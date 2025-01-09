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Новини
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Цьогоріч Україна хоче виготовити рекордну кількість дронів, - Зеленський

Зеленський на Рамштайні розповів про українські дрони

Президент Володимир Зеленський розповів про плани виготовити протягом 2025 року рекордну кількість дронів.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора я провів спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У фокусі було виробництво та постачання дронів для наших солдатів та армії, а також засобів РЕБ. Дрони є тим, що вже змінило природу війни. Зміни далекі від завершення. Зупинити просування ворога, зупинити втрату людей та територій - для цього треба дрони. Дрони стримують ворога, тримають його не дистанції. Це можна зробити", - пояснив президент.

За словами Зеленського, виробництво дронів в Україні більш ефективне з огляду на витрати, ніж будь-де.

Дивіться: Оператори дронів-камікадзе заскочили окупантів на вежі зв’язку. ВIДЕО

"Цьогоріч в Україні ми хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. Ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронту. На дронах, які є необхідними для забезпечення безпеки, зокрема морські дрони, дрони для дального ураження військових об'єктів та інфраструктури на території ворога. Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуємо", - додав глава держави.

Зеленський закликав всіх присутніх ставати навіть більше залученими у нарощування арсеналу дронів.

"Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів.Також ми маємо найбільші спроможності у Європі щодо виробництва дронів. Тому інвестуйте більше в цю українську силу, тому що після війни це стане також вашою силою", - підсумував президент.

Читайте: Путін почне думати про мир лише тоді, коли у нього закінчаться гроші. Потрібні санкції, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) дрони (4762) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+15
Мільйон? Ні, це ж вже було, це не потужно... Тоді мільярд?
Мільярд дронів - це дуже потужно! Наш Буратіна скаже "крекс-пекс-фекс" і виростить по дрону на кожному дереву з того мільярда що він колись посадив на Полі Чудес в Країні Дурнів.
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09.01.2025 13:32
+14
Цьогоріч в Українї дроноводи перероблять і доведуть до бойового стану рекордну кількість дронів, які отримали від держави...
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09.01.2025 13:41
+13
Ідем на рекорд? - мін вже наваяли
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09.01.2025 13:29
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Ідем на рекорд? - мін вже наваяли
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09.01.2025 13:29 Відповісти
Мільйон дронів для ЗСУ: Камишін розповів, які БпЛА вироблятимуть в Україні у 2024 році
20 грудин 2024 року

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffakty.com.ua%2Fua%2Fukraine%2F20231220-miljon-droniv-dlya-zsu-kamyshin-rozpoviv-yaki-bpla-vyroblyatymut-v-********-u-2024-roczi%2F https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Ffakty.com.ua%2Fua%2Fukraine%2F20231220-miljon-droniv-dlya-zsu-kamyshin-rozpoviv-yaki-bpla-vyroblyatymut-v-********-u-2024-roczi%2F&title=%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%97%D0%A1%D0%A3%3A+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C+%D1%8F%D0%BA%D1%96+%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D1%83+2024+%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96 https://telegram.me/share/url/?url=https%3A%2F%2Ffakty.com.ua%2Fua%2Fukraine%2F20231220-miljon-droniv-dlya-zsu-kamyshin-rozpoviv-yaki-bpla-vyroblyatymut-v-********-u-2024-roczi%2F&text=%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%97%D0%A1%D0%A3%3A+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C+%D1%8F%D0%BA%D1%96+%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D1%83+2024+%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96



Фото: https://photo.unian.net/ УНІАН
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09.01.2025 14:31 Відповісти
А що натомість?-Зростив вивіз зерна Ахметова та інших латифундистів більше ніж у довоєнний час . Та й пішов нахрін геть під крило кодла ПР в опзжОПУ дно Єрмака .
В той час як Залужного заявившого про невиконані зобовʼязання"язання по дронах на 2023 рік викинули з Геншатбу як зайву ланку в піарвійні ЗЕ за рейтинги
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09.01.2025 14:36 Відповісти
https://t.me/channel5UA/115867 5 телеканал:

⚡️РЕБи, квадрокоптери, FPV-дрони, екскаватор, обладнаний РЕБом, та... київські торти🍰

59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка подякувала п'ятому президенту Петру Порошенку за допомогу.

"Відсьогодні пускаємо все це в роботу, аби робити Україну вільною, а орків мертвими", - зазначили бійці.
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09.01.2025 13:31 Відповісти
Ну понеслося.... тепер тиждень читай що він там накиздів щоб побільше накрасти
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09.01.2025 13:31 Відповісти
Мільйон? Ні, це ж вже було, це не потужно... Тоді мільярд?
Мільярд дронів - це дуже потужно! Наш Буратіна скаже "крекс-пекс-фекс" і виростить по дрону на кожному дереву з того мільярда що він колись посадив на Полі Чудес в Країні Дурнів.
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09.01.2025 13:32 Відповісти
Кількість не означає якість, це по перше, по друге - а що там з ребами?
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09.01.2025 13:32 Відповісти
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09.01.2025 13:32 Відповісти
Невже цілий гугол????))

Чи може на квінтільйоні зупинемось??
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09.01.2025 13:33 Відповісти
Шо, більш отого мільона про яки ти 3,14з..в у 2024?
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09.01.2025 13:35 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4049 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":
https://uk.tgstat.com/channel/@budem_bambit#
Цікаво, а співробітник пресслужби Банкової, який виклав фото наших дронів у дописі Зеленського - він ще живий? Але це риторичне запитання.

Але допис не про це. Допис про "дрони для своїх депутатів".

46 000 фпв-дронів за 2024 рік. СОРОК ШІСТЬ ТИСЯЧ.
також 2 000 DJI Mavic 3Pro та 3Т.
Для кого, кому? Ось:
25, 46, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 132, 148,421 - ДШВ
35, 36, 37, 38 - Морська піхота;
10, 31, 33, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 72 92, 93, 115, 116, 117, 118 - СВ
111, 112, 113, 118, 126, 177 - ТРО
3, 4, 6, 73 - підрозділи ССО

Це не шифр та не коди, це номери бригад. І десятки окремих батальйонів. І це те, що згадав за пару хвилин. Загалом за минулий рік - 54 передачі вантажів, 153 отримувачі допомоги.
В мене дуже просте запитання до цих анонімних пердунів - це що, це в нас стільки депутатів???? І так, краще асоціювати себе з дворнягою, ніж з зеленою жабою.
І повертаючись до реальних справ - за пару днів знов у дорогу. У нас критичний дефіцит ресурсів, от прям дійсно критичний. Дуже просимо про допомогу. Як фінансами, так і у розповсюдженні інформації.

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634
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09.01.2025 13:36 Відповісти
Цьогоріч в Українї дроноводи перероблять і доведуть до бойового стану рекордну кількість дронів, які отримали від держави...
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09.01.2025 13:41 Відповісти
Люто плюсую!!!
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09.01.2025 14:40 Відповісти
Таких як міни, чи трохи краще? Чи, лише на папері?
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09.01.2025 13:46 Відповісти
я думаю умєров підійде креативно - браковані міни на папері !! ))

чи з паперу..я вже хз
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09.01.2025 14:44 Відповісти
ми хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів Джерело: https://censor.net/ua/n3529329
Хочемо, плануємо, очікуємо, сподіваємось, готуємось, домовляємось...
Словоблуд хренів.
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09.01.2025 13:53 Відповісти
І оце все в майбутньому часі вже шостий рік!
Задавила б брехливу суку власними руками. Але упороті зєбарани до цих пір на нього слюні пускають.
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09.01.2025 14:16 Відповісти
На телевізорі і відосиках потужність, а в реалі 155-я відправлена воювати без дронів і РЕБ. Наче дивишся треш-комедію.
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09.01.2025 13:57 Відповісти
Брехлива путінська хвойда
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09.01.2025 13:59 Відповісти
"...хоче..."

Якщо дууууже захотіти - то й мільйярд дерев можна побачити....
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09.01.2025 13:59 Відповісти
і на кожному дереві рій дронів
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09.01.2025 14:04 Відповісти
...Які світяться гігаватом електроенергії.
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09.01.2025 14:42 Відповісти
З мільярду дерев? Чи з асфальту
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09.01.2025 14:07 Відповісти
В 24 завдяки зеленським 3мільярдам дронів і тисячам паляниць та трембіт здали чималенько територій. То в 25 мабуть мільярдів 10 буде? Потужно! Мабуть рашисти аж до Львова доберуться, якщо зєчмо і далі буде клепати в такому ж темпі.
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09.01.2025 14:13 Відповісти
Автори "Мільярд дерев, мільон дронів та гігават до кінця року" представляють!
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09.01.2025 14:41 Відповісти
Да,с таким коммунизм не построишь.
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09.01.2025 16:07 Відповісти
так, хто казав що в України нема вугілля, щоб передати Молдові?

по перше, не вугілля, а кокс

по друге не в України, а в зеленського

по третє не нема, а валом
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09.01.2025 16:25 Відповісти
 
 