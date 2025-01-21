УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 099 13

Снайпери бригади "Азов" влучними пострілами ліквідували російських загарбників на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці снайперського загону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" показали нічну роботу снайперів по окупантах.

Також дивіться: Сили оборони закріпилися на зайнятих окупантами позиціях та ліквідували 3 загарбників, ще одного - полонили. ВIДЕО

На Торецькому напрямку воїни ліквідували російських загарбників влучними пострілами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Марно шукати ідеально замаскованого стрільця. Тому хаотичні постріли навсібіч ніяк не допомагають окупантам в їхній передсмертній агонії. Бійці "Азову" знищують будь-які ворожі цілі, яких видає теплова сигнатура", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Воїни 63 та 60 ОМБр ліквідували 22 російських штурмовиків в ході бою на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) ліквідація (4381) снайпери (365) Азов (807)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Вони навіть не зрозуміли "звідки прийшло" ...
Швидко і надійно! Навіть із контрольними....
показати весь коментар
21.01.2025 19:29 Відповісти
+11
п'ять контрольних у задницу . БРАВО "Азов"
показати весь коментар
21.01.2025 19:37 Відповісти
+6
Оце красіво! На останню паскуду багато патронів пішло... Добре що помучилась тварина...
показати весь коментар
21.01.2025 19:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони навіть не зрозуміли "звідки прийшло" ...
Швидко і надійно! Навіть із контрольними....
показати весь коментар
21.01.2025 19:29 Відповісти
п'ять контрольних у задницу . БРАВО "Азов"
показати весь коментар
21.01.2025 19:37 Відповісти
Оце красіво! На останню паскуду багато патронів пішло... Добре що помучилась тварина...
показати весь коментар
21.01.2025 19:44 Відповісти
Для кацапів, які вдерлись на мою землю вбивати, грабувати і нищити міста і села, я садист! Кацапе, що тебе не влаштовує? Чи той вбитий ****** з хлібом-сіллю йшов, а його пристрелили?
показати весь коментар
21.01.2025 22:04 Відповісти
SOSlll, SOSlll, SOSlll, кацап завівся на форумі В бан паскуду!
показати весь коментар
21.01.2025 22:09 Відповісти
интересно, из чего шмаляет? СВДшка?
показати весь коментар
21.01.2025 20:45 Відповісти
Це не снайпер, а марксмен. М-16 скоріш за все
показати весь коментар
21.01.2025 20:51 Відповісти
так, марсмени.. вмілі стрілки..даже не 508 калібр.. ремінгтон , фм-фал..загальними словами піхотинці, що влучно стріляють на дістанції до 800 метрів...
показати весь коментар
21.01.2025 21:44 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
показати весь коментар
22.01.2025 00:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vL6bVkdG7IM ЗАЧИСТКА, ПОШУК І ЗНИЩЕННЯ. Азовці ведуть ближній бій з окупантами в міській забудові
показати весь коментар
22.01.2025 02:35 Відповісти
 
 