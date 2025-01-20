УКР
Тероборонівці із 121-ї бригади збили ворожий БПЛА "Zala": "Я бачу - падає сука! Прямо на полі!". ВIДЕО

Бійці 121-ї ОБрТРО збили російський розвідувальний БПЛА "Zala" за допомогою зенітного дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної атаки та кадри падіння ворожого безпілотника.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте: 128 окрема бригада тероборони отримала почесне найменування "Дике Поле", - указ Президента

121-а окрема бригада територіальної оборони формування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Сформована у Кіровоградській області. Перебуває у складі Регіонального управління "Південь" Сил ТрО.

Дивіться: Шість окупантів - "двісті", один - "триста", двоє утекли: український воїн самотужки відбив ворожий штурм. ВIДЕО

армія рф (18535) безпілотник (4756) знищення (8065) тероборона (396)
Поїли хлопці українського сала, та й за*башили мокшанську залу!
20.01.2025 14:26 Відповісти
Дякую
