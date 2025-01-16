УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Відео
9 527 33

Двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи поглядом політ українського дрона: "Вот он сука! П#дарас! Въ#бет - п#зда будет! Мразь!". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому двоє росіян вдивляються у нічне небо і лаються нецензурно, супроводжуючи політ українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник летів над містом Котовськ у напрямку Тамбовського порохового заводу, який розташований неподалік.

Дивіться: "Герой сво" прийшов голим у тамбовський магазин і б’ється головою у закриті двері: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Пропагандист Соловйов дискредитує підрозділи ППО армії РФ: "Мы все сбиваем, но чертовы обломки!.. Наблюдаем контролируемое выгорание! Что за чушь?!". ВIДЕО

Також дивіться: У РФ повідомляють про атаку дронів на Тамбовську область. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4718) війна (1467) Тамбов (5) Удари по РФ (478)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Мрази и ******** те, кто на чужую землю с войной пришел...
показати весь коментар
16.01.2025 11:21 Відповісти
+35
Двіжуха
показати весь коментар
16.01.2025 11:17 Відповісти
+20
Вот он ****! П#дарас!
Въ#бет - п#зда будет!
Мразь, Аптека, улица, фонарь
показати весь коментар
16.01.2025 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Двіжуха
показати весь коментар
16.01.2025 11:17 Відповісти
Вже й в ******!
показати весь коментар
16.01.2025 11:31 Відповісти
Мрази и ******** те, кто на чужую землю с войной пришел...
показати весь коментар
16.01.2025 11:21 Відповісти
Движуху вызывали?
показати весь коментар
16.01.2025 11:21 Відповісти
так ось як на болотах дикі собаки виють
показати весь коментар
16.01.2025 11:23 Відповісти
Вот он ****! П#дарас!
Въ#бет - п#зда будет!
Мразь, Аптека, улица, фонарь
показати весь коментар
16.01.2025 11:24 Відповісти
Хто такий?
показати весь коментар
16.01.2025 11:47 Відповісти
Блок
показати весь коментар
16.01.2025 11:49 Відповісти
Ниже туч, но выше зданий гордо реет беспилотник
он летит и люди слышат сервоприводов жужжание
его пугает лишь поведенье долбодятлов на дороге.

показати весь коментар
16.01.2025 12:23 Відповісти
..на просторах підорашкі гордо мчітся бєспілотнік.. м. горькій
показати весь коментар
17.01.2025 08:55 Відповісти
Добре шо телефон під рукою був, знайшов цього підараса по фото
показати весь коментар
16.01.2025 11:49 Відповісти
Разве ето не из анєгена цитаты?
показати весь коментар
16.01.2025 11:24 Відповісти
Руцке ПеВеО - збиваніє матюками в дії.
показати весь коментар
16.01.2025 11:26 Відповісти
Через місяць починається 4й рік війни, а засрашинці наразі з ППО біля стратегічних об'єктів (порохові заводи чи паливні бази стратегічної авіації) мають аж тіліпон та матюк.

Триумфально перемагають у війні на виснаження, я так розумію.
показати весь коментар
16.01.2025 14:12 Відповісти
Це як бальзам на душу...
показати весь коментар
16.01.2025 11:27 Відповісти
московити підари здохніть всі разом з ******
показати весь коментар
16.01.2025 11:29 Відповісти
В перекладі на загальнолюдську мову вони в захваті від українського дрона.
показати весь коментар
16.01.2025 11:30 Відповісти
А коли вони ще знов побачать якусь справді технологічну річ?

Побачити і померти - це їх приказка.
показати весь коментар
16.01.2025 14:13 Відповісти
,,Хахлыыыыыыы !!!!!! "
показати весь коментар
16.01.2025 11:36 Відповісти
Бобер летить за ,, боброедкой")))
показати весь коментар
16.01.2025 11:39 Відповісти
Точно! "Бобер"! Саме у нього Несучі поверхні - ззаду, а рульові - спереду...
"Бобри" погризли Буратіну...
Упав, бідненький, він на спину...
Лежить він там, розкинув руки...
І з носа капає, в падлюки...
показати весь коментар
16.01.2025 13:24 Відповісти
Добрий дрон б'є пороховий завод, а не таою хату касабе! Так шо ******* це ти
показати весь коментар
16.01.2025 11:39 Відповісти
Хай сцуться.
показати весь коментар
16.01.2025 12:29 Відповісти
Вони мають літати як птахи на весні- зграями! І тоді він не тільки въ#бет , но і вьі#бет !
показати весь коментар
16.01.2025 11:49 Відповісти
Для порохового заводу і одного вистачить Він там - як детонатор... Його діло - "почать"... Решта й сама вибухне...
показати весь коментар
16.01.2025 13:27 Відповісти
Нечого не вибухне...хіба що в склад готової продукції....або ємності з етиловим спиртом...сировина нітроцелюлоза волога надходить... максимум пошкодить ленту транспортера
показати весь коментар
16.01.2025 16:32 Відповісти
Сепаратисти...
показати весь коментар
16.01.2025 12:15 Відповісти
це ж треба так на український дрон лаятись, тупі потвори, карма точно дожене..., а може й сам дрон...
показати весь коментар
16.01.2025 12:30 Відповісти
"Русские - самая читающая нация в мире". Мені цікаво, а що ці олухи читають? Мабуть підручники з російської мови?
показати весь коментар
16.01.2025 13:21 Відповісти
Єтикетки на пляшках з "спиртосадержащими смесями"...
показати весь коментар
16.01.2025 13:25 Відповісти
Нехтебазу свалили.. биндері фошісті всё поделалі..
показати весь коментар
16.01.2025 14:49 Відповісти
" А знаєте як ті кацапи на наш дроньчик кажуть?...-вбив би!"
показати весь коментар
16.01.2025 15:16 Відповісти
Бобрик полетів 😍побажаємо йому успіху в виконанні поставленого перед ним завдання!
показати весь коментар
18.01.2025 08:17 Відповісти
 
 