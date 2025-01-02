Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на території Курщини.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Була сьогодні вже доповідь Головкома Сирського по ситуації на фронті та в районах Курської операції. Кожен день - і 31 грудня, і 1 січня - постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції - більше ніж 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта", - сказав він.

Зеленський відзначив 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ.

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