УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 556 27

Із 30 російських штурмовиків вижив лише один – його полонили наші тероборонівці на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку воїни 118-ої окремої Черкаської бригади територіальної оборони взяли в полон єдиного вцілілого російського штурмовика з групи у 30 осіб.

За словами окупанта, він потрапив на війну із в’язниці, де відбував покарання за наркозлочин. Згодом його змусили обирати між тюремним строком і відправкою на фронт. Штурм завершився для росіян катастрофою – з 30 загарбників вижив лише один, усі інші були ліквідовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший допит полоненого бійці 118 ОБрТрО провели прямо в окопі.

Також дивіться: З розбитою пикою та без трусів: окупант із 810 окремої бригади морської піхоти валяється у полі. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18780) війна (1487) полон (1656)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Приишов водички попити - нах потрібнии - а розстрілювати наших хлопців на камеру - ****!
показати весь коментар
11.02.2025 20:31 Відповісти
+8
А нашим вони дають воду пити?
показати весь коментар
11.02.2025 20:38 Відповісти
+7
Ну мало цікаве інтерв'ю від кацапа. Головне, що 30 штук в землі, або дуже рядом і скоро.
показати весь коментар
11.02.2025 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приишов водички попити - нах потрібнии - а розстрілювати наших хлопців на камеру - ****!
показати весь коментар
11.02.2025 20:31 Відповісти
Либиться, не дуже перелякане...
показати весь коментар
11.02.2025 20:34 Відповісти
Бо швидко зрозумів - вбивати не будуть. Ти що, думаєш, він не попрощався з життям, коли тільки сів на свою беху? Та вони з першого кілометру їхали повз неприбрані трупи своїх. Хлоп, видно, реально від щастя поплив, як від приходу - в нього руки трусяться...

Зрозумій, в засрашинській армії штурмовики - це "м'ясо". І самі штурмовики це теж добре розуміють. Їх реально розстрілюють за відмову йти на штурм. Без суду, "за рогом". І це якщо пощастить - місяць "на ямі", з мінімумом одягу, зимою - часто буває.
показати весь коментар
11.02.2025 21:04 Відповісти
А нашим вони дають воду пити?
показати весь коментар
11.02.2025 20:38 Відповісти
Я б може й не пристралив, але за те, як вони з нашими, води ні краплі точно не дав би, хіба морської і годував би до обміну суворо дотримуючись меню, яке складуть визволені з полону наші хлопці.
показати весь коментар
11.02.2025 21:57 Відповісти
НІ, наших одразу розстрілюють. Тому, поведінка нашого бійця, мені не зрозуміла.
показати весь коментар
11.02.2025 22:40 Відповісти
Ну мало цікаве інтерв'ю від кацапа. Головне, що 30 штук в землі, або дуже рядом і скоро.
показати весь коментар
11.02.2025 20:44 Відповісти
Водичку дали тварюке узькой. Сечи віслюка йому в горлянку, хай п'є, гнида кончена.
показати весь коментар
11.02.2025 20:46 Відповісти
Реклама води "Прозора". Хто виробник, скікі коштує?
показати весь коментар
11.02.2025 20:47 Відповісти
Іди в ЗСУ, будуть таку безкоштовно видавати. Два роки таку постачають. Виробник "Оболонь". Пляшки часто протікають, але вода на смак смачна
показати весь коментар
11.02.2025 20:56 Відповісти
Вона не газована.Коли жарко,напитись не можна.Для кави годиться,а так то ні.
показати весь коментар
11.02.2025 22:20 Відповісти
Терроборона подрабатывает на курево)))
показати весь коментар
11.02.2025 20:56 Відповісти
Судя по роже - потомственный лугандон из шахты.
показати весь коментар
11.02.2025 20:53 Відповісти
Типовий "зет-шторм": виглядає так, ніби тільки що з Бухенвальду.
показати весь коментар
11.02.2025 20:58 Відповісти
лугандони по різному виглядають. В совку взагалі практикувалось "переселення народів". А конкретно на луганщині та донеччині, в 1945-1947 роках взагалі будь-кого приймали працювати за копійки. І не здавали мєнтам. Річ у тім, що з міст туди мало бігли, а переважна більшість хлопців та дівчат "прибульців" була з колгоспів, з яких НЕ МОЖНА було чкурнути без документів - паспорти не видавались масово, а для отримання треба було вибивати документи з поясненням "куди, нащо" - і не видались документи, якщо "голодую, поїду на заробітки" - сиди в своєму селі, пухни від голоду, "піднімай колгосп".

В мене так дід втік з колгоспу по розведенню "тутового шовкопряда" з одещини в 1946 році на луганщину. По жерти тутових шовкопрядів не зміг. 5 років жив в землянці. Перші 3 дитини вмерли від дифтерії - антисанітарія страшна була, а в лікарні без документів самий гуманний совок не приймав навіть вагітних і дітей - баба народжувала теж в землянці.
показати весь коментар
11.02.2025 21:10 Відповісти
Я в курсах, у меня отец родился в Макееке, дед и баба застряли там - не могли вернутся на родину в Белоцерковшину, добирались туда 10 лет после 1-й мировой и гражданской.
показати весь коментар
11.02.2025 21:32 Відповісти
Хотілося б інших 29 побачити...
показати весь коментар
11.02.2025 21:03 Відповісти
Product placement/Здавайся і будеш пити Прозору. Прозора рятує життя навіть безнадійним виродкам....
показати весь коментар
11.02.2025 21:04 Відповісти
дэ служив дэ служив ??? , а он не врубается и наш не врубается !!!))) народ , кацапы не розумиють нашу мову вид слова ВЗАГАЛИ , так шо майтэ на увази !!!))?
показати весь коментар
11.02.2025 21:07 Відповісти
Жаль що цей непотріб для обміну не залишився в числі тих 30-ти, видно патрони у хлопців закінчилися.
показати весь коментар
11.02.2025 21:15 Відповісти
Звучить дуже мелодійно - "Всiм *****". Красива і колоритна українська мова 😁
показати весь коментар
11.02.2025 21:19 Відповісти
Наш черкаський суржик ні з чим не сплутаєш.Я земляків в армії з першого речення впізнавав.
показати весь коментар
11.02.2025 22:24 Відповісти
Погано звучить. Краще так- "з россійских нацистів не вижив ніхто".
показати весь коментар
11.02.2025 21:28 Відповісти
В Первую мировую солдаты царской армии уже бунтовали.
показати весь коментар
11.02.2025 22:04 Відповісти
правильно! давайте їм водички,кави,вгощайте сигаретами...вони ж нормальні мужики і парні! ну тіки тоді нам не треба скиглити,що русня нашим полоненим голови на камеру ріжуть....
показати весь коментар
11.02.2025 23:13 Відповісти
А оно обязательно поить этого ******** водой из бутылки, которая куплена на пожертвованя украинцев, в том числе и родных погибших солдат? Он не может подождать до лагеря и там уже с под крана напиться?
показати весь коментар
12.02.2025 00:36 Відповісти
Українці, дуже терплячі, уже більше 30 років, московію витискують із України, але ж, оті привладні, як приблуди95, все тягнуть Україну в московське лайно, потім тікають, а заміс них, інших обирають….!!!
показати весь коментар
12.02.2025 01:07 Відповісти
 
 