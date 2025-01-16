Українські десантники взяли в полон 27 військових РФ у Курській області. ВIДЕО

Десантно-штурмові війська разом із суміжними підрозділами Сил оборони України взяли в полон 27 військовослужбовців РФ на території Курської області.

Про це повідомили ДШВ ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з утримання визначених районів на території Курської області Російської Федерації", - зазначено у повідомленні.

Як зазначається, серед полонених - офіцери, сержанти та солдати різних підрозділів ЗС РФ, зокрема мотострілецьких частин, морської піхоти та Повітряно-десантних військ.

Полонені є представниками різних регіонів Росії, а також тимчасово окупованого Севастополя.

"Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога", - підкреслили в ДШВ.

