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Зеленський і Рютте обговорили посилення ППО та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за "данською моделлю". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Також читайте: Важливо дати Україні все необхідне для продовження боротьби, - Рютте

"Основна увага – посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що спільним завданням партнерів є забезпечення сильної позиції України для наближення справедливого й тривалого миру.

"Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", - додав президент.

Читайте: Зеленський та Остін на "Рамштайні" обговорили оборонні потреби України в БПЛА та посилення ППО

Як розповіли в Офісі Президента, окремо президент відзначив важливість запуску ініціативи НАТО "Безпекова допомога і навчання для України" (NSATU) для ефективної координації військової допомоги та підготовки українських воїнів.

Також під час зустрічі сторони обговорили роботу Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" та її внесок в ухвалення рішень для зміцнення обороноздатності України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) НАТО (6463) ППО (3218) Рютте Марк (401)


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Зеленський і Рютте обговорили посилення ППО

Сподіваюсь, всмак обговорили. Бо переживаю, коли це не так...
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09.01.2025 18:26 Відповісти
Все! Сьогодні новини можна не дивитися - на всіх шпальтах лише один Боневтік.....
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09.01.2025 18:27 Відповісти
Не на всіх, лише на Цензорі. Читай Укрнет війна.
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09.01.2025 18:36 Відповісти
Незрозумілі красиві слова для враження хуторянина голобородьками місцевого розливу. Датська модель, стандарти НАТО (навіть у самому НАТО не знають, що це означає). Остапобендеризм.
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09.01.2025 18:36 Відповісти
Та стопэ... Стоять, Зорька, какой наф розпродувати украiнську зброю. А слабо ii на фронт поставити.
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09.01.2025 18:37 Відповісти
Нетупіть, ця зброя купується для ЗСУ, бо нашим гнидам, пиляти бабла не вистачає...
Мені цікаво інше, зелох вирішив їм продати брачні мінометні міни, чи можливо ті фпв дрони, з яких 50% просто не літають.....
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09.01.2025 19:29 Відповісти
 
 