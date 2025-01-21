Атака дронів на РФ: у Смоленській області працювала ППО. ВIДЕО
У ніч проти 21 січня у Смоленській області РФ лунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.
Губернатор області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку дронів на регіон.
Зазначається, що дрони летіли курсом на нафтобазу у місті Ярцево Смоленської області. Над містом нібито спрацювала ППО.
Місцеві жителі повідомили, що чули до семи вибухів. У Смоленську на тлі дронової атаки спалахнули кілька пожеж.
За даними місцевих пабліків, уламки дрона впали на житловий будинок в Задніпровському районі Смоленська. Очевидці пишуть, що дрон врізався в дах будинку, внаслідок чого зайнялась пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. В аеропорту Казані введено режим "Ковер". Росіяни заявили про атаку авіаційний і вертолітний заводи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/tlknewsua/35081?single
"залізна рука" ім треба - не догралися щє ідіоти в гітлера і сталіна!