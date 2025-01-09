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Новини Фінансова допомога Україні
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Коаліція "Рамштайн" зобов’язалася надати Україні понад $122 млрд на військову допомогу, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що США та країни, що входять до Контактної групи з оборони України, зобов'язалися надати більше $122 млрд на безпекову допомогу Україні з початку російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн". 

"За останні декілька років ми зробили все необхідне, щоб надати Україні потрібну їй безпекову допомогу. І разом ми зобов'язалися виділити понад 122 мільярди доларів на безпекову допомогу та розширили заводи у всьому світі", - зазначив Остін під час виступу.

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Також Остін зазначив, що в останні тижні учасники Контактної групи анонсували нові пакети допомоги для України. Зокрема, Німеччина пообіцяла поставити техніку на $680 млн, Норвегія виділить понад $2 млрд, а Велика Британія продовжить надавати Україні $3 млрд щорічно.

Міністр оборони США також відзначив країни, які вносять значний внесок у допомогу Україні в співвідношенні до їхнього ВВП. Данія, Естонія та Латвія стали трьома найбільшими постачальниками допомоги на душу населення.

Остін також анонсував, що сьогодні, 9 січня, під час засідання буде визначено оборонні спроможності України до 2027 року для підтримки її сил стримування. Це засідання стане останнім для Остіна як міністра оборони США.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

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Автор: 

допомога (8375) Остін Ллойд (521) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+5
Тільки не кешем, а за всім решта - жорстокіший контроль, будь ласка! !!
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09.01.2025 14:18
+5
синок Трампа вже висрав пост по те що ліси в Каліфорнії горять через те що Україні передали якусь техніку для ДСНС.
Обережніше з бажаннями - бо завтра МАГАнуті дегенерати оголосять що через брак аж 31 Абрамса що їх нам поставили того року - США тепер не можуть завоювати Панамський канал за 3 дні, а значить треба терміново все повернути.
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09.01.2025 14:38
+2
не побачив деталей.
122 млрд, в який термін?
на 20 років частинами?
і саме головне!
Данія, Естонія та Латвія стали трьома найбільшими постачальниками допомоги на душу населення.
здавалось би, до чого тут данія?
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09.01.2025 17:41
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Тільки не кешем, а за всім решта - жорстокіший контроль, будь ласка! !!
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09.01.2025 14:18 Відповісти
синок Трампа вже висрав пост по те що ліси в Каліфорнії горять через те що Україні передали якусь техніку для ДСНС.
Обережніше з бажаннями - бо завтра МАГАнуті дегенерати оголосять що через брак аж 31 Абрамса що їх нам поставили того року - США тепер не можуть завоювати Панамський канал за 3 дні, а значить треба терміново все повернути.
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09.01.2025 14:38 Відповісти
Трампушка все скасує🤬
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09.01.2025 14:21 Відповісти
"ду хаст мішь!" руліт...
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09.01.2025 14:31 Відповісти
Тирси буде...
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09.01.2025 16:05 Відповісти
А что на ето скажет нам - товаріщь Трамп ???
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09.01.2025 17:08 Відповісти
не побачив деталей.
122 млрд, в який термін?
на 20 років частинами?
і саме головне!
Данія, Естонія та Латвія стали трьома найбільшими постачальниками допомоги на душу населення.
здавалось би, до чого тут данія?
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09.01.2025 17:41 Відповісти
Термін з початку війни.
А Данія при тому, що вона передала нам F-16, артилерійськи системи і ще дуже багато іншого озброєння.
А в США, на жаль, зовсім немає F-16, дуже бідна країна.
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09.01.2025 20:30 Відповісти
не в лад, не в попад, поцілуй блоху в кірпіч.
я взагалі, не зрозумів про що ти написав.
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09.01.2025 20:39 Відповісти
Ти запитав:
"не побачив деталей.
122 млрд, в який термін?"
Я тобі відповів:
Гроші почали давати з 24.02.2022 року. Таким чином частина грошей вже використана.

Так зрозумів, телепень?
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09.01.2025 20:53 Відповісти
де ви набралися цього тупого слова, телепень?
давай інше вигадай.
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09.01.2025 20:55 Відповісти
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https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD баран, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C бевзень, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D1%8C бевзь, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA бейдак, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C блазень, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA блазнюк, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%83%D1%80 бовдур, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%BD бовван, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB гевал, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 довбня, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1 довбеха, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 довбешка,https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C дурень, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 дурник, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1 дундук, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD._%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1 дурбан. дурбас, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1 дурбило, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE дурило, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 дурний, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1 дурнило, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BA%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1 кеп, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD кретин, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BB%D0%B5%D2%91%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1 леґейда, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1 надолобень, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1 недоум, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 недоумок, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1 недотепа, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1 нетяма, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1 осел, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 просторіка, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1 товкач, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD туман, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1 тупак, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1 тупиця, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1 шелепа, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1 штурпак, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE бурмило, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D2%91%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB ґевал, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1 ідіот, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 дурний, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 тупко, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1 тупак, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA глупак, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%81 бельбас, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0 дурепа, https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1 осел, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81 дурандас, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BA неук, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF йолоп
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09.01.2025 21:55 Відповісти
ну, ти і задачі ставиш.
як же, до тебе звертатися?
а, можна свій варіант?
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09.01.2025 21:57 Відповісти
Мій надгеніальний господар
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09.01.2025 22:09 Відповісти
погано бачу у вечері. очі втомились.
анальний підар?
ну, добре. буду так до тебе звертатися.
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09.01.2025 22:14 Відповісти
КОЛИ !!! НА ВЧОРА ТРЕБА !!!
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09.01.2025 18:36 Відповісти
ТАК НА ВЧОРА І ДАВАЛИ, ПОЧИНАЮЧИ 3 24.02.2022 Р.!!!
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09.01.2025 20:31 Відповісти
Нехай наймуть на цi грошi кiллера х-лу! 🤣
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09.01.2025 18:38 Відповісти
Цікаво - скільки коштує "заказати" кілеру середньо статистичного росіянина?
Якщо 10 тисяч баксів, то на гроші допомоги можна "заказати" понад 12 мільонів росіян.
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09.01.2025 22:55 Відповісти
 
 