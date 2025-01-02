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Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на території Курщини.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Була сьогодні вже доповідь Головкома Сирського по ситуації на фронті та в районах Курської операції. Кожен день - і 31 грудня, і 1 січня - постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції - більше ніж 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта", - сказав він.

Зеленський відзначив 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ.

Читайте: Зеленський заслухав доповіді Сибіги та Коваля щодо візиту в Дамаск: Україна допоможе Сирії

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Топ коментарі
+9
Хай би подивився стріми Бутусова, було більше користі
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02.01.2025 14:37
+5
а що там з 155 бригадою на покровському? НЕ ЗАСЛУХАВ !!!
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02.01.2025 14:23
+5
Ось мені цікаво - навіщо воно заслухало доповідь щоб що?
Щоб внести корективи, розробити план, дати наказ?
Що цей кловун може і навіщо все це?
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02.01.2025 14:55
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Слухати слухай, тільки руками не чипай, як кажуть. Головне після того як заслухано рот не відкривай
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02.01.2025 14:22 Відповісти
а що там з 155 бригадою на покровському? НЕ ЗАСЛУХАВ !!!
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02.01.2025 14:23 Відповісти
А заслухати ситуацію на покровському напрямку не бажаєш? адже там критична ситуація на протязі останіх місяців і жодних висновків не зроблено.
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02.01.2025 14:29 Відповісти
Хай би подивився стріми Бутусова, було більше користі
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02.01.2025 14:37 Відповісти
Воно і дивиться, вбачаючи в ньому конкурента, одразу після Заслуженого😂🤣
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02.01.2025 15:34 Відповісти
А 155ту немає бажання відзначити? Не на часі, яснєнько💪
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02.01.2025 14:48 Відповісти
Ось мені цікаво - навіщо воно заслухало доповідь щоб що?
Щоб внести корективи, розробити план, дати наказ?
Що цей кловун може і навіщо все це?
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02.01.2025 14:55 Відповісти
"зезедент" не виконує темпи здачі українських територій згідно "оманського гешефту".
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02.01.2025 15:07 Відповісти
Я розумію - доповідь роблять полководцю для розуміння ситуації та реагування, або для складання якого військового плану, геніального полководського рішення, основаному на військових знаннях
та військовому досвіді найкращих.
Це для чого? Доповідати кварталу95.
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02.01.2025 15:17 Відповісти
Оман - це запалені фантазії якоїсь купки не зовсім здорових людей. Немає жодного розслідування, рівня Христа Грозєва. Ні, треба шаленіло вести цю мантру день у день.

Зате чекайте незабаром типу щось мінськ 3 - 146% буде продовження того, що хтось не встиг здати раніше.
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02.01.2025 17:35 Відповісти
якщо немає розслідування Грозєва,це зовсім не означає, що немає розслідування світових фінансових розвідок на кшталт Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки (Egmont Group).і т.д.Той хто не здав,він і не здав,а хто здав,то вже можна порівняти із тим, хто не здав не тільки території,але й кількість жертв українського народу,та руйнації України .І без фанатизму ,та чекання...
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02.01.2025 18:56 Відповісти
Ні-ні-ні, ні треба так маніпулювати. Якби 30 років кожна влада думала про Україну, ніколи б не сталося таке.

------------------------------
Про ваш улюблений Оман.
Поділіться, будь ласка, результатами шановних організацій, якщо такі вам відомі.

У січні 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до Султанату Оман, яка викликала значний суспільний інтерес та породила численні дискусії.

Офіційна версія:

Офіс президента України повідомив, що поїздка мала приватний характер, і президент перебував в Омані з родиною за власні кошти. Під час візиту Зеленський провів зустрічі з представниками оманської влади, зокрема з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді, обговорюючи торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю між країнами.

Журналістські розслідування:

Програма "Схеми" оприлюднила розслідування, в якому стверджувалося, що під час перебування Зеленського в Омані туди прилетів секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. За даними журналістів, Патрушев прибув чартерним літаком, яким згодом скористався Зеленський для повернення до Києва. Це викликало припущення про можливу таємну зустріч між ними.

Реакція Офісу президента:

Офіс президента категорично заперечив факт будь-яких зустрічей або контактів між Зеленським і Патрушевим, назвавши інформацію неправдивою та необґрунтованою. Було заявлено про намір подати до суду на журналістів програми "Схеми" за поширення недостовірної інформації.https://politeka.net/uk/politics/252105-vstrecha-zelenskogo-s-patrushevym-v-omane-v-op-raskryli-pravdu-i-sdelali-ekstrennoe-zayavlenie?utm_source=chatgpt.com

Подальший розвиток подій:

Попри офіційні спростування, тема оманської поїздки Зеленського залишалася предметом обговорення в медіа та суспільстві. Деякі політики та експерти висловлювали занепокоєння щодо можливих таємних переговорів, тоді як інші вважали ці припущення безпідставними.

Висновок:

Станом на сьогодні немає офіційно підтверджених даних про зустріч Володимира Зеленського з Миколою Патрушевим в Омані. Офіс президента заперечує такі контакти, а оприлюднені журналістські розслідування не містять прямих доказів їх проведення.
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02.01.2025 19:44 Відповісти
Ні-ні-ні, ні треба так маніпулювати. Якби 30 років кожна влада думала про Україну, ніколи б не сталося таке.Не варта маніпулювати слвоблуддям.Думання і дії кожної влади ,котра була в Україні.перед українським народом відкриті,як книжка,котра читається .((((Висновок:

Станом на сьогодні немає офіційно підтверджених даних про зустріч Володимира Зеленського з Миколою Патрушевим в Омані. Офіс президента заперечує такі контакти, а оприлюднені журналістські розслідування не містять прямих доказів їх проведення.Які ,в такому випадку могли бути журналісти і розслідування якщо " Офіс президента України повідомив, що поїздка мала приватний характер, і президент перебував в Омані з родиною за власні кошти. ???
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02.01.2025 21:56 Відповісти
Ось якщо спливуть факти, то так - можна буде про Оман говорити. Але фактів нема.
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02.01.2025 22:27 Відповісти
про факти, котрих немає, краще не треба
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02.01.2025 23:23 Відповісти
Зеленский створив гримасу, як йому здалось, потужну і незламну в рішучості зрозуміти, що йому Сирський наговорив. Зімітував, що все по батьківськи зрозумів, і чітко знає всі кейси, в яких буде творити Майбутність Світу.
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02.01.2025 15:36 Відповісти
а ти "чмо айкосне" не хочеш заслухати як хвостовики від мін (вже третьої бракованої багатотисячної партії) не влазять в міномет, але вам ***** на хлопців "кокс нє міна - ствол нє наздря"
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02.01.2025 17:04 Відповісти
 
 