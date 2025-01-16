Двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи поглядом політ українського дрона: "Вот он сука! П#дарас! Въ#бет - п#зда будет! Мразь!". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи політ українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник летів над містом Котовськ у напрямку Тамбовського порохового заводу, який розташований неподалік.

Дивіться: "Герой сво" прийшов голим у тамбовський магазин і б’ється головою у закриті двері: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Пропагандист Соловйов дискредитує підрозділи ППО армії РФ: "Мы все сбиваем, но чертовы обломки!.. Наблюдаем контролируемое выгорание! Что за чушь?!". ВIДЕО

Також дивіться: У РФ повідомляють про атаку дронів на Тамбовську область. ВIДЕО