назва...
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26.12.2024 09:40
+11
фараон, млять..
ну от і чому ми такі добрі?
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26.12.2024 09:24
+6
годуй тепер цю тварину
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26.12.2024 09:29
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фараон, млять..
ну от і чому ми такі добрі?
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26.12.2024 09:24 Відповісти
який нахер фараон, ***** голодупа арабська! від справжніх єгиптян лишилась лише назва...
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26.12.2024 09:40 Відповісти
Це не доброта, а тупість.
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26.12.2024 10:08 Відповісти
Ну ми ж не знаємо,що було з єгиптянином потім,після того як йому по доброму сказали "застєгні курточку бо холодно"...
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26.12.2024 13:08 Відповісти
годуй тепер цю тварину
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26.12.2024 09:29 Відповісти
Їхав-би, до своїх єдиновірців - у Сирію... Там з повстанських підрозділів нову сирійську армію формують.. Служив-би, повагою користувався, гроші-б мав... В так - в тюрмі сидітиме - бо кацапи на нього "хєр покладуть"...
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26.12.2024 09:30 Відповісти
Гроші
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26.12.2024 09:33 Відповісти
тому піхотинцями довелось пояснювати все жестами

Цікаво, а як воно зі своїми сослуживцями спілкувалося?
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26.12.2024 09:34 Відповісти
Іди геть кацапсіна-водкі нєт
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26.12.2024 15:17 Відповісти
Ти здурів чи шо? Який я тобі кацап?
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26.12.2024 15:40 Відповісти
Яка з них користь?Ще не чув щоб кцпи іноземців подавали на обмін.
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26.12.2024 09:39 Відповісти
Повесить на него пояс шахида, с большой начинкой, и отправить в тыл к рашистам, зачем же зря кормить эту обезьяну, пусть отрабатывает.
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26.12.2024 09:44 Відповісти
Обміняти його на ... піраміду. Піраміду продати Парижському музею.
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26.12.2024 09:50 Відповісти
Багатоходовочка !
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26.12.2024 09:51 Відповісти
З початку зробити з нього мумію...
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26.12.2024 09:53 Відповісти
Ціна впаде. А нам Піраміда по заріз.
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26.12.2024 10:11 Відповісти
І буде якийсь Анубіс/Халєд вялений...
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26.12.2024 10:12 Відповісти
Ще й переживають що б підару який прийшов вбивати холодно не будо
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26.12.2024 09:52 Відповісти
Найманець. Можна гасити на місці і ніхто нічого проти не скаже.
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26.12.2024 10:07 Відповісти
заставити випити горілки і накормити салом, тоді його в Раю не зустрінуть 80 цнотливих дівиць
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26.12.2024 10:14 Відповісти
Да после такого угощения ему и рай не будет интересен с 80-ю дивахами впридачу!
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26.12.2024 12:35 Відповісти
Муміфікувати і відправити до країни пірамід
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26.12.2024 10:43 Відповісти
засунте йому в дупу пірамідку гордона
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26.12.2024 11:42 Відповісти
На камеру потрібно різати на шматочки цих кончених окупантів ,
які за бабки ідуть нас вбивати 👹
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26.12.2024 12:52 Відповісти
Этот выродок попал на ютуб, зачем то, т.е. теперь будет жить, но надеюсь 'жестами' ему объясняли долго, до зубных протезов и кровавого ссача.
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26.12.2024 16:33 Відповісти
Ибучая мумия не туда депортировался ****....
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26.12.2024 17:01 Відповісти
Для чого?! На всіх війнах є неписаний закон найманців не брати в полон.
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26.12.2024 19:34 Відповісти
буряти и якути слухайте мене в сюда.
ваші мамкі продали вас а пів кіло льда - ви нікому не потрібні на цьому світі...
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29.12.2024 05:57 Відповісти
 
 