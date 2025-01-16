Українські десантники взяли в полон 27 військових РФ у Курській області. ВIДЕО
Десантно-штурмові війська разом із суміжними підрозділами Сил оборони України взяли в полон 27 військовослужбовців РФ на території Курської області.
Про це повідомили ДШВ ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з утримання визначених районів на території Курської області Російської Федерації", - зазначено у повідомленні.
Як зазначається, серед полонених - офіцери, сержанти та солдати різних підрозділів ЗС РФ, зокрема мотострілецьких частин, морської піхоти та Повітряно-десантних військ.
Полонені є представниками різних регіонів Росії, а також тимчасово окупованого Севастополя.
"Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога", - підкреслили в ДШВ.
А 810 бригада - це зрадники з Севастополя!
Один каже - 1908 року, другий 1990-го, а виглядає як 50-и річний біч...
Скрєпний гєнофонд....