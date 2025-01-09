Цьогоріч Україна хоче виготовити рекордну кількість дронів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про плани виготовити протягом 2025 року рекордну кількість дронів.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора я провів спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У фокусі було виробництво та постачання дронів для наших солдатів та армії, а також засобів РЕБ. Дрони є тим, що вже змінило природу війни. Зміни далекі від завершення. Зупинити просування ворога, зупинити втрату людей та територій - для цього треба дрони. Дрони стримують ворога, тримають його не дистанції. Це можна зробити", - пояснив президент.

За словами Зеленського, виробництво дронів в Україні більш ефективне з огляду на витрати, ніж будь-де.

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"Цьогоріч в Україні ми хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. Ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронту. На дронах, які є необхідними для забезпечення безпеки, зокрема морські дрони, дрони для дального ураження військових об'єктів та інфраструктури на території ворога. Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуємо", - додав глава держави.

Зеленський закликав всіх присутніх ставати навіть більше залученими у нарощування арсеналу дронів.

"Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів.Також ми маємо найбільші спроможності у Європі щодо виробництва дронів. Тому інвестуйте більше в цю українську силу, тому що після війни це стане також вашою силою", - підсумував президент.

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