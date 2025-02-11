Із 30 російських штурмовиків вижив лише один – його полонили наші тероборонівці на Сіверському напрямку. ВIДЕО
На Сіверському напрямку воїни 118-ої окремої Черкаської бригади територіальної оборони взяли в полон єдиного вцілілого російського штурмовика з групи у 30 осіб.
За словами окупанта, він потрапив на війну із в’язниці, де відбував покарання за наркозлочин. Згодом його змусили обирати між тюремним строком і відправкою на фронт. Штурм завершився для росіян катастрофою – з 30 загарбників вижив лише один, усі інші були ліквідовані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший допит полоненого бійці 118 ОБрТрО провели прямо в окопі.
Зрозумій, в засрашинській армії штурмовики - це "м'ясо". І самі штурмовики це теж добре розуміють. Їх реально розстрілюють за відмову йти на штурм. Без суду, "за рогом". І це якщо пощастить - місяць "на ямі", з мінімумом одягу, зимою - часто буває.
В мене так дід втік з колгоспу по розведенню "тутового шовкопряда" з одещини в 1946 році на луганщину. По жерти тутових шовкопрядів не зміг. 5 років жив в землянці. Перші 3 дитини вмерли від дифтерії - антисанітарія страшна була, а в лікарні без документів самий гуманний совок не приймав навіть вагітних і дітей - баба народжувала теж в землянці.