Зенітний дрон збиває російський БПЛА "Supercam" із написом "За родину!" та п’ятикутною зіркою на крилі. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 1129-го зенітного ракетного полку знищив російський розвідувальний безпілотник "Supercam".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти прикрасили крило свого БПЛА п'ятикутною зіркою та написом "За родину!".

"Цей російський Supercam мав на крилі напис "за родіну". Але оскільк його "родіна" зовсім не на нашому Донбасі, його збили воїни 1129 зенітного ракетного полку", - зазначається у коментарі до відео.

Топ коментарі
+12
Родіна московита це могила
21.01.2025 12:51 Відповісти
+11
"За Родіну" в складі Китаю....
21.01.2025 12:52 Відповісти
+10
21.01.2025 12:57 Відповісти
Родіна московита це могила
21.01.2025 12:51 Відповісти
Якщо узагальнювати і не чіплятися до дрібниць і винятків, то оскільки 500-літнє виховання московитів вимагає вбивати усіх, кого вони можуть вбити, щоб розширювати свою дебільну імперію, а насамперед їх криваві злочини падають на тих, хто на своє нещастя є їх сусідом, то таки так, якби це жахливе утворення кудись випарувалося, то людство, і, насамперед, їх сусіди зітхнули б з великим полегшенням.
21.01.2025 13:22 Відповісти
"За Родіну" в складі Китаю....
21.01.2025 12:52 Відповісти
Объясните мне - кто напал на их родину-уродину? Уже 10 лет терзает матушку- расею, супостат невидимка, сволочь этакая!
21.01.2025 17:19 Відповісти
вони воюють із НАТО.....
21.01.2025 17:22 Відповісти
👍 👍 👍 Good Job ....
21.01.2025 12:53 Відповісти
Щось недбало готували цей дон. А де ж напис «за сталіна»?
21.01.2025 12:57 Відповісти
21.01.2025 12:57 Відповісти
супер !!! мало вас наволоч кацапо-совкову, комуно-нацистьку німці в 1941-45 роках перебили !!!
21.01.2025 13:03 Відповісти
Упоротые думают что они повторяют великую отечественную. Придурки.
21.01.2025 13:10 Відповісти
вони НЕ думають .. ходячі кадаври не вміють

ви думали що Зомбіапокаліпсис це щось майбутнє? ..ні ..он воно з болот повзе
21.01.2025 13:13 Відповісти
"Сталінські соколи" *****...
Срань господня.
21.01.2025 13:13 Відповісти
срань болотна ..
21.01.2025 13:14 Відповісти
 
 