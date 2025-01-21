УКР
Морські піхотинці з ПТРК "Джавелін" знищили 3 танки противника та 4 БМД-4 в Курській області. ВIДЕО

Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу в Курській області. Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського лише за два дні з ПТРК FGM-148 "Джавелін" знищили три танки противника та чотири одиниці БМД-4.

Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр зайшли в тил ворога і полонили 6 окупантів, які сприйняли українців за своїх. ВIДЕО

Автор: 

"Морська піхота в степах Курщини"- окрема історія! Респект!
21.01.2025 23:46 Відповісти
Чорне море хтось же ж теж викопав свого часу.
22.01.2025 00:32 Відповісти
"Щелкают, как орешки" - прошу не плутати із "орєшнік"
21.01.2025 23:49 Відповісти
Гарний Джа!))) Але МП 36 - найгарніші!
22.01.2025 00:00 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i6ng8k/ua_73rd_marine_center_special_forces_raided/ бійці спецназу 73-го центру морської піхоти колекціонують корейців
22.01.2025 00:04 Відповісти
Файно...
22.01.2025 00:06 Відповісти
Всім - їзда, і всім - п*зда.
22.01.2025 00:33 Відповісти
От коли гарно то гарно ...Это не стрелочки чертить на чёрном фоне и пысать зныщенно
22.01.2025 00:35 Відповісти
Смерть кацапам! Божого благословіння нашим хлопцям.
22.01.2025 01:22 Відповісти
Чуть не в тему. Но напомню из давнего. ...,, Камень на камень, кирпич на кирпич--- завтра издохнет владимир ильич,,...
22.01.2025 02:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vL6bVkdG7IM ЗАЧИСТКА, ПОШУК І ЗНИЩЕННЯ. Азовці ведуть ближній бій з окупантами в міській забудові
22.01.2025 02:33 Відповісти
3 танка - это очень круто, красавцы!
22.01.2025 10:01 Відповісти
К кацапскому танчику прилетел американский нежданчик
22.01.2025 13:50 Відповісти
Потужна начинка в Джавеліні....
22.01.2025 15:20 Відповісти
Excellent. 👍
22.01.2025 15:34 Відповісти
залізо це добре , найбільше тішить знищення кацапів
22.01.2025 16:35 Відповісти
В Голливуде снято. Всем известно, что во первых джавелины давно кончились, во вторых у них истек срок годности, а в третьих они не способны прошибить курятник на крыше танка!
22.01.2025 17:12 Відповісти
Джевелин... Дай бог тому кто его изобрел !!! Здоровья!!! И его детям и внукам !!!
Классная штучка....из танка кацапского ..крематорий ...
22.01.2025 22:20 Відповісти
 
 