У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, було чутно вибухи. ВIДЕО
Зранку 10 січня місцеві мешканці Гатчини Ленінградської області почули глухі вибухи, після чого побачили величезний стовп диму. Пожежа на промзоні виникла близько 6-ї ранку. Точні причини події невідомі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
Згодом стало відомом, що пожежа виникла на території заводу з виробництва ацетону Величезні язики полум'я охопили 1600 квадратів двоповерхової будівлі на Індустріальній вулиці.
На місці працюють екстрені служби, вони зафіксували розлив ацетону. Пожежі присвоїли ранг № 2.
Топ коментарі
+23 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар10.01.2025 07:39
+17 Виталий #548501
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+17 Роман с камнем
показати весь коментар10.01.2025 07:57
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От вони, можливо, й шлють кацапні "гостинці"... А якщо серйозно - то наші БПЛА уже й до Оленєгорська долітають... А це - Карелія...