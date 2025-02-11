Із 30 російських штурмовиків вижив лише один – його полонили наші тероборонівці на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку воїни 118-ої окремої Черкаської бригади територіальної оборони взяли в полон єдиного вцілілого російського штурмовика з групи у 30 осіб.

За словами окупанта, він потрапив на війну із в’язниці, де відбував покарання за наркозлочин. Згодом його змусили обирати між тюремним строком і відправкою на фронт. Штурм завершився для росіян катастрофою – з 30 загарбників вижив лише один, усі інші були ліквідовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший допит полоненого бійці 118 ОБрТрО провели прямо в окопі.

