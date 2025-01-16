УКР
Ворожий танк, БМП та самохідний міномет "Нона-С" вибухають після атаки українських дронів. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Птахи Мадяра" знищили ворожий танк, БМП та самохідний міномет "Нона-С" у боях на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Екіпаж українського танка прямим наведенням гармати із короткої відстані розносить позиції окупантів. ВIДЕО

Також дивіться: Двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи поглядом політ українського дрона: "Вот он сука! П#дарас! Въ#бет - п#зда будет! Мразь!". ВIДЕО

армія рф (18483) війна (1467) танк (2108) знищення (7998) міномет (107) дрони (5293) БМП (417)
Блін, треба було Мадяра командувачем Сил беспілотних операцій призначати.
Він би точно "масштабував" цей бада-бум на весь фронт.
16.01.2025 13:33 Відповісти
"Птахи Мадяра" - гордість України! І всі Герої Неньки Україна!
16.01.2025 14:01 Відповісти
Гарне відео та професійний коментар.
16.01.2025 18:14 Відповісти
Активна підривна броня танка не мала ефекту.
17.01.2025 14:01 Відповісти
 
 