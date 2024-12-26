Зеленський заявив, що США збільшують постачання військової допомоги України. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати збільшують постачання військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Перше – військові. Сьогодні була доповідь Головкома Сирського, міністра оборони Умєрова. Фронт. Забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї. І сильні позиції для дипломатії.

І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру. Я дякую за стійкість і сміливість у боях цими тижнями нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Також 68-ма окрема єгерська бригада – молодці, хлопці! 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую! Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії.

І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі.Збройні Сили України, Служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка – я дякую вам за влучність, усім нашим залученим структурам", - наголосив Зеленський.

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