Бійці 3 ОШБр зайшли в тил ворога і полонили 6 окупантів, які сприйняли українців за своїх. ВIДЕО
Бійці бійців 2-ї роти 2-го штурмбату 3-ої окремої штурмової бригади під час бойової операції проникли в тил ворога і взяли в полон 6 російських військовослужбовців, які сприйняли українців за своїх.
Росіяни, які сиділи в бліндажі, подумали, що їхні штурмовики помилково "накатують" на позиції. На окупантів чекав сюрприз: їх повели нібито в штаб ЗС РФ для перевірки документів, але вони опинилися в таборі українських військових, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти до останнього не розуміли, що їх узяли в полон, — вважали, що йдуть на СП перевірити документи, - розповіли в 3-ій ОШБр.
"Вони дупля не відстрілювали, що відбувалося. Кричали: "парни, мы свои, отвечаю, русский военник в кармане!", — повідомили наші бійці.
Завдяки операції вдалося просунути лінію боєзіткнення майже на 300 метрів. Крім 6 взятих у полон військових РФ, було ліквідовано 4 окупантів і поранено ще двох.
Група успішно виконала завдання і повернулася без втрат.
Перемагати ворога тактичними прийомами, яких ворог не очікує, наприклад так, як бійці 2-ї роти, 2-го штурмбату, 3-ої окремої штурмової бригади.