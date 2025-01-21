Спецпризначенці ССО зачистили позиції на Курщині та зібрали особисті дані про солдатів КНДР. ВIДЕО

На Курщині воїни 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій знищують ворога і здобувають важливі дані щодо ворожих військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у телеграм-каналі й оприлюднило відео.

"Після влучного ураження ворожих груп наші оператори проводять зачистку району. Під час спеціальних дій вони збирають інформацію про чисельність, озброєння і особисті дані знищеного особового складу противника. Зокрема, це стосується північнокорейських солдатів, яких РФ використовує на Курщині як гарматне м’ясо для штурмів позицій Сил оборони України", - повідомили спецпризначенці.

Після знищення ворожих груп оператори 73-го центру ССО ретельно здобувають матеріали для ідентифікації північнокорейців і внесення їх до відповідних баз даних та проведення подальших слідчих дій.

