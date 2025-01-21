Сили оборони закріпилися на зайнятих окупантами позиціях та ліквідували 3 загарбників, ще одного - полонили. ВIДЕО

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили ворожі позиції та завели туди дружній підрозділ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у телеграм-каналі й оприлюднило відео.

Українські воїни після дорозвідки за допомоги операторів БПЛА, груп вогневої підтримки та евакуації, висунулись на виконання задачі.

"Місцевість ускладнювала виконання завдання — дерева в посадці перетворились на обгорілі стовбури та могли демаскувати операторів ССО. Серед іншого, шляхи до ворожих позицій були добре пристріляні артилерією, а всі підходи до бліндажів - заміновані", - повідомили спецпризначенці.

Також операторам ССО довелось пішки подолати велику ділянку відкритої місцевості, та вичікувати сприятливих умов. Коли дружні сили почали масований штурм сусідньої ворожої позиції, оператори ССО відпрацювали по ворогу скидами з дронів та розпочали спеціальні дії.

В результаті наші воїни знищили щонайменше трьох ворожих солдатів та змусили одного здатися в полон. Тим часом дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України закріпився на відвойованих позиціях. Під час виконання задачі, двоє операторів отримали легкі поранення.

