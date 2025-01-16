УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Відео
29 736 86

Північнокорейці у повний зріст у чистому полі ідуть на українські позиції в Курській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована спроба штурму підрозділом армії КНДР українських позицій на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що північнокорейські найманці Кремля йдуть під кулі у повний зріст чистим полем. 

"Аеророзвідка фіксує черговий шалений м'ясний штурм північнокорейських солдатів у Курській області. Тактика переміщення "живими хвилями" у відкритому полі робить корейських військовослужбовців вкрай уразливими для атак із повітря", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: Сподіваюся, росіяни забезпечуватимуть їх мішками для трупів, бо це їм знадобиться, - Кірбі про втрати військових КНДР у РФ

Також читайте: Війська КНДР суттєво ускладнюють боротьбу для України, однак ЗСУ тримають позиції, - Пентагон

Автор: 

КНДР (1301) Курськ (1191) бій (197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Ага. Дрони в паніці падають їм на голови.)
показати весь коментар
16.01.2025 09:42 Відповісти
+36
Отак ті хто зараз ховається від ТЦК будуть йти на позиції Поляків чи Прибалтійців , якщо ЗСУ не вистоять. Кацапи Кацапів не шкодуючи а Корейці чи хто іньший їм взагалі як ніщо.
показати весь коментар
16.01.2025 09:49 Відповісти
+30
Під чучхє.
показати весь коментар
16.01.2025 10:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Психічна атака?
показати весь коментар
16.01.2025 09:40 Відповісти
Ага. Дрони в паніці падають їм на голови.)
показати весь коментар
16.01.2025 09:42 Відповісти
Під наркотою
показати весь коментар
16.01.2025 09:51 Відповісти
Під чучхє.
показати весь коментар
16.01.2025 10:02 Відповісти
Да ні, мабуть отримали наказ срочно сдохнуть за підера
показати весь коментар
16.01.2025 09:52 Відповісти
ага - точно всьо, как діди завєщалі),
показати весь коментар
16.01.2025 10:20 Відповісти
Як у фільмі про Чапаєва.♧♧♧♧♧♧♧
показати весь коментар
16.01.2025 10:23 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 11:10 Відповісти
В старому фільмі - європеоїди, а зараз вже таки закінчилися - набрали монголоїдів.
показати весь коментар
16.01.2025 11:15 Відповісти
В 1934 році на Лєнфільмі ще вибор був.Зараз Чапая грав би КаДирка дон, Пєтьку-Лапти Аладіна,ну а Анку-Мізуліна.
показати весь коментар
16.01.2025 11:29 Відповісти
вони ж дурні як малі діти - вірять що Ин їхні думки читає
показати весь коментар
16.01.2025 11:11 Відповісти
Це послідовники коби(сталіна)
показати весь коментар
16.01.2025 12:06 Відповісти
Собачками нагодували цих косооких дикунів ,
от вони і рванули в бій
показати весь коментар
16.01.2025 12:49 Відповісти
Рівномірно, тонким шаром, для утворення перегною )
показати весь коментар
16.01.2025 09:40 Відповісти
За свиню Іна з лобстером в пащі. Гойда!
показати весь коментар
16.01.2025 09:43 Відповісти
Отак ті хто зараз ховається від ТЦК будуть йти на позиції Поляків чи Прибалтійців , якщо ЗСУ не вистоять. Кацапи Кацапів не шкодуючи а Корейці чи хто іньший їм взагалі як ніщо.
показати весь коментар
16.01.2025 09:49 Відповісти
Ті хто ховається не будуть. Особливо ті хто ховається в інших країнах. Будуть якраз диванні вояки і колінопрострілювачі.
показати весь коментар
16.01.2025 09:57 Відповісти
Розкажеш це коли тебе депортують на замовлення *****.
показати весь коментар
16.01.2025 10:28 Відповісти
Нові марення дебілів?
показати весь коментар
16.01.2025 10:31 Відповісти
Kto takie - pribaltici ?
показати весь коментар
16.01.2025 10:00 Відповісти
Не ображайся, друже. Це за звичкою.
показати весь коментар
16.01.2025 10:05 Відповісти
до речі. А як правильно?
показати весь коментар
16.01.2025 10:18 Відповісти
Країни Балтії. Відповідно мешканці цих країн - балтійці. А ще правильніше називати естонцями, латишами і литовцями відповідно.
показати весь коментар
16.01.2025 10:45 Відповісти
V savke pristavku prilipili , chtob umenshivat znachimost , eta s toi serii - v Ukraine ili na Ukraine . Tak chto bez pristavki PRI .
показати весь коментар
16.01.2025 11:19 Відповісти
Прибалтійці - це ті хто звалив в Великобританію і повчають інших , як потрібно жити .
показати весь коментар
16.01.2025 11:20 Відповісти
Zalais Cilvecis так називали жителів країн Балтії коли я жив в Україні (кінець 90х). Щось не так?
показати весь коментар
16.01.2025 12:27 Відповісти
Шановне закордонне чудо! Тебе чекають вдома.
показати весь коментар
16.01.2025 10:01 Відповісти
Як там у Британії ю ухиляння?
показати весь коментар
16.01.2025 10:53 Відповісти
Peter Iontsev У Британії немає мобілізації, тому немає "ухілянтів".
Тому Ваше питання недоречно.
показати весь коментар
16.01.2025 12:23 Відповісти
Доречно коли Британія депортує українців призовного віку назад в Україну.А недоречно Британіі одночасно допомогати Україні фінансово і зброєю і утримувати таких чмошників як Ви.Щось одне мусить Британія вибрати...
показати весь коментар
16.01.2025 12:47 Відповісти
Юрій Туркеш , чмошника, чорт балабольний, побачиш на фото у своєму паспорті.
показати весь коментар
16.01.2025 18:00 Відповісти
Шо там в Британии, братанчик? Держишь диванный фронт не щадя сил на цензоре?
показати весь коментар
16.01.2025 12:26 Відповісти
Arthur b1d5815a що? Я не розумію язик мерзотних рашисстов. Пиши нормальною мовою (Англ., Укр.).
показати весь коментар
16.01.2025 12:29 Відповісти
Ух какой патриотик щирий в Британии непонимающий😂 кудах кудах
показати весь коментар
16.01.2025 12:34 Відповісти
О! Черговий свідетель бурят)))) До того ж з Англії. Якщо відкрити кордони, то бурятам нікого буде гнати.
показати весь коментар
16.01.2025 12:31 Відповісти
Zuravel Zuravel помиляєшся.
П. С.
путин-*****.
Кацап-раб *********** на швабре.
рф - страна террористов и военньіх преступников.
***** &кацап&рф - ПНХ.
показати весь коментар
16.01.2025 12:33 Відповісти
І шо? До чого тут ці лозунги? Типу ти гакнув - Ура товарищи! Й поїзд поїхав? Скоро вже навіть буряти будуть як мокрощелки на фоні зеленого пуйла з його тцк та хенералами тупими м'ясниками.
показати весь коментар
16.01.2025 16:51 Відповісти
Да такие щирие патриоты в первые дни войны первые уплетывали в поездах переполненных женщинами и детьми на западную вместе с мусорами. Зато кудахчет громче всех, хотя по факту ноль без палочки 🤣
показати весь коментар
16.01.2025 12:36 Відповісти
ти в якому окопі чалишся?
показати весь коментар
16.01.2025 13:28 Відповісти
а коли це корейців і кацапів з великої літери почали писати?
показати весь коментар
16.01.2025 15:32 Відповісти
З чого це ти взяв? Думаю, вони краще за ґрати сядуть, ніж на це погодяться...
показати весь коментар
16.01.2025 20:26 Відповісти
Antony 8a733f26 ні, не вийде. Чи ви, забув що ми на ти. Чи ти вважаєш кацапи від "гарного життя" за ґратами підписують контракти на війну? Не вийде.
показати весь коментар
17.01.2025 03:16 Відповісти
Не всполохайте, хай і надалі йдуть. Хороший кореєць,як москаль, тільки мертвий
показати весь коментар
16.01.2025 09:50 Відповісти
мрія кулеметника....
показати весь коментар
16.01.2025 09:53 Відповісти
Навіть не кулеметника - касетника.
показати весь коментар
16.01.2025 09:56 Відповісти
А аби кореєць пригнувся, то його б і видно не було.
показати весь коментар
16.01.2025 10:00 Відповісти
Nipodskazivaite , pliz ...🤣
показати весь коментар
16.01.2025 10:01 Відповісти
що можна говорити вони ж собак їдять
показати весь коментар
16.01.2025 10:02 Відповісти
мабуть кіно про ''бєлою гвардію'' надивились
показати весь коментар
16.01.2025 10:03 Відповісти
Шоколад задиристий с кокосовой стружкой
показати весь коментар
16.01.2025 10:06 Відповісти
це дорого, первінтіна вкололи і вперед
показати весь коментар
16.01.2025 15:33 Відповісти
Скільки разів в історії програвали за того, що недооцінювали врога. Майже всі тутешні коментатори змагаються у красномовстві та "прікольчіках". Особисто я тут бачу вмотивованих солдат ворога з дуже доброю фізичною підготовкою.
показати весь коментар
16.01.2025 10:08 Відповісти
Гостомель теж такі пробували захопити.
показати весь коментар
16.01.2025 10:13 Відповісти
Захопили?
показати весь коментар
16.01.2025 10:15 Відповісти
все правильно Ви кажете, в Гостомелі кацапський десант неодооцінив ЗСУ, а тут навпаки ЗСУ неодооцініють собакоїдів.
показати весь коментар
16.01.2025 16:45 Відповісти
пане Михаил Грушевский
абсолютно вірно,ті хто на полі бою,відмічають велику небезпеку від північнокорейців. і багпато хто з них про це говорить
показати весь коментар
16.01.2025 10:19 Відповісти
Тим паче, вони бути вчитися.
показати весь коментар
16.01.2025 10:37 Відповісти
***....ті "матросови"
показати весь коментар
16.01.2025 10:11 Відповісти
Послухайте ,що говорять військові ,про північнокорейців,а не насміхайтесь,що собак їдять. Вже понасміхались з чмобіків і який результат ?
Північнокорейці молоді,виносливі, йдуть на смерть, як на парад.Дрони збивають власним життям, не боячись .Моральний дух на високому рівні ,підкований пропагандою.Швидко навчаються.
Тому і ніяк не вдається взяти в полон. Не треба насміхатись,вони як японці у Другу світову здихають і не здаються.
показати весь коментар
16.01.2025 10:16 Відповісти
Нема чого втрачати, ось про таких болванів мріють різні недофюрери
показати весь коментар
16.01.2025 10:26 Відповісти
і смарагдові теж..
показати весь коментар
16.01.2025 13:30 Відповісти
Тактика першої світової, перти кількістю в багнетові атаки, мабудь там так і вчать.
Єдине погано що рано чи пізніше вони наберуться досвіду
показати весь коментар
16.01.2025 10:23 Відповісти
а мин щоб зупинити цю навалу немає....
показати весь коментар
16.01.2025 10:35 Відповісти
...йдуть в повний зріст та кричать:
-푸틴을 위하여!!(тобто за Хвуйла!!!)
показати весь коментар
16.01.2025 10:37 Відповісти
Это же не 41-вый!
показати весь коментар
16.01.2025 10:37 Відповісти
Кожен кореєць з дитинства мріяв померти за Дімона мєдвєдєва
показати весь коментар
16.01.2025 10:38 Відповісти
Шкода, що на них доводиться витрачати **********, які призначались москалям
показати весь коментар
16.01.2025 10:43 Відповісти
Ця Курська операція додала багато проблем нашим збройним силам.
показати весь коментар
16.01.2025 11:44 Відповісти
бо її якщо робити, то треба будо робити на першому році повномасштабки....
показати весь коментар
16.01.2025 13:31 Відповісти
Фактично північна корея веде війну проти України. Зєлєнскій має терміново потішити народ повідомленням, що ввів санкції проти свинорилого ина і його сестри
показати весь коментар
16.01.2025 10:45 Відповісти
Їх так на парадах вчили.
показати весь коментар
16.01.2025 10:45 Відповісти
навіть ті північнокроейці, що навчаться в нас воювати, додому не доїдуть)))
показати весь коментар
16.01.2025 10:54 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 11:12 Відповісти
Що я побачив? Побачив роту ворожих солдат, яка рухається до наших позицій і зазнає лише мінімального вогневого ураження. Чи досягли ці солдати своєї цілі? Скоріше всього що досягли. Дістались українських позицій і вступили в ближній бій з нашими захисниками. А в ближньому бою перевага в того, кого більше.
показати весь коментар
16.01.2025 11:08 Відповісти
І ці теж, потрапивши в полон, будуть казати, що "не знали де вони, за кого воюють, думали що на навчаннях" і проситися залишитись в Україні.
показати весь коментар
16.01.2025 11:11 Відповісти
Їм би хоч лижі видали, все б більше до фінального гонгу пробігли!
показати весь коментар
16.01.2025 11:36 Відповісти
Відео -- Кирило Сазонов: Непростой спецназ полез на наши позиции https://www.youtube.com/watch?v=FtAu9sPcILg
показати весь коментар
16.01.2025 11:49 Відповісти
Касетами накриють їх...
показати весь коментар
16.01.2025 12:44 Відповісти
Свиньёй идут.
показати весь коментар
16.01.2025 13:36 Відповісти
Зомбі? Великий кормчий Кім навчився зомбувати підданих у Кашпіровського та Чумака...
показати весь коментар
16.01.2025 14:52 Відповісти
Гра в кальмара північно корейський варіант
показати весь коментар
16.01.2025 16:34 Відповісти
Де касети?😕
показати весь коментар
17.01.2025 00:29 Відповісти
 
 