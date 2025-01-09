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Поразка України обійдеться США на $808 млрд дорожче, ніж допомога, - Bloomberg

Поразка України обійдеться США дорожче, ніж допомога

Перемога Росії у війні з Україною обійдеться США у набагато більші витрати, ніж надання допомоги Україні.

Про це йдеться у доповіді Американського інституту підприємництва (AEI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За підрахунками AEI, якщо Росія досягне успіху в Україні, США потрібно буде витратити додатково 808 мільярдів доларів для стримування потенційних агресивних дій Росії в Європі. Ці витрати значно збільшать військовий бюджет Пентагону, піднявши його з планованих 4,4 трлн доларів до 5,2 трлн доларів до 2029 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори України та РФ можуть відбутися в першій половині 2025 року, - CNN

Аналіз також вказує, що перемога Росії не тільки змінить ситуацію в Європі, а й надасть Росії впевненості в подальших зазіханнях на країни НАТО, що вимагатиме від США значно більших витрат на оборону.

"Короткострокові витрати на надання допомоги Україні в захисті від російської агресії набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти", - йдеться у доповіді.

Як повідомляється, обраний президент США Дональд Трамп залишив відкритим питання щодо майбутньої допомоги Україні, при цьому, за його словами, США можуть скоротити або повністю припинити надання допомоги, залежно від розвитку подій.

Нагадаємо, переговори між Києвом та Москвою планувалися на першу половину цього року навіть у разі перемоги Камали Гарріс на виборах у листопаді 2024-го.

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Автор: 

допомога (8375) США (23054) поразка (14) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+16
трамп самозакоханий ананіст. він сам за себе, красивого, перед дзеркалом.
і ще два нашоптувача: аутіст ілона та імбецил трамп молодший.
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09.01.2025 13:51
+9
от буржуї кончені!
все міряють баблом.
поразка україни, це перетворення сша на обісраний клаптик газети вашингтон пост, який взагалі нічого не вартий.
це, повний розвал євросоюзу.
це, ланцюгова реакція на захватницькі війни по всій планеті.
і в решті решт, це ядерна війна.
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09.01.2025 13:48
+6
Якщо Трамп почне реалізовувати свої імперські плани, то йому буде начхати на Україну та Європу. Ті, хто дує йому у вуха, вже давно висловили свою думку про припинення допомоги Україні. Фашисти - трампісти рулять.
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09.01.2025 14:21
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09.01.2025 13:44 Відповісти
Все в тумані - швидше б вже Трамп оприділився за кого він - за поганих чи хороших
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09.01.2025 13:48 Відповісти
трамп самозакоханий ананіст. він сам за себе, красивого, перед дзеркалом.
і ще два нашоптувача: аутіст ілона та імбецил трамп молодший.
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09.01.2025 13:51 Відповісти
Світ на порозі кардинальних змін, а ці персонажі, як і інши, лише декорації...
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09.01.2025 13:59 Відповісти
от буржуї кончені!
все міряють баблом.
поразка україни, це перетворення сша на обісраний клаптик газети вашингтон пост, який взагалі нічого не вартий.
це, повний розвал євросоюзу.
це, ланцюгова реакція на захватницькі війни по всій планеті.
і в решті решт, це ядерна війна.
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09.01.2025 13:48 Відповісти
Є речі, які грошами не поміряєш.
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09.01.2025 15:43 Відповісти
згоден.
бувший міністр оборони, яйця метрами міряв. тепер має шато десь на середземномор'ї.
поряд з бувшим міністром мєнтів.
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09.01.2025 15:58 Відповісти
Вони злякались.Будуть жерти ні чотири біг мака а три.І то. Недовго.
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09.01.2025 13:49 Відповісти
кто о чем, а вшивий о бане
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09.01.2025 13:50 Відповісти
Ага, у вас там, на Заході поразка і перемога тільки баблом вимірюється. Покидьки цинічні. Щоб ви, підари, такі кладовища мали, як ми зараз!
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09.01.2025 13:53 Відповісти
Сидить жлобйо і рахує бабло. Та хоч би рахували правильно - бо ПОРАЗКА і ДОПОМОГА - не співставні речі. ДОПОМОГА - це ж не перемога, якщо будуть так допомагати - це все одно поразка.
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09.01.2025 13:57 Відповісти
в цікаві часи живемо. Чи повірив би хтось пів року тому, що у 2025 нормою будуть заголовки:

- поразка України обійдеться штатам у 808 млрд долларів

- трамп виступив з погрозами в адрес Канади, Панами й Гренландії , і це не примхи

до початку 3-ї Світової 3, 2...
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09.01.2025 13:59 Відповісти
Була на Die Welt стаття про те як прибалтійські країни готуються до можливого вторгнення росіян. І там є коментарі. Так ось там було досить багато суджень в стилі, а чому б нам не дружити з росіянами? Були і ті, хто перших затикав...

Я про єдність європейців всередині НАТО.
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09.01.2025 14:01 Відповісти
Автори коментарів про "дружбу" - руснява "діаспора".
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09.01.2025 17:27 Відповісти
Ніяка поразка від рашистськиз дикунів неможлива.
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09.01.2025 14:04 Відповісти
Якщо Трамп почне реалізовувати свої імперські плани, то йому буде начхати на Україну та Європу. Ті, хто дує йому у вуха, вже давно висловили свою думку про припинення допомоги Україні. Фашисти - трампісти рулять.
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09.01.2025 14:21 Відповісти
807 млрд це копійки при сьогоднішніх розкладах.
думаю втратять 4-5 трлн $ ось близько до реальної цифра
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09.01.2025 14:31 Відповісти
..сотня "томагавків" Україні для закриття питань аеродромів Московії та ще щось "по-мєлочі" - і Трамп - переможець імперії зла... звісно, кров'ю та потом українців..
але може Трамп також бачить в очах *****-людожера мІр, як колись ще один нЄдальОкій Найвеличнівшивий?
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09.01.2025 14:54 Відповісти
США витратять на захист Європи 800 млрд.? Чую як регоче один рудий придурок.
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09.01.2025 14:58 Відповісти
придурок той, хто не розуміє що створивши НАТО, США створили і ЄС, бо захищати івестиції плана Маршала нікому було - крім американських та британських військових.
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09.01.2025 18:18 Відповісти
Не має ніякої поразки. Ми вже давно перемогли ще в 2022,а все інше тільки затягування тої перемоги на користь тім хто хоче загребати чужими руками і дійсно може привести до поразки.
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09.01.2025 15:10 Відповісти
ЯКЩО ВОНИ ТАК ******* ТО НЕОБХІДНО ЗНИЩИТИ ВСІ ЯДЕРНІ ДЕРЖАВИ ЛЮБИМ СПОСОБОМ !!!
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09.01.2025 18:39 Відповісти
А ЦЕ 2.5 МІЛЬЯРДІВ ЛЮДЕЙ !)
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09.01.2025 18:42 Відповісти
Я тут подсчитал, и у меня получилось что для США поражение Украины обойдётся в 809млрд $ , они ошибаются !
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09.01.2025 19:02 Відповісти
КОГДА МЫ УПОДОБЛЯЕМСЯ ВРАГАМ НАРОДА С ПОДЛОГАМИ, СЛЕЖКАМИ, ДОПРОСАМИ, МАХИНАЦИЯМИ...И Т.П. МЫ СТАНОВИМСЯ ТАКИМИ КАК ОНИ !!! УБИЙСТВО ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСТОЕ НАКАЗАНИЕ ВРАГА ТЕМ БОЛЕЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ !!!
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09.01.2025 19:41 Відповісти
я боюся запитати нашого гаранта, а якщо б наша поразка нічого не коштувала сша, то що?
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10.01.2025 00:46 Відповісти
 
 