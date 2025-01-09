Зеленський і Рютте обговорили посилення ППО та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за "данською моделлю". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
"Основна увага – посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зауважив, що спільним завданням партнерів є забезпечення сильної позиції України для наближення справедливого й тривалого миру.
"Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", - додав президент.
Як розповіли в Офісі Президента, окремо президент відзначив важливість запуску ініціативи НАТО "Безпекова допомога і навчання для України" (NSATU) для ефективної координації військової допомоги та підготовки українських воїнів.
Також під час зустрічі сторони обговорили роботу Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" та її внесок в ухвалення рішень для зміцнення обороноздатності України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь, всмак обговорили. Бо переживаю, коли це не так...
Мені цікаво інше, зелох вирішив їм продати брачні мінометні міни, чи можливо ті фпв дрони, з яких 50% просто не літають.....