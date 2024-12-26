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Зеленський заявив, що США збільшують постачання військової допомоги України. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати збільшують постачання військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Перше – військові. Сьогодні була доповідь Головкома Сирського, міністра оборони Умєрова. Фронт. Забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї. І сильні позиції для дипломатії.

І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру. Я дякую за стійкість і сміливість у боях цими тижнями нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Також 68-ма окрема єгерська бригада – молодці, хлопці! 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую! Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії.

І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі.Збройні Сили України, Служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка – я дякую вам за влучність, усім нашим залученим структурам", - наголосив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами: "Тих, хто назавжди себе і свою долю пов’язав з незалежністю України". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604) допомога (8348) США (22840)


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Топ коментарі
+6
сша збільшують зброю а ти дороги будував для маскальских танків заморозив ракетну програму бо то Порошенка програма а тепер по 1000 роздаєш в тому числі крупі коломойскому не бідним з 95 кварталу а волонтери випрошують по грн на потреби війська.
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26.12.2024 20:14
+5
Усе це навалено лише для того щоби жбурнутися лайном у Порошенко. Комусь вже ті вибори так нестерпно ********* що аж стриматися не можуть.
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26.12.2024 20:05
+4
Мівіну свіжу отримав, мабуть....
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26.12.2024 19:58
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Мівіну свіжу отримав, мабуть....
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26.12.2024 19:58 Відповісти
З приправою немедичного канабісу чи чогось міцнішого!
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26.12.2024 20:26 Відповісти
... у бАданова в мівіні навіть важкі метали знаходили
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26.12.2024 20:29 Відповісти
Може це здається, але в очах у зєлі я побачив роспач
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26.12.2024 19:58 Відповісти
Усе це навалено лише для того щоби жбурнутися лайном у Порошенко. Комусь вже ті вибори так нестерпно ********* що аж стриматися не можуть.
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26.12.2024 20:05 Відповісти
Довго чухались
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26.12.2024 20:04 Відповісти
Я за Заленського молюсь 'геній століття'
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26.12.2024 20:06 Відповісти
Черчиль - 2.0
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26.12.2024 20:11 Відповісти
Попандопуло 2.0
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26.12.2024 20:14 Відповісти
сша збільшують зброю а ти дороги будував для маскальских танків заморозив ракетну програму бо то Порошенка програма а тепер по 1000 роздаєш в тому числі крупі коломойскому не бідним з 95 кварталу а волонтери випрошують по грн на потреби війська.
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26.12.2024 20:14 Відповісти
Молись, тільки мовчки
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26.12.2024 20:14 Відповісти
І знову російське військове звертання "здравія желаю" українською мовою.
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26.12.2024 20:19 Відповісти
В нього новий термін - "нормальний мир".
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26.12.2024 20:23 Відповісти
Він що, прес-служба Білого дому?
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26.12.2024 20:38 Відповісти
Конечно, нам нужно самое современное оружие, в достаточных количествах, системы ПВО, пусковые установки и прочее, только первым я бы всё таки поставил другие требования - нам нужна чистая и честная власть, с низу и до верху, нам нужны честные суды и прокуроры, нам нужно, чтобы власть своей честностью заставляла народ Украины быть такими же честным и справедливыми по отношению к своей стране и своим согражданам.
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26.12.2024 21:03 Відповісти
Зеленський заявив, що США збільшують постачання військової допомоги України

Як - ще збільшують??
Та вже нема куди складати!
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26.12.2024 21:23 Відповісти
 
 