Три гармати та польовий склад БП: артилеристи 44 ОАБр продовжують нищити техніку РФ на Запоріжжі. ВIДЕО
Захисники із 44 окремої артилерійської бригади продовжують знищити техніку російських загарбників на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, артилеристи знищили 3 гармати РФ, а також польовий склад боєприпасів.
Читайте: Воїни 44 ОАБр пишуть радіодиктант в школі на Курщині. ФОТО ДНЯ
