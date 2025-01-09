Цьогоріч Україна хоче виготовити рекордну кількість дронів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про плани виготовити протягом 2025 року рекордну кількість дронів.
Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора я провів спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У фокусі було виробництво та постачання дронів для наших солдатів та армії, а також засобів РЕБ. Дрони є тим, що вже змінило природу війни. Зміни далекі від завершення. Зупинити просування ворога, зупинити втрату людей та територій - для цього треба дрони. Дрони стримують ворога, тримають його не дистанції. Це можна зробити", - пояснив президент.
За словами Зеленського, виробництво дронів в Україні більш ефективне з огляду на витрати, ніж будь-де.
"Цьогоріч в Україні ми хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. Ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронту. На дронах, які є необхідними для забезпечення безпеки, зокрема морські дрони, дрони для дального ураження військових об'єктів та інфраструктури на території ворога. Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуємо", - додав глава держави.
Зеленський закликав всіх присутніх ставати навіть більше залученими у нарощування арсеналу дронів.
"Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів.Також ми маємо найбільші спроможності у Європі щодо виробництва дронів. Тому інвестуйте більше в цю українську силу, тому що після війни це стане також вашою силою", - підсумував президент.
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20 грудин 2024 року
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Фото: https://photo.unian.net/ УНІАН
В той час як Залужного заявившого про невиконані зобовʼязання"язання по дронах на 2023 рік викинули з Геншатбу як зайву ланку в піарвійні ЗЕ за рейтинги
⚡️РЕБи, квадрокоптери, FPV-дрони, екскаватор, обладнаний РЕБом, та... київські торти🍰
59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка подякувала п'ятому президенту Петру Порошенку за допомогу.
"Відсьогодні пускаємо все це в роботу, аби робити Україну вільною, а орків мертвими", - зазначили бійці.
Мільярд дронів - це дуже потужно! Наш Буратіна скаже "крекс-пекс-фекс" і виростить по дрону на кожному дереву з того мільярда що він колись посадив на Полі Чудес в Країні Дурнів.
Чи може на квінтільйоні зупинемось??
https://uk.tgstat.com/channel/@budem_bambit#
Цікаво, а співробітник пресслужби Банкової, який виклав фото наших дронів у дописі Зеленського - він ще живий? Але це риторичне запитання.
Але допис не про це. Допис про "дрони для своїх депутатів".
46 000 фпв-дронів за 2024 рік. СОРОК ШІСТЬ ТИСЯЧ.
також 2 000 DJI Mavic 3Pro та 3Т.
Для кого, кому? Ось:
25, 46, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 132, 148,421 - ДШВ
35, 36, 37, 38 - Морська піхота;
10, 31, 33, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 72 92, 93, 115, 116, 117, 118 - СВ
111, 112, 113, 118, 126, 177 - ТРО
3, 4, 6, 73 - підрозділи ССО
Це не шифр та не коди, це номери бригад. І десятки окремих батальйонів. І це те, що згадав за пару хвилин. Загалом за минулий рік - 54 передачі вантажів, 153 отримувачі допомоги.
В мене дуже просте запитання до цих анонімних пердунів - це що, це в нас стільки депутатів???? І так, краще асоціювати себе з дворнягою, ніж з зеленою жабою.
І повертаючись до реальних справ - за пару днів знов у дорогу. У нас критичний дефіцит ресурсів, от прям дійсно критичний. Дуже просимо про допомогу. Як фінансами, так і у розповсюдженні інформації.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634
чи з паперу..я вже хз
Хочемо, плануємо, очікуємо, сподіваємось, готуємось, домовляємось...
Словоблуд хренів.
Задавила б брехливу суку власними руками. Але упороті зєбарани до цих пір на нього слюні пускають.
Якщо дууууже захотіти - то й мільйярд дерев можна побачити....
по перше, не вугілля, а кокс
по друге не в України, а в зеленського
по третє не нема, а валом