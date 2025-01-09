Зеленський та Остін на "Рамштайні" обговорили оборонні потреби України в БПЛА та посилення ППО
Президент України Володимир Зеленський у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 9 січня, зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що основними темами розмови були:
- ситуація на полі бою;
- роль дронів на цьому етапі війни;
- оборонні потреби України щодо безпілотників різних типів.
"Говорили й про посилення української ППО та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими країнами", - додав президент.
Зеленський подякував США, усьому американському народові, обом партіям та обом палатам за підтримку, яка "допомагає берегти незалежність і захищати життя людей у боротьбі проти неспровокованої та злочинної російської агресії".
Нагадаємо, 9 січня очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосив, що Сполучені Штати надають Україні пакет військової допомоги на $500 млн.
Також коаліція "Рамштайн" зобов’язалася надати Україні понад $122 млрд на військову допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль