УКР
10748 відвідувачів онлайн
5 381 3

Українські десантники спільно з суміжними підрозділами зірвали кілька штурмових дій ворога на Курщині. ВIДЕО

Сценарій ворога на Курщині не змінюється — вони знову запускають колони техніки і закидають живою силою, щоб витіснити війська Сил Оборони.

Всі підрозділи 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" увійшли у взаємодію — відпрацювали наші піхотинці, артилерія під коригуванням нашої роти розвідки, відпрацював FPV-дронами батальйон безпілотних систем, пілоти механізованих батальйонів закидали ворога скидами.

Спільно з бійцями 82-ої окремої десантно-штурмової бригади атаку ворога вдалося відбити.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Втрати росіян у цьому штурмі — 3 танки (понад $6 мільйонів), 7 БМП (понад $7 мільйонів). Бойові втрати ворога — 35 ліквідованих росіян та 62 "трьохсотих".

"Штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня. Ворог кидає у бій піхоту підсилену бронетехнікою. Утім, накати штурмових груп противника розбиваються", - повідомили десантники.

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) штурм (258) Курськ (1197) 47 окрема механізована бригада (277) 82 окрема десантно-штурмова бригада (69)
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
21.01.2025 22:08 Відповісти
 
 