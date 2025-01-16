УКР
10 737 24

Українські десантники взяли в полон 27 військових РФ у Курській області. ВIДЕО

Десантно-штурмові війська разом із суміжними підрозділами Сил оборони України взяли в полон 27 військовослужбовців РФ на території Курської області.

Про це повідомили ДШВ ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з утримання визначених районів на території Курської області Російської Федерації", - зазначено у повідомленні.

Як зазначається, серед полонених - офіцери, сержанти та солдати різних підрозділів ЗС РФ, зокрема мотострілецьких частин, морської піхоти та Повітряно-десантних військ.

Полонені є представниками різних регіонів Росії, а також тимчасово окупованого Севастополя.

"Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога", - підкреслили в ДШВ.

армія рф (18483) полон (1635) Десантно-штурмові війська ДШВ (233)
+12
Вчора Азов взяв в полон 23 дикунів, тепер десантники 27 . Невже "могут повторяльщікі" почали масово сипатися?
16.01.2025 11:00 Відповісти
+10
султановіч, якого *** ти робиш в Україні??
16.01.2025 10:55 Відповісти
+9
Це та сама 155 бригада?
А 810 бригада - це зрадники з Севастополя!
16.01.2025 11:00 Відповісти
ще не дай Господь притулку тут попросять в Україні))
показати весь коментар
16.01.2025 11:35 Відповісти
Причина, гроші.
показати весь коментар
16.01.2025 11:00 Відповісти
"іпатєчнікі" як їх назвали тут)
показати весь коментар
16.01.2025 11:02 Відповісти
всі чисто "рускіє"))).. От недаремно отой кацапський пофарбований козел співав "я узкий.."
показати весь коментар
16.01.2025 10:58 Відповісти
Село Мартук. Не "дярєвня"! Султанович вже став на шлях виправлення...
показати весь коментар
16.01.2025 11:00 Відповісти
та не має там у 810 бригалі особливо вже зрадників із севаса. там уже 5й чи 6й набір. зброд звідусіль.
показати весь коментар
16.01.2025 11:56 Відповісти
Ох і харі ! Один поперед одного! І на таке сміття втрачаються наші патріоти . Сум!
показати весь коментар
16.01.2025 11:13 Відповісти
А нахера їх брати в полон якщо потім все одно всіх на всіх поміняють
показати весь коментар
16.01.2025 11:20 Відповісти
Башкири разве не закончились? ... салават юлаевы... Ураженцы севаса... сталинграццы.. Ботан в джинсе и белом худи... Но одна падаль с 1908 года нож точилка...
показати весь коментар
16.01.2025 11:21 Відповісти
Там один з ім'ям - Володимир Олександрович з Біробіджану
показати весь коментар
16.01.2025 11:26 Відповісти
врядли это повлияет на других орков ((( , было бы хорошо конечно !!! массовая сдача и войне конец !!!
показати весь коментар
16.01.2025 11:44 Відповісти
На курському? І не одного крейця? навіть натуралізованого?
показати весь коментар
16.01.2025 11:48 Відповісти
Першому видати ковдру зі свінячого хутра.
показати весь коментар
16.01.2025 12:15 Відповісти
срана орда... ****** чурки...
показати весь коментар
16.01.2025 12:15 Відповісти
А вони не 3,14zdяtь про свій рік народження!?
Один каже - 1908 року, другий 1990-го, а виглядає як 50-и річний біч...
Скрєпний гєнофонд....
показати весь коментар
16.01.2025 12:16 Відповісти
Чому половина з них горкаві? Гєнофонд в нарасєє портіцца?
показати весь коментар
16.01.2025 12:32 Відповісти
Орда!!!
показати весь коментар
16.01.2025 12:36 Відповісти
Слово "наступний" швидко зрозуміли
показати весь коментар
16.01.2025 13:23 Відповісти
Как то странно получается...николи такого небуло и вот опять.....после страты бойцов ВСУ подонками из 155 бригады, пленных брать неполучалось...ну никак, а теперь понеслось...возможно что ети "красавцы" уже н-ое пополнение, состав номер 6 и среди них уже не осталось "хероев"которые совершали ети преступления....ну тогда понятно...
показати весь коментар
16.01.2025 17:18 Відповісти
героям слава!
показати весь коментар
17.01.2025 02:10 Відповісти
И ЧТО ИХ ДОИТЬ !?)
показати весь коментар
17.01.2025 03:00 Відповісти
 
 