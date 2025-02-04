Є перші результати щодо зупинки тіньових фінансових схем, незабаром будуть опубліковані санкційні списки, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів про зупинку "фінансових тіньових схем", та анонсував введення нових санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників Податкової служби та Фінмоніторингу, і вже є перші результати.

Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути обʼєктивними, незважаючи на те, хто порушує закон.

Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - заявив Зеленський.

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