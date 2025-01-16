УКР
Італія готує 11-й пакет допомоги для України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про підготовку 11-го пакету підтримки від Італії для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Була також зустріч із міністром оборони Італії (Гвідо Кроззето - Ред.), і я вдячний Італії за всю надану підтримку нашій державі, нашим людям. Ми говорили про те, що можемо надалі робити разом, – передусім, це ППО. А також – спільне виробництво. Треба додавати робочих місць нашим народам в Європі і технологічних результатів. Італія готує 11-й пакет підтримки", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) звернення (655)
Коментувати
Тобі гроші нам лапшу.
показати весь коментар
16.01.2025 21:23 Відповісти
буба завжди рапортує за вимогнені гроші - ніколи за свої обіцянки і виконання.
буба йшов на один срок - пересрочився і дереться на другий...
чесний буба, до реальності чесний...
дайте йому 250 млрд щє - і він навчиться красти не більше $100 млн на добу... - ну може там - 50-70 млн
показати весь коментар
16.01.2025 21:33 Відповісти
На харю навіть гидко дивитися!
показати весь коментар
16.01.2025 22:26 Відповісти
Даже итальянское правительство думает как обеспечить ВСУ.
А Лидор - про марафон шашлыки
показати весь коментар
16.01.2025 22:31 Відповісти
Ні ще за корито в яке він вципився
показати весь коментар
16.01.2025 23:14 Відповісти
 
 