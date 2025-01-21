УКР
Спецпризначенці ССО зачистили позиції на Курщині та зібрали особисті дані про солдатів КНДР. ВIДЕО

На Курщині воїни 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій знищують ворога і здобувають важливі дані щодо ворожих військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у телеграм-каналі й оприлюднило відео.

"Після влучного ураження ворожих груп наші оператори проводять зачистку району. Під час спеціальних дій вони збирають інформацію про чисельність, озброєння і особисті дані знищеного особового складу противника. Зокрема, це стосується північнокорейських солдатів, яких РФ використовує на Курщині як гарматне м’ясо для штурмів позицій Сил оборони України", - повідомили спецпризначенці.

Після знищення ворожих груп оператори 73-го центру ССО ретельно здобувають матеріали для ідентифікації північнокорейців і внесення їх до відповідних баз даних та проведення подальших слідчих дій.

армія рф (18535) війна (1472) КНДР (1302) ССО Сили спеціальних операцій (555) Курськ (1197)
Топ коментарі
+15
Не мені вам казати що робити. Але не беріть тих собакоїдів в полон толку з них немає, а ті косоокі ще страчують наших військових.
показати весь коментар
21.01.2025 17:13 Відповісти
+11
Все по-серйозному... Хлопці вже матеріал для генетичної експертизи збирають... І хоч слиз дасть тільки порівняльний аналіз, але зрізи "чубчиків" дають уже інформацію про характер харчування "тіла" у останні кілька місяців... А це вже вкаже, де він останні місяці жив. І якщо у волоссі буде виявлена різка зміна типу харчування (з далекосхідного азіатського раціону, на європейський) - це і є опосередкованим доказом його походження...
показати весь коментар
21.01.2025 17:24 Відповісти
+8
Лучи чучхе погасли возле курска
Кровавый труп валяется в кустах
Такая жизнь - сегодня ты кореец
А завтра просто тухлый корм собак.
показати весь коментар
21.01.2025 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не мені вам казати що робити. Але не беріть тих собакоїдів в полон толку з них немає, а ті косоокі ще страчують наших військових.
показати весь коментар
21.01.2025 17:13 Відповісти
А хіба північнокорейці здаються у полон ? І скільки їх здалось , аж ...два ?
Адже вони зазомбовані на смерть.
показати весь коментар
21.01.2025 17:45 Відповісти
Расєя та Карєя браття навєк.
показати весь коментар
21.01.2025 17:19 Відповісти
ДНК взяли - підроблені "папірці путінські" цих вояк уже не важливі ....
показати весь коментар
21.01.2025 17:21 Відповісти
ДНК - це вже "другорядне"... Ти звернув увагу - "чубчики" їм зістригають. ... А це значить, що займуться дослідженнями "хімії харчового раціону "жмура"... У людини, в середньому, волосся відростає на півміліметра на добу. У волоссі відкладається хімічний склад мікроелементів раціону вбитого, за тривалий час. Ще більш точні результати дає аналіз кісток... Там можна виявить навіть регіон, де він народився та тривалий час жив...
показати весь коментар
21.01.2025 17:32 Відповісти
В мене не такі глибокі знання в криміналістиці, але навіть якщо врахувати факт переходу на якісне харчування в рашці і час перебазування на паромі із КНДР на Курщину - то волосся уже могли двічі підстригати...((((
показати весь коментар
21.01.2025 18:41 Відповісти
Там не тільки у рості самого волосся... Це - другорядне"... Сліди зміни раціону у самому волоссі з"являються не відразу. Тому волосся починає накопичувать зміни поступово... Там іде цілий комплекс біохімічних змін в організмі... У нас був колись лейтенант. Був він "холостяком". Жив у гуртожитку. Тоді вже були перебої з продуктами - і нам видавали продуктові пайкт. Багато видали рибних консерв. Більшість офіцерів віддали консерви лейтенанту(бо тільки моя дружина вміла з тої консервованої риби робить смачні страви - пиріжки з рибою та капустою, наприклад). Через місяця півтора з ним неможливо було сидіть в одному приміщені - так від нього гидко несло рибою... Помінялася біохімія організму... Так і тут... Я не виключаю, що у цих мертвяків вилучалися й фаланги пальців, з кістками... Там "біохімія" відкладається ще з "внутріутробія"... Просто нам такого не показали..
показати весь коментар
21.01.2025 21:05 Відповісти
Не все.... Точно... Згоден....
аналіз сперми би показав скільки ці КНДРовці згвалтували жінок на Курщині,
без глибокого аналізу ДНК навіть,
але ці жінки і не заявляють !!! Не на часі!
показати весь коментар
21.01.2025 21:36 Відповісти
А для чого "заявлять"? Я на Курщині не був. А от на Брянщині, ще років двадцять тому, мої хлопці побували... Там по селах у жінок чоловіки "**********" - "під обліком"... Хлопці там уже кілька днів пожили... Так сміялися: "У нас не тільки вечори - навіть дні "розплановані". І трохи не списки складені...".
Я сам з таким на Уралі зіткнувся - ще по молодості... Та сама картина... Чоловіки після 30-35 - тільки квасить здатні...
показати весь коментар
21.01.2025 21:46 Відповісти
А в віддалених гарнізонах де прапорня місцева...то в них дружини їблись з солдатами..а прапора починали пити з 10 років в своїх селах...32 це вже повний імпотент
показати весь коментар
22.01.2025 11:14 Відповісти
І котів не можна годувати рибою! Їсть курку чи ялове з гречкою, - жодного запаху від сечі чи какахів ( трохи є, але не такий, коли годуєш рибою!)
показати весь коментар
21.01.2025 22:15 Відповісти
Все по-серйозному... Хлопці вже матеріал для генетичної експертизи збирають... І хоч слиз дасть тільки порівняльний аналіз, але зрізи "чубчиків" дають уже інформацію про характер харчування "тіла" у останні кілька місяців... А це вже вкаже, де він останні місяці жив. І якщо у волоссі буде виявлена різка зміна типу харчування (з далекосхідного азіатського раціону, на європейський) - це і є опосередкованим доказом його походження...
показати весь коментар
21.01.2025 17:24 Відповісти
Зразки беруть як для ДНК, а виявиться що замість поїдання собак в регіоні чучхе, воїни сунь-хунь-виня, на кацапщині жерли котів і мишей, запиваючи бормотухою і стекломиєм.
показати весь коментар
21.01.2025 17:31 Відповісти
По-перше, в КНДР уже кілька років, як на ЗАКОНОДАВЧОМУ рівні заборонено вживання м"яса собак. По-друге, різка зміна хімскладу волосся - теж доказ... Бо навіть рисова горілка дасть зовсім інший хімсклад, ніж "водка из опилок"...
показати весь коментар
21.01.2025 17:38 Відповісти
Собакоїдам собакоїдська смерть!
показати весь коментар
21.01.2025 17:34 Відповісти
Лучи чучхе погасли возле курска
Кровавый труп валяется в кустах
Такая жизнь - сегодня ты кореец
А завтра просто тухлый корм собак.
показати весь коментар
21.01.2025 18:28 Відповісти
столько чести...ухо для отчетности и кабанам на обед....
показати весь коментар
21.01.2025 18:30 Відповісти
От бачте, наші хлопці кабанам значно більше залишають, ніж ви пропонуєте - ціле додаткове вухо!
показати весь коментар
21.01.2025 20:35 Відповісти
Краще б їм голови відрубали та на кілки встромили... Та розумію що ніззя...
показати весь коментар
21.01.2025 19:40 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 21:03 Відповісти
 
 