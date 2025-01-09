Коаліція "Рамштайн" зобов’язалася надати Україні понад $122 млрд на військову допомогу, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що США та країни, що входять до Контактної групи з оборони України, зобов'язалися надати більше $122 млрд на безпекову допомогу Україні з початку російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".

"За останні декілька років ми зробили все необхідне, щоб надати Україні потрібну їй безпекову допомогу. І разом ми зобов'язалися виділити понад 122 мільярди доларів на безпекову допомогу та розширили заводи у всьому світі", - зазначив Остін під час виступу.

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Також Остін зазначив, що в останні тижні учасники Контактної групи анонсували нові пакети допомоги для України. Зокрема, Німеччина пообіцяла поставити техніку на $680 млн, Норвегія виділить понад $2 млрд, а Велика Британія продовжить надавати Україні $3 млрд щорічно.

Міністр оборони США також відзначив країни, які вносять значний внесок у допомогу Україні в співвідношенні до їхнього ВВП. Данія, Естонія та Латвія стали трьома найбільшими постачальниками допомоги на душу населення.

Остін також анонсував, що сьогодні, 9 січня, під час засідання буде визначено оборонні спроможності України до 2027 року для підтримки її сил стримування. Це засідання стане останнім для Остіна як міністра оборони США.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

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