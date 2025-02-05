Уцілілий окупант скаржиться на атаку дрона: "#баная Баба Яга нас разъ#бала. В 7 утра, мразь, в гости к нам прилетела. Три "двести". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант скаржиться на атаку українського важкого дрона типу "Vampire" та розповідає про результат бойової роботи українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіян говорить про мінімум трьох "двохсотих" поплічників.
"Український важкий ударний дрон влаштував дуже результативну "перекличку" на позиціях окупантів із 429-го мотострілецького полку ЗС РФ. Окупант скаржиться на атаку та знімає розкидані тіла", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+18 Валерій Кваша
показати весь коментар05.02.2025 09:44 Відповісти Посилання
+17 Urs
показати весь коментар05.02.2025 09:44 Відповісти Посилання
+16 адвокат офіс
показати весь коментар05.02.2025 09:43 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
адвокат офіс
показати весь коментар05.02.2025 09:43 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
Валерій Кваша
показати весь коментар05.02.2025 09:44 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Urs
показати весь коментар05.02.2025 09:44 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
Наталія Балун
показати весь коментар05.02.2025 09:46 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
✘
Филип Преображенский
показати весь коментар05.02.2025 09:49 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Qq Qqq #455433
показати весь коментар05.02.2025 09:50 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.02.2025 09:57 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
✘
Денис Коновалов #551584
показати весь коментар05.02.2025 10:14 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар05.02.2025 10:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Маркиз
показати весь коментар05.02.2025 10:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
илья фёдоров #571810
показати весь коментар05.02.2025 11:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
илья фёдоров #571810
показати весь коментар05.02.2025 11:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
zloj pens #587166
показати весь коментар05.02.2025 11:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар05.02.2025 13:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
stranger stranger
показати весь коментар06.02.2025 03:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль