Снайпери бригади "Азов" влучними пострілами ліквідували російських загарбників на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Бійці снайперського загону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" показали нічну роботу снайперів по окупантах.
На Торецькому напрямку воїни ліквідували російських загарбників влучними пострілами, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Марно шукати ідеально замаскованого стрільця. Тому хаотичні постріли навсібіч ніяк не допомагають окупантам в їхній передсмертній агонії. Бійці "Азову" знищують будь-які ворожі цілі, яких видає теплова сигнатура", - йдеться у повідомленні.
