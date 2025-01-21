Зенітний дрон збиває російський БПЛА "Supercam" із написом "За родину!" та п’ятикутною зіркою на крилі. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 1129-го зенітного ракетного полку знищив російський розвідувальний безпілотник "Supercam".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти прикрасили крило свого БПЛА п'ятикутною зіркою та написом "За родину!".
"Цей російський Supercam мав на крилі напис "за родіну". Але оскільк його "родіна" зовсім не на нашому Донбасі, його збили воїни 1129 зенітного ракетного полку", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+12 Artmind
показати весь коментар21.01.2025 12:51 Відповісти Посилання
+11 Luk Viktor
показати весь коментар21.01.2025 12:52 Відповісти Посилання
+10 Перехватчик
показати весь коментар21.01.2025 12:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ви думали що Зомбіапокаліпсис це щось майбутнє? ..ні ..он воно з болот повзе
Срань господня.