Зеленський та Остін на "Рамштайні" обговорили оборонні потреби України в БПЛА та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 9 січня, зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що основними темами розмови були:

ситуація на полі бою;

роль дронів на цьому етапі війни;

оборонні потреби України щодо безпілотників різних типів.

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"Говорили й про посилення української ППО та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими країнами", - додав президент.

Зеленський подякував США, усьому американському народові, обом партіям та обом палатам за підтримку, яка "допомагає берегти незалежність і захищати життя людей у боротьбі проти неспровокованої та злочинної російської агресії".

Нагадаємо, 9 січня очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосив, що Сполучені Штати надають Україні пакет військової допомоги на $500 млн.

Також коаліція "Рамштайн" зобов’язалася надати Україні понад $122 млрд на військову допомогу.

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