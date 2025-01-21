Морські піхотинці з ПТРК "Джавелін" знищили 3 танки противника та 4 БМД-4 в Курській області. ВIДЕО
Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу в Курській області. Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського лише за два дні з ПТРК FGM-148 "Джавелін" знищили три танки противника та чотири одиниці БМД-4.
Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Классная штучка....из танка кацапского ..крематорий ...