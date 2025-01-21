УКР
6 573 4

Воїни 63 та 60 ОМБр ліквідували 22 російських штурмовиків в ході бою на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку підрозділи 60-ої окремої механізованої бригади стримують атаки ворога, а їхні побратими з 63-ої окремої механізованої бригади забезпечують потужну підтримку артилерією та дронами. 

Пілоти й артилеристи з ББС та 41-го артилерійського дивізіону застосували всі доступні засоби: САУ, касетні боєприпаси, FPV-дрони, авіаційні скиди та "Бабу-Ягу". Як результат, - ліквідовано 22 російських штурмовиків в ході бою.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (18535) війна (1472) ліквідація (4381) 63 ОМБр (117) 60 ОМБр (48)
Коментувати
Сортувати:
"Хороший" узкій - це дохлий узкій
21.01.2025 18:47 Відповісти
Пілоти молодці. Та й взагалі всім велика подяка.
21.01.2025 20:01 Відповісти
Пілоти молодці. Та й взагалі всім велика подяка.
21.01.2025 20:02 Відповісти
Хорошо лежат, уроды... Уютно..
22.01.2025 02:17 Відповісти
 
 