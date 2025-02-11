Українські танкісти прямим наведенням впритул розстріляли ворожі фортифікації на Донеччині. ВIДЕО

На Східному напрямку, на Донеччині, екіпажі 1-ої окремої танкової Сіверської бригади завдали точного удару по фортифікаціях противника, розгромивши його оборонні позиції.

Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Операція проводилася методом прямого наведення: танкісти наблизилися до укріплень і прицільним вогнем знищили ворожі фортифікації.

"Виїзд на пряме наведення в реаліях сучасної війни потребує точності, швидкості та відважності екіпажу", - повідомили бійці.

