Російська РСЗВ "Град" розлітається на друзки після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО
Українські воїни із 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили на Луганщині російську РСЗВ "Град" за допомогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Потужна детонація боєкомплекту російської РСЗВ "Град" з мангалом після атаки FPV-дрона. Луганська область, відео 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", - зазначається у коментарі до відео.
Дивіться також: Бійці 10-ї ОГШБ "Едельвейс" відбили атаку росіян: 24 окупантів - "двісті", 10 - "триста", знищено та пошкоджено шість бойових машин і п’ять мотоциклів. ВIДЕО
погібшім - відпустка до кобздона навєчно 👍