Російська РСЗВ "Град" розлітається на друзки після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО

Українські воїни із 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили на Луганщині російську РСЗВ "Град" за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах

"Потужна детонація боєкомплекту російської РСЗВ "Град" з мангалом після атаки FPV-дрона. Луганська область, відео 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Ракета РСЗВ "HIMARS" за мить до влучання по ворожій позиції РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Дивіться також: Бійці 10-ї ОГШБ "Едельвейс" відбили атаку росіян: 24 окупантів - "двісті", 10 - "триста", знищено та пошкоджено шість бойових машин і п’ять мотоциклів. ВIДЕО

війна (1467) знищення (7998) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) РСЗВ (227) Луганська область (4919)
красівоє... оператору дрона відпустка 30 діб!
16.01.2025 14:57 Відповісти
оператору дрона - премію та ще більше дронів!
погібшім - відпустка до кобздона навєчно 👍
16.01.2025 15:10 Відповісти
Град --> смрад.
16.01.2025 15:12 Відповісти
Да як кажуть цапорилі,хлопок хороший получився.
16.01.2025 15:17 Відповісти
Созрєл хлопок)))
16.01.2025 15:34 Відповісти
Ікіпаж вижив?
16.01.2025 16:41 Відповісти
Можливо..машина не розгорнута, а приникана в лісосмузі...могли піти за бухлом
16.01.2025 16:51 Відповісти
екіпажу вечнага полета !
16.01.2025 17:21 Відповісти
 
 