Коаліція "Рамштайн" зобов’язалася надати Україні понад $122 млрд на військову допомогу, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що США та країни, що входять до Контактної групи з оборони України, зобов'язалися надати більше $122 млрд на безпекову допомогу Україні з початку російського вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".
"За останні декілька років ми зробили все необхідне, щоб надати Україні потрібну їй безпекову допомогу. І разом ми зобов'язалися виділити понад 122 мільярди доларів на безпекову допомогу та розширили заводи у всьому світі", - зазначив Остін під час виступу.
Також Остін зазначив, що в останні тижні учасники Контактної групи анонсували нові пакети допомоги для України. Зокрема, Німеччина пообіцяла поставити техніку на $680 млн, Норвегія виділить понад $2 млрд, а Велика Британія продовжить надавати Україні $3 млрд щорічно.
Міністр оборони США також відзначив країни, які вносять значний внесок у допомогу Україні в співвідношенні до їхнього ВВП. Данія, Естонія та Латвія стали трьома найбільшими постачальниками допомоги на душу населення.
Остін також анонсував, що сьогодні, 9 січня, під час засідання буде визначено оборонні спроможності України до 2027 року для підтримки її сил стримування. Це засідання стане останнім для Остіна як міністра оборони США.
Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.
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Обережніше з бажаннями - бо завтра МАГАнуті дегенерати оголосять що через брак аж 31 Абрамса що їх нам поставили того року - США тепер не можуть завоювати Панамський канал за 3 дні, а значить треба терміново все повернути.
122 млрд, в який термін?
на 20 років частинами?
і саме головне!
Данія, Естонія та Латвія стали трьома найбільшими постачальниками допомоги на душу населення.
здавалось би, до чого тут данія?
А Данія при тому, що вона передала нам F-16, артилерійськи системи і ще дуже багато іншого озброєння.
А в США, на жаль, зовсім немає F-16, дуже бідна країна.
я взагалі, не зрозумів про що ти написав.
"не побачив деталей.
122 млрд, в який термін?"
Я тобі відповів:
Гроші почали давати з 24.02.2022 року. Таким чином частина грошей вже використана.
Так зрозумів, телепень?
давай інше вигадай.
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як же, до тебе звертатися?
а, можна свій варіант?
анальний підар?
ну, добре. буду так до тебе звертатися.
Якщо 10 тисяч баксів, то на гроші допомоги можна "заказати" понад 12 мільонів росіян.