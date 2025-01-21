Прикордонники знищили бліндажі, точку зльоту БпЛА та польовий склад ПММ, а також ліквідували 19 російських солдатів. ВIДЕО
Аеророзвідники бригади "Гарт" виявляють, а артилеристи, за отриманими координатами, влучно обстрілюють позиції ворога на Вовчанському напрямку.
Під час чергової серії вогневих уражень гармаші-прикордонники знищили бліндажі, точку зльоту БпЛА та польовий склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. Також підтверджено ліквідацію 19 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
