Ворожий танк, БМП та самохідний міномет "Нона-С" вибухають після атаки українських дронів. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Птахи Мадяра" знищили ворожий танк, БМП та самохідний міномет "Нона-С" у боях на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Він би точно "масштабував" цей бада-бум на весь фронт.