Зеленський анонсував перемовини з представниками США найближчим часом. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував перемовини з представниками Сполучених Штатів найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Зеленський.
це як?
вони по нам ракетами та дронами, а ми по ним рішеннями рнбо?
Там мабуть вже й МАРОДЕР Єрмак приклався а може й вова ?
С такой торжественной речью в долгожданном видосике ну иво накуй...
Ах да... тухес цього неголеного хлопця поза кадром.