Морські піхотинці з ПТРК "Джавелін" знищили 3 танки противника та 4 БМД-4 в Курській області. ВIДЕО

Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу в Курській області. Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського лише за два дні з ПТРК FGM-148 "Джавелін" знищили три танки противника та чотири одиниці БМД-4.

Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр зайшли в тил ворога і полонили 6 окупантів, які сприйняли українців за своїх. ВIДЕО