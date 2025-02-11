УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 179 16

Зеленський анонсував перемовини з представниками США найближчим часом. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував перемовини з представниками Сполучених Штатів найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати зустрічі з Трампом ще немає, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) звернення (668) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Воно так потужно намагається всім довести що від нього у цьому питанні хоч щось залежить.) Жалюгідне видовище!
показати весь коментар
11.02.2025 19:50 Відповісти
+5
Після інтерв'ю Наєва у ЗЄ нічого трястися та стискатися не почало?

Ах да... тухес цього неголеного хлопця поза кадром.
показати весь коментар
11.02.2025 19:55 Відповісти
+3
Анонсував анонс. Нагадує потужні плани, які повинні були колись спрацювати. Це вже хвороба.
показати весь коментар
11.02.2025 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
продовжимо захищати нашу державу санкціями

це як?
вони по нам ракетами та дронами, а ми по ним рішеннями рнбо?
показати весь коментар
11.02.2025 19:43 Відповісти
Ти спочатку МІНІСТРУ ФІНАНСІВ США доведи що ти скасував ліцензії ВЕЛИКИХ УКРОЛЮДЕЙ на "рідкоземельні" землі. Гетьманцев же сказав що вони УКРОВЕЛИКИМИ вже усі заліцензовані.

Там мабуть вже й МАРОДЕР Єрмак приклався а може й вова ?
показати весь коментар
11.02.2025 19:43 Відповісти
Ти вже анонсами підзаібав
показати весь коментар
11.02.2025 19:44 Відповісти
Анонсував анонс. Нагадує потужні плани, які повинні були колись спрацювати. Це вже хвороба.
показати весь коментар
11.02.2025 19:45 Відповісти
Две дорожки, минимум...
С такой торжественной речью в долгожданном видосике ну иво накуй...
показати весь коментар
11.02.2025 19:48 Відповісти
Цікаво, а віслюки, можуть командувати фронтами?, чи, тільки припаси возити?...
показати весь коментар
11.02.2025 19:48 Відповісти
Воно так потужно намагається всім довести що від нього у цьому питанні хоч щось залежить.) Жалюгідне видовище!
показати весь коментар
11.02.2025 19:50 Відповісти
Хтось же повинен поставити хрестик під документами. Так що нажаль з 2019 зележить
показати весь коментар
11.02.2025 19:59 Відповісти
Ставити хрестики на папірцях, це одне й те саме як фото із мавпою на пляжі. Хіба ж від мавпи щось залежить...?
показати весь коментар
11.02.2025 20:37 Відповісти
Цікаво , зепідорасти продали надра України за 500 мільярдів, з яких 178 американці зразу залишають собі, і це нікого не хвилює...... Ще й відкрито віддають Україну кацапам,союзнички *****.
показати весь коментар
11.02.2025 19:54 Відповісти
Після інтерв'ю Наєва у ЗЄ нічого трястися та стискатися не почало?

Ах да... тухес цього неголеного хлопця поза кадром.
показати весь коментар
11.02.2025 19:55 Відповісти
Зараз буде відбивати напад марсіан
показати весь коментар
11.02.2025 19:57 Відповісти
Та уже тошнит.
показати весь коментар
11.02.2025 20:02 Відповісти
Завжди з української сторони в підписанні угод знайдеться новий буратіно. Україна за свою безпеку вже заплатила ядрною зброєю. Тепер за те саме наполягають віддати копалини. ХТО зможе акцентувати, що угоду не виконали московити().ТЕпер ще одна сторона з числа гарантів приєдується, щоб остаточно об"""ти країну. Дурний платить двічі.
показати весь коментар
11.02.2025 22:22 Відповісти
пуйло підганяє та **********, бо економіка його на краю прірви.
показати весь коментар
11.02.2025 23:36 Відповісти
 
 