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У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, було чутно вибухи. ВIДЕО

Зранку 10 січня місцеві мешканці Гатчини Ленінградської області почули глухі вибухи, після чого побачили величезний стовп диму. Пожежа на промзоні виникла близько 6-ї ранку. Точні причини події невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Згодом стало відомом, що пожежа виникла на  території заводу з виробництва ацетону  Величезні язики полум'я охопили 1600 квадратів двоповерхової будівлі на Індустріальній вулиці.

На місці працюють екстрені служби, вони зафіксували розлив ацетону. Пожежі присвоїли ранг № 2.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака українських дронів по нафтобазі в Енгельсі: загорівся ще один резервуар, запроваджено режим надзвичайної ситуації

Автор: 

Ленінградська область (9) пожежа (4341) росія (65379) Удари по РФ (294)


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Топ коментарі
+23
Дуже приємно.
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10.01.2025 07:39
+17
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10.01.2025 07:45
+17
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10.01.2025 07:57
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Дуже приємно.
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10.01.2025 07:39 Відповісти
Прагнуть кацапів трєзвініками поробити? Друге місце після бояришника.
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10.01.2025 07:46 Відповісти
Кацапи ніяк не второпають, що є ігри, в які можна грати вдвох.
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10.01.2025 08:03 Відповісти
гори гори ясно !!!
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10.01.2025 07:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MbEvsYcQoi0
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10.01.2025 07:55 Відповісти
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10.01.2025 07:57 Відповісти
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10.01.2025 07:45 Відповісти
Вря ди это наши дроны. Лен область - это слишком далеко, скорее всего сами кацапы и подпалили это говно из-за своей криворукости!
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10.01.2025 07:45 Відповісти
мабуть НЛО
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10.01.2025 07:58 Відповісти
З якого це далеко? Он в Лаукаансуу (Усть Лугу московською) дрони регулярно в порт навідуються як до тещі на бліни.
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10.01.2025 08:02 Відповісти
А Фінляндія? Після закінчення "Зимової війни", дехто з військовополонених не захотів повертаться в СРСР. В основному, українці з "полтавської" дивізії. Залишилися у Фінляндії, взяли собі фінські імена та прізвища(щоб кацапи не "вичислили), і залишилися жить. Після розвалу СРСР один такий земляк озвався. З 40-го року вважався "без вести прапавшим". Написав звідти. Його сестра довго отримувала звідти "гостинці". Як зараз - не знаю. Не спілкувався з однокласником (його внуком) вже давно.
От вони, можливо, й шлють кацапні "гостинці"... А якщо серйозно - то наші БПЛА уже й до Оленєгорська долітають... А це - Карелія...
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10.01.2025 08:03 Відповісти
яке горе , як тепер кацапня ширку буде робити
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10.01.2025 07:57 Відповісти
Наркомани буянять. І НАТО наступає.
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10.01.2025 08:09 Відповісти
Двіжуха.Ужас-ужас-ужас.
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10.01.2025 08:52 Відповісти
В Гатчині нюхають ацетон )
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10.01.2025 09:16 Відповісти
головне, що були вибухи, а після них пожежа. Що згорить, то не зогниє.
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10.01.2025 13:51 Відповісти
Деякі ЗМІ пишуть, що прилетіли "осколкі" і загорівся місцевий завод з виробництва ацетону.
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10.01.2025 14:10 Відповісти
Ацетоном завідує наркомафія
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11.01.2025 02:26 Відповісти
Гатчина - надто українська назва, немита на таку не заслуговує, назріває референдум...
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10.01.2025 23:51 Відповісти
 
 