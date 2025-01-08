Зеленський відвідає засідання контактної групи "Рамштайн". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що буде присутнім на засіданні контактної групи "Рамштайн".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію.
Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні. Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році.
Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі.", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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(С) дід Абрам з 5 баксів
більшість просто так кажуть, бо так треба, а в кармані дулю тримають, слухають Лєпса і ржуть з шуток варталу.
Тоїзть більшість зовсім не обманута.
до сраки все - на Новий рік по плазмі квартал
але ж відповіді на питання, що робити, наразі немає.
...а потім з вигуками "Ду хаст мишь!!!" та "Йо-хо-хо енд зе батл оф рам!!!" відвідає ромштекс...
Бо послухаєш так трампові заяви у стилі хутіна.... воно довалить НАТО, воно простимулює початок переподілу територій.
Тримайся "Рамштайн", зі всею до тебе повагою.