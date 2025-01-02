Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на території Курщини.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Була сьогодні вже доповідь Головкома Сирського по ситуації на фронті та в районах Курської операції. Кожен день - і 31 грудня, і 1 січня - постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції - більше ніж 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта", - сказав він.
Зеленський відзначив 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб внести корективи, розробити план, дати наказ?
Що цей кловун може і навіщо все це?
та військовому досвіді найкращих.
Це для чого? Доповідати кварталу95.
Зате чекайте незабаром типу щось мінськ 3 - 146% буде продовження того, що хтось не встиг здати раніше.
------------------------------
Про ваш улюблений Оман.
Поділіться, будь ласка, результатами шановних організацій, якщо такі вам відомі.
У січні 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до Султанату Оман, яка викликала значний суспільний інтерес та породила численні дискусії.
Офіційна версія:
Офіс президента України повідомив, що поїздка мала приватний характер, і президент перебував в Омані з родиною за власні кошти. Під час візиту Зеленський провів зустрічі з представниками оманської влади, зокрема з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді, обговорюючи торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю між країнами.
Журналістські розслідування:
Програма "Схеми" оприлюднила розслідування, в якому стверджувалося, що під час перебування Зеленського в Омані туди прилетів секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. За даними журналістів, Патрушев прибув чартерним літаком, яким згодом скористався Зеленський для повернення до Києва. Це викликало припущення про можливу таємну зустріч між ними.
Реакція Офісу президента:
Офіс президента категорично заперечив факт будь-яких зустрічей або контактів між Зеленським і Патрушевим, назвавши інформацію неправдивою та необґрунтованою. Було заявлено про намір подати до суду на журналістів програми "Схеми" за поширення недостовірної інформації.https://politeka.net/uk/politics/252105-vstrecha-zelenskogo-s-patrushevym-v-omane-v-op-raskryli-pravdu-i-sdelali-ekstrennoe-zayavlenie?utm_source=chatgpt.com
Подальший розвиток подій:
Попри офіційні спростування, тема оманської поїздки Зеленського залишалася предметом обговорення в медіа та суспільстві. Деякі політики та експерти висловлювали занепокоєння щодо можливих таємних переговорів, тоді як інші вважали ці припущення безпідставними.
Висновок:
Станом на сьогодні немає офіційно підтверджених даних про зустріч Володимира Зеленського з Миколою Патрушевим в Омані. Офіс президента заперечує такі контакти, а оприлюднені журналістські розслідування не містять прямих доказів їх проведення.
Станом на сьогодні немає офіційно підтверджених даних про зустріч Володимира Зеленського з Миколою Патрушевим в Омані. Офіс президента заперечує такі контакти, а оприлюднені журналістські розслідування не містять прямих доказів їх проведення.Які ,в такому випадку могли бути журналісти і розслідування якщо " Офіс президента України повідомив, що поїздка мала приватний характер, і президент перебував в Омані з родиною за власні кошти. ???