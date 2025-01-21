УКР
Атака дронів на РФ: у Смоленській області працювала ППО. ВIДЕО

У ніч проти 21 січня у Смоленській області РФ лунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

Губернатор області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку дронів на регіон.

Зазначається, що дрони летіли курсом на нафтобазу у місті Ярцево Смоленської області. Над містом нібито спрацювала ППО.

Місцеві жителі повідомили, що чули до семи вибухів. У Смоленську на тлі дронової атаки спалахнули кілька пожеж.

За даними місцевих пабліків, уламки дрона впали на житловий будинок в Задніпровському районі Смоленська. Очевидці пишуть, що дрон врізався в дах будинку, внаслідок чого зайнялась пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. В аеропорту Казані введено режим "Ковер". Росіяни заявили про атаку  авіаційний і вертолітний заводи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області РФ, - Генштаб

Автор: 

Смоленськ (70) Удари по РФ (501)
Топ коментарі
+4
Морального эффекта пока нет. Россияне еще не устали и петушатся. Харахорятся. Очень им не хочется отдавать краденное. Мысль об этом для них не выносима. Как и невыносимо принять факт что никакого народа Донбасса и Крыма который якобы восстал не было и нет. Им греет душу вера в то что к ним очень хотели прнисоединиться. Отказаться от этой веры для них равносильно смерти. В этом ключевой момент всех споров с нашими ватными соседями и родственниками. События 2014го. Доказать им что там была работа ГРУ а не восстание - не реально.
21.01.2025 09:32 Відповісти
+3
Миттєвого ефекту може й нема, але розміркуйте, як далі ці заводи плануватимуть свою роботу, знаючи, що до них почали прицілюватися і влучна робота ЗСУ - це лише питання часу. Це виробництво має планувати своє згортання і розосередження, а це втрата часу і виробничої потужності. Звісно, якщо вони не упороті дебіли, які обмежаться виразом "фух пронесло" і продовжать далі як ні в чом не бувало до наступного пришестя...
21.01.2025 12:03 Відповісти
+2
Судя по видео, там ПВО по дому отработали...

https://t.me/tlknewsua/35081?single
21.01.2025 06:58 Відповісти
Жаль, не влучили в нафтобазу.
21.01.2025 06:57 Відповісти
доню взад тобі жаль....
21.01.2025 06:59 Відповісти
обламки, *********** - скільки разів казати?
21.01.2025 06:58 Відповісти
Судя по видео, там ПВО по дому отработали...

https://t.me/tlknewsua/35081?single
21.01.2025 06:58 Відповісти
Тревожно *****... 😁
21.01.2025 07:41 Відповісти
та ***** тут не причому....
"залізна рука" ім треба - не догралися щє ідіоти в гітлера і сталіна!
21.01.2025 07:44 Відповісти
вот-вот.. едьте на йух отсюда…
21.01.2025 07:50 Відповісти
для авіаційного заводу це жало бджоли для слона...це не нвфтобаза чи нпз...
21.01.2025 08:14 Відповісти
No efekt kakoi , vse iedut kuda ta ***** ...🤣🤣🤣
21.01.2025 09:27 Відповісти
Миттєвого ефекту може й нема, але розміркуйте, як далі ці заводи плануватимуть свою роботу, знаючи, що до них почали прицілюватися і влучна робота ЗСУ - це лише питання часу. Це виробництво має планувати своє згортання і розосередження, а це втрата часу і виробничої потужності. Звісно, якщо вони не упороті дебіли, які обмежаться виразом "фух пронесло" і продовжать далі як ні в чом не бувало до наступного пришестя...
21.01.2025 12:03 Відповісти
21.01.2025 09:32 Відповісти
 
 