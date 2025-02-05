Уцілілий окупант скаржиться на атаку дрона: "#баная Баба Яга нас разъ#бала. В 7 утра, мразь, в гости к нам прилетела. Три "двести". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант скаржиться на атаку українського важкого дрона типу "Vampire" та розповідає про результат бойової роботи українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіян говорить про мінімум трьох "двохсотих" поплічників.

"Український важкий ударний дрон влаштував дуже результативну "перекличку" на позиціях окупантів із 429-го мотострілецького полку ЗС РФ. Окупант скаржиться на атаку та знімає розкидані тіла", - зазначає у коментарі автор публікації.

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