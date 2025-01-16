Італія готує 11-й пакет допомоги для України, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про підготовку 11-го пакету підтримки від Італії для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Була також зустріч із міністром оборони Італії (Гвідо Кроззето - Ред.), і я вдячний Італії за всю надану підтримку нашій державі, нашим людям. Ми говорили про те, що можемо надалі робити разом, – передусім, це ППО. А також – спільне виробництво. Треба додавати робочих місць нашим народам в Європі і технологічних результатів. Італія готує 11-й пакет підтримки", - розповів Зеленський.
