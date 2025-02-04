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Є перші результати щодо зупинки тіньових фінансових схем, незабаром будуть опубліковані санкційні списки, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів про зупинку "фінансових тіньових схем", та анонсував введення нових санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників Податкової служби та Фінмоніторингу, і вже є перші результати.

Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути обʼєктивними, незважаючи на те, хто порушує закон.

Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - заявив Зеленський.

Також читайте: Україна планує порушити питання ЗАЕС на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) звернення (628)


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Топ коментарі
+21
Тобто вже кримінальний кодекс не модно??? Санкційні списки крутіші?
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04.02.2025 20:08 Відповісти
+16
Дайте вгадаю: Порошенко, мери самих великих міст України та самі відомі генерали ЗСУ?
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04.02.2025 20:25 Відповісти
+14
Значить будуть опозицію щемити
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04.02.2025 20:30 Відповісти
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Тобто вже кримінальний кодекс не модно??? Санкційні списки крутіші?
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04.02.2025 20:08 Відповісти
Для кримінального кодексу потрібне розслідування та ДОКАЗИ для СУДУ!
А де вони це візьмуть?!
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04.02.2025 20:13 Відповісти
Ну воно саме проти себе і своїх дуполізів, кримінальну відповідальність не відкриє!!!
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04.02.2025 23:19 Відповісти
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04.02.2025 20:09 Відповісти
Це він за фонди скумбрії?
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04.02.2025 20:10 Відповісти
"ліберальними олігархами неукраїнського походження" - прізвища можна?
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04.02.2025 20:14 Відповісти
ідеальний допис
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04.02.2025 21:37 Відповісти
Яка каша - половина націоналістів були вирощені КДБ , й сиділи нерозконсервовані
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04.02.2025 22:27 Відповісти
"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром. Буде кілька жорстких пакетів" - жорстих потужних чи просто жорстих???
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04.02.2025 20:11 Відповісти
жорстоких таємних пакетів. але потужних. переможно потужних. як раз до приїзду шерифа з вашингтону.
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04.02.2025 20:15 Відповісти
і побачити їх можна буде в додатку є-санкція в кожному бабулькиному смартофоні
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04.02.2025 20:18 Відповісти
Він про поповнення своїх офшорних сундукчів ? Так кажуть що воно вже в біткоїнах ...
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04.02.2025 21:45 Відповісти
чергова тупорила профанація!
тобто, пороху і віталіку не можна розслаблятися та приготуватися до чергових атак від сбу та дбр?
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04.02.2025 20:13 Відповісти
Їх давно вже треба було посадити !

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.pravda.com.ua/news/2015/04/30/7066476/&ved=2ahUKEwio0fC01qqLAxVVJBAIHQSWA50QFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw2Dwc4g8E8f-QtV3H8YDFxV

"Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Фірташ

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04.02.2025 20:47 Відповісти
А зєлі памʼятник поставити? За те, що посадить Пороха і Кличка, і мабуть ще й до Залужного добереться. Ці троє людей як кістка в горлі що кремлю, що зєлі. А тупорилі продажні боти десять років талдичуть фсбешні мантри і фейки. Зелена падлюча ботоферма також співучасниця вбивства українців.
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04.02.2025 21:26 Відповісти
Фірташ ще Ющенка сімʼю возив на своїх літаках- унаслідуваний енергозалежністю України укрорашистський олігарх. .
А от що встиг зробити для Фірташа ЗЕ своїм Арахамією... Та що там - він навіть КРИМ -ТИТАН з ним переводив у власність РАШКИ . Вже не кажучи, скільки разів Арахамія літав літачком Фірташа до нього в Відень, або скільки мільйонів чи мільярдів ( глядячи в якій валюті) завдяки Арахамії було погоджено на голосування СН та ОПЗЖ списання боргів Фірташа- Вам підняти матеріали?
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04.02.2025 22:11 Відповісти
Тобто Фірташ при будь якій владі почувається добре ... То в чому різниця ?
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04.02.2025 23:28 Відповісти
Як держава знову пробачила Фірташу мільярдні газові борги07.08.2021 //
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04.02.2025 22:17 Відповісти
Та ти **** зєлєпукінська!!! Йди на х.....й!!! Починають тут виборчу кампанію!!!
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04.02.2025 23:25 Відповісти
Правовий беспредел
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04.02.2025 20:13 Відповісти
"Санкції" Зеленського проти українських громадян, це чисто ПОЛІТИЧНА РОЗПРАВА без доказів та суду!
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04.02.2025 20:17 Відповісти
Різникоф в списках?
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04.02.2025 20:17 Відповісти
було б несподіванно. ніт, але там точно буде канхветний магнат
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04.02.2025 20:20 Відповісти
Щоб не смів допомагати ЗСУ?
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04.02.2025 21:12 Відповісти
мені здається, тут щось особисте. схоже на заздрість
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04.02.2025 22:04 Відповісти
Актёрское мастерство не пронюхаешь .Главное заинтриговать ,напустить туману ,создать ажиотаж, тогда люди будут покупать билеты.. (Можно ж было сразу огласить весь список.. Но это для лохов Если самыт назвать пэрший то кому он нужен ???? А от якщо инаугурацийный .... оцэ воно
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04.02.2025 20:18 Відповісти
Бляха.... в цирк можна не ходити.
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04.02.2025 20:22 Відповісти
та я б іпав цей цирк... вже давно не весело...
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04.02.2025 20:30 Відповісти
ох и дебил . зе мразота вся должна сидеть пожизненно с конфискацией
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04.02.2025 20:23 Відповісти
А про 100 мільярдів він не хоче сказати де він їх витратив?
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04.02.2025 20:24 Відповісти
Санкційні списки мають грунтуватися на висновках суду. Інакше це буде призначення винних з офісу реЗЕдента. Але по іншому не буде, бо зараз в Україні і Конституція на паузі і суди і демократія і свобода слова і навіть свобода пересування. Україна вже нагадує феодальну державу, де прав немає ні в кого, окрім *********, наближеної до ЗЕленого ОПешного кодла.
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04.02.2025 20:25 Відповісти
Дайте вгадаю: Порошенко, мери самих великих міст України та самі відомі генерали ЗСУ?
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04.02.2025 20:25 Відповісти
Т е. 3 года мародерил,а теперь нашел крысу.
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04.02.2025 20:28 Відповісти
Особа з "дипломом" юриста (подарунковий варіант) говорить про українські санкції проти Громадян України? Не здивований. Воно Конституцію не читало, а лише клало на неї (спочатку руку - при інавгурації, а потім і свій піанінний "прибор" - при розпуску ВРУ у 2019-му). Зате його лохторату зайде "на ура".
От тільки в мене великі сумніви, що ми почуємо про результати розслідувань хоч колись. Хоча... Якщо там фігурують прізвища Порошенко, Кличко, Залужний, Наєв, Кривонос, Береза, Лапін і т.д., то "єдиний марафєт" аж захлинеться від інформації про цих "злодіїв"...
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04.02.2025 20:29 Відповісти
Значить будуть опозицію щемити
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04.02.2025 20:30 Відповісти
І що, проти Арахамії і своєї банди мародерів санкції введеш?
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04.02.2025 20:31 Відповісти
ЗЄ фактично визнав, що Податкова та Фінмон тепер тандемом фабрикують справи на замовлення, як за часів Азарова-Януковича.
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04.02.2025 20:33 Відповісти
Пішли "передвиборчі зачистки"!
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04.02.2025 20:38 Відповісти
Про Часик и Покровск ни слова.
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04.02.2025 20:38 Відповісти
В в туалеті вр опублікуй
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04.02.2025 20:45 Відповісти
"дякую" за відосик - поригав
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04.02.2025 20:47 Відповісти
Шапіто...
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04.02.2025 20:48 Відповісти
скажіть мені - а зеленському в носа насрали і воно там засохло .. воно ж ним не дихає навіть
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04.02.2025 20:54 Відповісти
Та заткнись вже недолуге,ти введи санкції проти Портнова.
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04.02.2025 21:00 Відповісти
выборами запахло
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04.02.2025 21:03 Відповісти
Передвиборча потужна незламна ІБД = пердь в калюжу.
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04.02.2025 21:04 Відповісти
5 лет млять сидел и не видел коррупции
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04.02.2025 21:05 Відповісти
"Casino, casino the dice are rolling casino..."
Passenders... Незабутні 80-ті...
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04.02.2025 21:10 Відповісти
5 років грабував а тут прозрів
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04.02.2025 21:13 Відповісти
Вангую, що всі ці "схеми" його фінансовим фахівцям прямо з ФСБ прислали
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04.02.2025 21:14 Відповісти
Вангую що першим у списку Потужних санкцій буде Порошенко і корпорація Рошен
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04.02.2025 21:14 Відповісти
чєбурєка з мо посодють?
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04.02.2025 21:15 Відповісти
навіть 6 років не пройшло, турборежимний
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04.02.2025 21:17 Відповісти
Серіал локшина на вуха без меж
злазь з дуба не псуй малину
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04.02.2025 21:20 Відповісти
Оговтався він через три роки війни!
Ми вже війну програли без ресурсів!
До сраки вже карі очі!
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04.02.2025 23:57 Відповісти
Пафосні анонси нових номерів кварталу.
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05.02.2025 00:04 Відповісти
Ну з тіньовими ти розібрався. А от як з світлими потоками - ну наприклад твої міністри оборони - там вже накрали на пів тріліона і нічого, крадуть далі.
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05.02.2025 04:26 Відповісти
 
 