Північнокорейці у повний зріст у чистому полі ідуть на українські позиції в Курській області. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована спроба штурму підрозділом армії КНДР українських позицій на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що північнокорейські найманці Кремля йдуть під кулі у повний зріст чистим полем.
"Аеророзвідка фіксує черговий шалений м'ясний штурм північнокорейських солдатів у Курській області. Тактика переміщення "живими хвилями" у відкритому полі робить корейських військовослужбовців вкрай уразливими для атак із повітря", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+37 Gary Grant
16.01.2025 09:42
+36 Oleksii Pilevych #582021
16.01.2025 09:49
+30 Деніс Войцеховський
16.01.2025 10:02
от вони і рванули в бій
Тому Ваше питання недоречно.
П. С.
путин-*****.
Кацап-раб *********** на швабре.
рф - страна террористов и военньіх преступников.
***** &кацап&рф - ПНХ.
ви, забув що ми на ти. Чи ти вважаєш кацапи від "гарного життя" за ґратами підписують контракти на війну? Не вийде.
абсолютно вірно,ті хто на полі бою,відмічають велику небезпеку від північнокорейців. і багпато хто з них про це говорить
Північнокорейці молоді,виносливі, йдуть на смерть, як на парад.Дрони збивають власним життям, не боячись .Моральний дух на високому рівні ,підкований пропагандою.Швидко навчаються.
Тому і ніяк не вдається взяти в полон. Не треба насміхатись,вони як японці у Другу світову здихають і не здаються.
Єдине погано що рано чи пізніше вони наберуться досвіду
-푸틴을 위하여!!(тобто за Хвуйла!!!)