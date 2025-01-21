Спецпризначенці ССО зачистили позиції на Курщині та зібрали особисті дані про солдатів КНДР. ВIДЕО
На Курщині воїни 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій знищують ворога і здобувають важливі дані щодо ворожих військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у телеграм-каналі й оприлюднило відео.
"Після влучного ураження ворожих груп наші оператори проводять зачистку району. Під час спеціальних дій вони збирають інформацію про чисельність, озброєння і особисті дані знищеного особового складу противника. Зокрема, це стосується північнокорейських солдатів, яких РФ використовує на Курщині як гарматне м’ясо для штурмів позицій Сил оборони України", - повідомили спецпризначенці.
Після знищення ворожих груп оператори 73-го центру ССО ретельно здобувають матеріали для ідентифікації північнокорейців і внесення їх до відповідних баз даних та проведення подальших слідчих дій.
Адже вони зазомбовані на смерть.
аналіз сперми би показав скільки ці КНДРовці згвалтували жінок на Курщині,
без глибокого аналізу ДНК навіть,
але ці жінки і не заявляють !!! Не на часі!
Я сам з таким на Уралі зіткнувся - ще по молодості... Та сама картина... Чоловіки після 30-35 - тільки квасить здатні...
Кровавый труп валяется в кустах
Такая жизнь - сегодня ты кореец
А завтра просто тухлый корм собак.