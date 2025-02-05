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Уцілілий окупант скаржиться на атаку дрона: "#баная Баба Яга нас разъ#бала. В 7 утра, мразь, в гости к нам прилетела. Три "двести". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант скаржиться на атаку українського важкого дрона типу "Vampire" та розповідає про результат бойової роботи українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіян говорить про мінімум трьох "двохсотих" поплічників.

"Український важкий ударний дрон влаштував дуже результативну "перекличку" на позиціях окупантів із 429-го мотострілецького полку ЗС РФ. Окупант скаржиться на атаку та знімає розкидані тіла", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Бійці оглядають ліквідованих окупантів: "Цьому, сука, не повезло. Ого, який жирний п#дарас!". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571) дрони (4909)


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Топ коментарі
+18
Ти ще ''змія горинича'' не бачив.
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05.02.2025 09:44 Відповісти
+17
завтра врані ще Змій Горинич з терматом прилетить. Не життя , а сказка.
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05.02.2025 09:44 Відповісти
+16
Мало здохло кацапських виродків
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05.02.2025 09:43 Відповісти
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Мало здохло кацапських виродків
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05.02.2025 09:43 Відповісти
Ти ще ''змія горинича'' не бачив.
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05.02.2025 09:44 Відповісти
завтра врані ще Змій Горинич з терматом прилетить. Не життя , а сказка.
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05.02.2025 09:44 Відповісти
То ти мразь, а Вампір молодець!
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05.02.2025 09:46 Відповісти
Ублюдок, ви приперлись у чужу країну як окупанти і думали що будете самі двухсотить? Соплю на комірі розмаж і приготуй пакет хробаччо.
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05.02.2025 09:49 Відповісти
Бажаю щоб усі ...
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05.02.2025 09:50 Відповісти
Бабусі-Ягусі за знищення рашистської мразоти-респетище...
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05.02.2025 09:57 Відповісти
Після перемоги треба бабе яге памʼятник поставити.
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05.02.2025 10:14 Відповісти
Не порушуйте правила російської мови! - нема у російській мові літери "#"! пишіть правильно - ******, *********!
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05.02.2025 10:25 Відповісти
"Прошили" насквозь! Как сквозь масло прошли! (1:04) -- https://www.youtube.com/watch?v=5Zw7JmW9Hpw
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05.02.2025 10:40 Відповісти
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05.02.2025 11:25 Відповісти
баба яга бандеровка!
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05.02.2025 11:27 Відповісти
Кацапе - ти наступний,готуйся!
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05.02.2025 11:55 Відповісти
О сьомій раноку 3 по 200? А чим закусювали, сволото?
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05.02.2025 13:50 Відповісти
ти ще живе..??- це недовго))
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06.02.2025 03:45 Відповісти
 
 