Зенітний дрон збиває російський БПЛА "Supercam" із написом "За родину!" та п’ятикутною зіркою на крилі. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 1129-го зенітного ракетного полку знищив російський розвідувальний безпілотник "Supercam".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти прикрасили крило свого БПЛА п'ятикутною зіркою та написом "За родину!".

"Цей російський Supercam мав на крилі напис "за родіну". Але оскільк його "родіна" зовсім не на нашому Донбасі, його збили воїни 1129 зенітного ракетного полку", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тероборонівці із 121-ї бригади збили ворожий БПЛА "Zala": "Я бачу - падає сука! Прямо на полі!". ВIДЕО