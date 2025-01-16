Північнокорейці у повний зріст у чистому полі ідуть на українські позиції в Курській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована спроба штурму підрозділом армії КНДР українських позицій на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що північнокорейські найманці Кремля йдуть під кулі у повний зріст чистим полем.

"Аеророзвідка фіксує черговий шалений м'ясний штурм північнокорейських солдатів у Курській області. Тактика переміщення "живими хвилями" у відкритому полі робить корейських військовослужбовців вкрай уразливими для атак із повітря", - йдеться у коментарі до відео.

