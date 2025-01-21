Українські десантники спільно з суміжними підрозділами зірвали кілька штурмових дій ворога на Курщині. ВIДЕО

Сценарій ворога на Курщині не змінюється — вони знову запускають колони техніки і закидають живою силою, щоб витіснити війська Сил Оборони.

Всі підрозділи 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" увійшли у взаємодію — відпрацювали наші піхотинці, артилерія під коригуванням нашої роти розвідки, відпрацював FPV-дронами батальйон безпілотних систем, пілоти механізованих батальйонів закидали ворога скидами.

Спільно з бійцями 82-ої окремої десантно-штурмової бригади атаку ворога вдалося відбити.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Втрати росіян у цьому штурмі — 3 танки (понад $6 мільйонів), 7 БМП (понад $7 мільйонів). Бойові втрати ворога — 35 ліквідованих росіян та 62 "трьохсотих".

"Штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня. Ворог кидає у бій піхоту підсилену бронетехнікою. Утім, накати штурмових груп противника розбиваються", - повідомили десантники.

