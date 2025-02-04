Є перші результати щодо зупинки тіньових фінансових схем, незабаром будуть опубліковані санкційні списки, - Зеленський. ВIДЕО
У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів про зупинку "фінансових тіньових схем", та анонсував введення нових санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників Податкової служби та Фінмоніторингу, і вже є перші результати.
Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути обʼєктивними, незважаючи на те, хто порушує закон.
Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А де вони це візьмуть?!
тобто, пороху і віталіку не можна розслаблятися та приготуватися до чергових атак від сбу та дбр?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.pravda.com.ua/news/2015/04/30/7066476/&ved=2ahUKEwio0fC01qqLAxVVJBAIHQSWA50QFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw2Dwc4g8E8f-QtV3H8YDFxV
"Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Фірташ
А от що встиг зробити для Фірташа ЗЕ своїм Арахамією... Та що там - він навіть КРИМ -ТИТАН з ним переводив у власність РАШКИ . Вже не кажучи, скільки разів Арахамія літав літачком Фірташа до нього в Відень, або скільки мільйонів чи мільярдів ( глядячи в якій валюті) завдяки Арахамії було погоджено на голосування СН та ОПЗЖ списання боргів Фірташа- Вам підняти матеріали?
От тільки в мене великі сумніви, що ми почуємо про результати розслідувань хоч колись. Хоча... Якщо там фігурують прізвища Порошенко, Кличко, Залужний, Наєв, Кривонос, Береза, Лапін і т.д., то "єдиний марафєт" аж захлинеться від інформації про цих "злодіїв"...
Passenders... Незабутні 80-ті...
злазь з дуба не псуй малину
Ми вже війну програли без ресурсів!
До сраки вже карі очі!