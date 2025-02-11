УКР
Українські танкісти прямим наведенням впритул розстріляли ворожі фортифікації на Донеччині. ВIДЕО

На Східному напрямку, на Донеччині, екіпажі 1-ої окремої танкової Сіверської бригади завдали точного удару по фортифікаціях противника, розгромивши його оборонні позиції.

Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Операція проводилася методом прямого наведення: танкісти наблизилися до укріплень і прицільним вогнем знищили ворожі фортифікації.

"Виїзд на пряме наведення в реаліях сучасної війни потребує точності, швидкості та відважності екіпажу", - повідомили бійці. 

Українські танкісти, прямим наведенням впритул, розстріляли ворожі фортифікації на Донеччині

Аффтар!
Поясни необхідність тут хоч однієї коми!
показати весь коментар
11.02.2025 21:42 Відповісти
Вводний оборот.
показати весь коментар
11.02.2025 21:46 Відповісти
Та там й "прямим наведенням впритул" - це як масло масляне.
Й так зрозуміло що - якщо "впритул", то воно і є "пряме наведення".
показати весь коментар
11.02.2025 21:58 Відповісти
Рєспєктіще! Моїх побратимів, крім як з закритих позицій воювати не заставиш.
показати весь коментар
11.02.2025 21:45 Відповісти
Героям України слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
11.02.2025 23:54 Відповісти
 
 