Зеленський і Рютте обговорили посилення ППО та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за "данською моделлю". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

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"Основна увага – посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що спільним завданням партнерів є забезпечення сильної позиції України для наближення справедливого й тривалого миру.

"Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", - додав президент.

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Як розповіли в Офісі Президента, окремо президент відзначив важливість запуску ініціативи НАТО "Безпекова допомога і навчання для України" (NSATU) для ефективної координації військової допомоги та підготовки українських воїнів.

Також під час зустрічі сторони обговорили роботу Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" та її внесок в ухвалення рішень для зміцнення обороноздатності України.