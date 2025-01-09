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Зеленський та Остін на "Рамштайні" обговорили оборонні потреби України в БПЛА та посилення ППО

Зеленський та Остін 9 січня зустрілися на Рамштайні

Президент України Володимир Зеленський у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 9 січня, зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що основними темами розмови були:

  • ситуація на полі бою;
  • роль дронів на цьому етапі війни;
  • оборонні потреби України щодо безпілотників різних типів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військова допомога, постачання ППО, підтримка ОПК України: Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом. ВIДЕО

"Говорили й про посилення української ППО та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими країнами", - додав президент. 

Зеленський подякував США, усьому американському народові, обом партіям та обом палатам за підтримку, яка "допомагає берегти незалежність і захищати життя людей у боротьбі проти неспровокованої та злочинної російської агресії".

Нагадаємо, 9 січня очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосив, що Сполучені Штати надають Україні пакет військової допомоги на $500 млн.

Також коаліція "Рамштайн" зобов’язалася надати Україні понад $122 млрд на військову допомогу.

Також читайте: Наступне засідання "Рамштайну" матиме зовсім інший вигляд, якщо воно взагалі відбудеться, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) США (23054) Остін Ллойд (521) Рамштайн (154)


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вже результат є - ППО збила три крилаті "Іскандери" ворога, що летіли на Кривий Ріг
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09.01.2025 18:13 Відповісти
То сила волі незламного та потужного зусиллям однієї думки збила, одним рух величнійшой брови. А ППО тут не до чого. Оно, на світлине дЕрьмак з ганьбой киримли, воні підтвердять, но задорого візьмут за це.
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09.01.2025 18:30 Відповісти
Зустрілись два товариша , яки вже екс - посадовці, обкашляли , як будуть робити лижи після 20 січня.
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09.01.2025 18:46 Відповісти
 
 