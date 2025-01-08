УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11777 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 520 38

Зеленський відвідає засідання контактної групи "Рамштайн". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що буде присутнім на засіданні контактної групи "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію.

Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні. Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році.

Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі.", - сказав Зеленський.

Дивіться: Зеленський про удар КАБами по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) звернення (607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
08.01.2025 20:39
+9
Не здивуюсь якщо в той самий день буде масований ракетний обстріл Києва кацапами. Зазвичай таке відбувається під час чергового "раммштайну" і коли Зеля кудись раптово їде.
показати весь коментар
08.01.2025 20:47
+7
Можна обманювати всіх, але недовго, можна обманювати довго, але небагатьох, але довго обманювати всіх - неможливо!

(С) дід Абрам з 5 баксів
показати весь коментар
08.01.2025 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.01.2025 20:39 Відповісти
Відвідає.... Потужно!
показати весь коментар
08.01.2025 20:40 Відповісти
Терміново треба скласти План Потужного Відвідання! Де завгосп?
показати весь коментар
08.01.2025 20:44 Відповісти
Завгосп Указ, мабуть, готовить про відставку шмугаля і його невдалу підготовку проекту закону про демобілізацію! Або про нагороду - за теж....
показати весь коментар
08.01.2025 20:47 Відповісти
Можна обманювати всіх, але недовго, можна обманювати довго, але небагатьох, але довго обманювати всіх - неможливо!

(С) дід Абрам з 5 баксів
показати весь коментар
08.01.2025 20:42 Відповісти
наш мудрий нарід доказав що можливо... бо якщо й досі 52% насєлєнія (народом це не назвеш) довіряють кремлівському матюкливому скомороху, то ця приказка в нашому варіанті, нажаль не працює. Мудрий нарід вже доказав всьому світу, що немає того дна, яке б він не пробив, спочатку наобиравши під час війни президентом ватну бидлоту, яка стібалася з Голодомору та поливала брудом Україну, називаючи її порноактрисою, мудрому наріду пох, що зеленський вже під час захоплення сєпарами Донецька в квітні 2014, в інтервью донецькому каналу казав, що ""Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ" https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8 Тому все, що зелена потороч накоїла та й далі коїть з Україною, все це "освячено" та подобається мудрому наріду, який вже злив в унітаз Історії власну державу та майбутнє своє та своїх дітей та онуків.
показати весь коментар
08.01.2025 21:06 Відповісти
а хто сказав, що мудрий нарід дійсно хоче незалежної України ?

більшість просто так кажуть, бо так треба, а в кармані дулю тримають, слухають Лєпса і ржуть з шуток варталу.

Тоїзть більшість зовсім не обманута.
показати весь коментар
08.01.2025 21:14 Відповісти
Особисто я не вірю в ці 52% підтримки Боневтіка. Немає їх вже давно. Ті області, які дали багато голосів за Боневтіка окуповані, частина міст просто знищена. Брешуть сллуги слуг слугів, але це тимчасово, бо як тільки випаде нижній камінь доміно - посиплеться все, бо воно тримається на брехні.
показати весь коментар
08.01.2025 21:26 Відповісти
дуже багатьох брехня влаштовує. Вони так менше нервують. Згадайте всенародну любов до Арестовича.
показати весь коментар
08.01.2025 21:47 Відповісти
наснилося чи нарід доповідає ?
показати весь коментар
08.01.2025 21:57 Відповісти
ну я ж серед людей живу, спілкуюсь, намагаюсь щось довести ...

до сраки все - на Новий рік по плазмі квартал
показати весь коментар
08.01.2025 22:01 Відповісти
Питома більшість населення інертна, це не лише українська реальність, це факт для будь якого суспільства. Активна, пасіонарна, частина складає в будь-яких суспільствах від 10 до 20%. І саме ця різниця (10 чи 20%) визначає чи житиме держава, як Венесуела чи як Німеччина. Звісно, на все це накладається ментальні та національні відмвнності, але вони зрештою теж пов"язані з отими 10-20% активного населення, яке веде за собою решту 80-90%, яким монопєнісуарно хто при владі (вони там всі однакові), які шукають прості відповіді на складні питання (покращення життя вже сьогодні, уканєц епохі бєднасті, вчитель буде жити як президент, всі ми президенти). І, якщо Україну всі 33 роки Незалежності рятували від диктатури та сповзання в "ращку 2.0" оті наші 20-25%, то з 2022 все радикально змінилося. Бо питома частина наших пасіонаріїв в 2022 пішла на фронт, та нажаль на зараз або вже загинула, або далі тримає на своїх плечах фронт та стримує москальську орду. І, користуючись цим, "слуги кремля" на чолі з зеленським та єрмачньой, на підставі щомісячних закритих соцопитувань, маніпулюють отою масою в 70-80% какіхразніц, яким все одно під яким пам"ятником та на якій вулиці та якою мовою призначати побачення. Якби не війна, то зеленського з єрмаком, татаровим та всіма тими кремлівськими покручами винесли б з Банкової вже в 2022. Бо президентський рейтинг зеленського на 16.01.2022. був 26%, рейтинг Порошенка 25%, слуга народу - 8%, ЄС - 25%. Проект "слуга кремля" вже в січні 2022 наближався до свого логічного кінця, тим більше, що опозиця у ВР вже реєструвала законопроект про позачергові парламентські вибори восени 2022. ***** все це теж чудово бачив та розумів. ІМХО широкомасштабна війна розпочалася, як операція по "спасєнію проекта слуга кремля" при владі в Україні, бо в кремлі чудово розуміли, що під час війни вибори неможливі, а свій клоун в креслі президента допоможе з середини нищити украхну, саботувати та дискредитувати її, що зрештою приведе Україну до потрібного кремлю результату. Нажаль факти кажуть що десь приблизно так і було.
показати весь коментар
08.01.2025 22:34 Відповісти
ну я саме про це і написав.

але ж відповіді на питання, що робити, наразі немає.
показати весь коментар
08.01.2025 23:51 Відповісти
відвідає, але потім створить міністерство рамштайна, та затвердить свято рамштайна.
показати весь коментар
08.01.2025 20:44 Відповісти
і ще 100 радників в ОПу для взаємодії із рамштайном!
показати весь коментар
08.01.2025 20:48 Відповісти
Зеленський відвідає засідання контактної групи "Рамштайн"
...а потім з вигуками "Ду хаст мишь!!!" та "Йо-хо-хо енд зе батл оф рам!!!" відвідає ромштекс...
показати весь коментар
08.01.2025 20:47 Відповісти
Не здивуюсь якщо в той самий день буде масований ракетний обстріл Києва кацапами. Зазвичай таке відбувається під час чергового "раммштайну" і коли Зеля кудись раптово їде.
показати весь коментар
08.01.2025 20:47 Відповісти
И все ПВО уедет с ним...
показати весь коментар
08.01.2025 21:05 Відповісти
Не знаю чи лишився ще хтось притомний у Європі, чи є у них ще вплив.
Бо послухаєш так трампові заяви у стилі хутіна.... воно довалить НАТО, воно простимулює початок переподілу територій.
показати весь коментар
08.01.2025 20:56 Відповісти
фейсом поторгує та вумний вигляд зробить
показати весь коментар
08.01.2025 20:57 Відповісти
Шоб не розслаблялись
показати весь коментар
08.01.2025 20:57 Відповісти
мамку дерьмака не забудь, гнида оманська
показати весь коментар
08.01.2025 20:58 Відповісти
а як без нього?
показати весь коментар
08.01.2025 21:59 Відповісти
а кто там ещё из неПрезедентов будет?
показати весь коментар
08.01.2025 21:03 Відповісти
Був такий старий савєцкій фільм "Прощальная гастроль артіста"
показати весь коментар
08.01.2025 21:09 Відповісти
Краще б він туди не їхав, то було б більше користі для України. Йому час поїхати до Запоріжжя, стати на той мост, що будував і сказати містянам, що міст набагато краще за системи ППО.
показати весь коментар
08.01.2025 21:27 Відповісти
Їде лідор Всесвіту.
Тримайся "Рамштайн", зі всею до тебе повагою.
показати весь коментар
08.01.2025 21:29 Відповісти
Після того як харконув напередодні у бік Байдена, а сьогодні витерся від свого ж харкотиння - бо буревій від Трампа приніс атвєточку взад ... ОНІ С АНДРЮШЕЙ ПАСЄТЯТ???
показати весь коментар
08.01.2025 22:08 Відповісти
якби були мізки ... А так -БУРАТІНО й є БУРАТІНО- Бєня правильно Юлі ще у 2017му по секрету його представив, як кандидата на вбивство України .
показати весь коментар
08.01.2025 22:12 Відповісти
Господи, ну не пускайте його туди, воно ж знову влаштує бикотеку і все зіпсує.
показати весь коментар
08.01.2025 22:18 Відповісти
Можна запитати, для чого? Нехай їде Єрмак. Хуже нє будєт.
показати весь коментар
08.01.2025 23:14 Відповісти
 
 