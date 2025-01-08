Зеленський відвідає засідання контактної групи "Рамштайн". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що буде присутнім на засіданні контактної групи "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію.

Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні. Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році.

Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі.", - сказав Зеленський.

Дивіться: Зеленський про удар КАБами по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор. ВIДЕО