Тероборонівці із 121-ї бригади збили ворожий БПЛА "Zala": "Я бачу - падає сука! Прямо на полі!". ВIДЕО
Бійці 121-ї ОБрТРО збили російський розвідувальний БПЛА "Zala" за допомогою зенітного дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної атаки та кадри падіння ворожого безпілотника.
Увага! Ненормативна лексика!
121-а окрема бригада територіальної оборони формування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Сформована у Кіровоградській області. Перебуває у складі Регіонального управління "Південь" Сил ТрО.
