Прикордонники знищили бліндажі, точку зльоту БпЛА та польовий склад ПММ, а також ліквідували 19 російських солдатів. ВIДЕО

Аеророзвідники бригади "Гарт" виявляють, а артилеристи, за отриманими координатами, влучно обстрілюють позиції ворога на Вовчанському напрямку.

Під час чергової серії вогневих уражень гармаші-прикордонники знищили бліндажі, точку зльоту БпЛА та польовий склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. Також підтверджено ліквідацію 19 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

