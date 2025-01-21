Воїни 63 та 60 ОМБр ліквідували 22 російських штурмовиків в ході бою на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку підрозділи 60-ої окремої механізованої бригади стримують атаки ворога, а їхні побратими з 63-ої окремої механізованої бригади забезпечують потужну підтримку артилерією та дронами.
Пілоти й артилеристи з ББС та 41-го артилерійського дивізіону застосували всі доступні засоби: САУ, касетні боєприпаси, FPV-дрони, авіаційні скиди та "Бабу-Ягу". Як результат, - ліквідовано 22 російських штурмовиків в ході бою.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар21.01.2025 18:47 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар21.01.2025 20:01 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар21.01.2025 20:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар22.01.2025 02:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль