Двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи поглядом політ українського дрона: "Вот он сука! П#дарас! Въ#бет - п#зда будет! Мразь!". ВIДЕО
У мережі опубліковане відео, на якому двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи політ українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник летів над містом Котовськ у напрямку Тамбовського порохового заводу, який розташований неподалік.
Увага! Ненормативна лексика!
Дуб #512210
16.01.2025 11:21
Враг рода человеческого 666
16.01.2025 11:17
Підлога Маккартні
16.01.2025 11:24
Въ#бет - п#зда будет!
Мразь, Аптека, улица, фонарь
он летит и люди слышат сервоприводов жужжание
его пугает лишь поведенье долбодятлов на дороге.
Триумфально перемагають у війні на виснаження, я так розумію.
Побачити і померти - це їх приказка.
"Бобри" погризли Буратіну...
Упав, бідненький, він на спину...
Лежить він там, розкинув руки...
І з носа капає, в падлюки...