Зеленський анонсував перемовини з представниками США найближчим часом. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував перемовини з представниками Сполучених Штатів найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Зеленський.

