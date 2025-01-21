УКР
Бійці 3 ОШБр зайшли в тил ворога і полонили 6 окупантів, які сприйняли українців за своїх. ВIДЕО

Бійці бійців 2-ї роти 2-го штурмбату 3-ої окремої штурмової бригади під час бойової операції проникли в тил ворога і взяли в полон 6 російських військовослужбовців, які сприйняли українців за своїх.

Росіяни, які сиділи в бліндажі, подумали, що їхні штурмовики помилково "накатують" на позиції. На окупантів чекав сюрприз: їх повели нібито в штаб ЗС РФ для перевірки документів, але вони опинилися в таборі українських військових, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти до останнього не розуміли, що їх узяли в полон, — вважали, що йдуть на СП перевірити документи, - розповіли в 3-ій ОШБр.

"Вони дупля не відстрілювали, що відбувалося. Кричали: "парни, мы свои, отвечаю, русский военник в кармане!", — повідомили наші бійці.

Завдяки операції вдалося просунути лінію боєзіткнення майже на 300 метрів. Крім 6 взятих у полон військових РФ, було ліквідовано 4 окупантів і поранено ще двох.

Група успішно виконала завдання і повернулася без втрат.

армія рф війна полон 3 Окрема штурмова бригада
+20
от що значить добре володіти "парашною" )) мову ворога треба знати досконало ))
21.01.2025 22:44 Відповісти
+12
Це щось неймовірне! Слава ВОЇНАМ!! В усьому світі таких немає, як наші ЗСУ!!
21.01.2025 22:58 Відповісти
+8
спецпідрозділ "Білінгва".
21.01.2025 22:47 Відповісти
от що значить добре володіти "парашною" )) мову ворога треба знати досконало ))
21.01.2025 22:44 Відповісти
І вдало застосовувати знання мови ворога для його знешкодження.
Перемагати ворога тактичними прийомами, яких ворог не очікує, наприклад так, як бійці 2-ї роти, 2-го штурмбату, 3-ої окремої штурмової бригади.
22.01.2025 00:41 Відповісти
Тобто досконало??? Достатньо вивчити увесь набір матюків і слово "сдавайтєсь". Як писав поет: "Да будь я хоть нєгром х Буркіна-Фасо, індейцем із штата Айдахо, я уззкій би виучіл только за то, послать чтоб кацапію наКуй". Після нападу орків у 2014 році актуальною є версія: "...за то, чтоб лєгчє допрашівать плєнних". Головне не поширювати кацапську говірку на вільних територіях України, бо ще й досі маємо реалії, коли перебуваючи в українських містах, іноді відчуває себе а окупації від забруднення соціального простору язиГом.
22.01.2025 09:40 Відповісти
Мені не треба володіти квантовою фізикою, ультрафіолетовою літографією та автоматизацією процесів, аби користуватись смартфоном. Так і з засрашинською мовою - суспільству в Україні нею володіти не треба, а для військових потреб - достатньо коротких курсів для спец.підрозділів.
22.01.2025 11:21 Відповісти
спецпідрозділ "Білінгва".
21.01.2025 22:47 Відповісти
Це щось неймовірне! Слава ВОЇНАМ!! В усьому світі таких немає, як наші ЗСУ!!
21.01.2025 22:58 Відповісти
... вони просто о... ху .... їли!
21.01.2025 23:02 Відповісти
білецький? тобі блазня мало?
21.01.2025 23:48 Відповісти
Погано що ми мало чим відрізняємось від ціх покидьків.
21.01.2025 23:18 Відповісти
ви - це хто, швейцарці? принаймні непоганий шоколад робите. і годинники. а за бабло так само готові вдавитися, факт.
22.01.2025 00:35 Відповісти
Ви мало чим відрізняєтесь. А ми, українці, багато в чому відрізняємось від таких як ви покидьків. Принаймні тим, що ми люди. І здатні вивчити декілька мов.
22.01.2025 11:16 Відповісти
Красунчики!
21.01.2025 23:22 Відповісти
Відповідь чому треба практикувати москворотість - "Я развєдчік".
22.01.2025 01:22 Відповісти
3 тя штурмова-респект як завжди!
22.01.2025 08:48 Відповісти
Мы узкие - мы пройдем в задний проход!
22.01.2025 13:53 Відповісти
 
 