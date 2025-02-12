УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9178 відвідувачів онлайн
Новини Відео
926 9

Росіян треба поставити на місце, бо після України Путін піде далі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнерам не варто обговорювати з російським диктатором Володимиром Путіним безпекові питання, бо Путін "ніколи ні про що не запитував", коли вторгся в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Guardian.

Так, президент зазначив, що, можливо, Європі не варто говорити з російським диктатом Володимиом Путіним про військових, про присутність, про безпеку Європи.

"Може, це справа Європи? Як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів", - зауважив він.

Також читайте: Росія може отримати українські "рідкісноземи" безкоштовно, якщо території не будуть захищені, - Зеленський

Крім того, Зеленський наголосив, що росіян потрібно "поставити на місце".

"Путін ніколи ні про що не запитував – він просто вторгся на нашу територію. То чому люди, на чиєму континенті сьогодні війна, повинні запитувати його? Може, нам потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатися, тому що це Європа. А "русскіє" – це "русскіє". Їх треба поставити на місце", - додав він.

Читайте: Українська армія з 110 бригад стримує вдвічі більшу армію РФ з 220, - Зеленський

Також президент зауважив, що якщо була б можливість збільшити українську армію, і для цього була б зброя та фінанси, то Україна могла б обійтися й без іншого контингенту. Однак, за його словами, - це захист Європи: "Те, що їхній контингент може бути у нас, в морі чи на суші, означає, що вони триматимуть оборону. Тому що Путін після нас піде в їхні країни. Тож це потрібно для них".

Автор: 

Європа (2024) Зеленський Володимир (25545) путін володимир (24838)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, тут бубачька янєлох правий, мушу визнати, хоча, говорити правильні речі і дурень вміє, головне, сказати, що треба говорити та змусити завчити...😁
Не він же сам до цього додумався, правда ж?..😉
показати весь коментар
12.02.2025 12:45 Відповісти
Ну ти для цього і оборонку запоров.
показати весь коментар
12.02.2025 12:46 Відповісти
Цікаво виходить. Зелідор систематично вказує то Байдену то Шольцу то тепер Трампу що кому треба зробити. Хочеться спитати - в нас хто президент ? Байден, Шольц чи Трамп? Що робиш ти, Вован, щоб Україна перемогла? Купляєш москальські реактори за мільярд баксів? Постачаєш на фронт бракованих мін на 25 мільярдів грн? Не завантажуєш оборонні заводи на 100% (досі завантажено лише 37%)? Перетворюєш мобілізацію на бусифікацію? А потім з виглядом вчителя повчаєш лідерів інших держав "как нада родіну любіть"? Байден, Шольц, Трамп "плахіє", а я вам нічєво нє должен і ні в чьом нє вінават?
показати весь коментар
12.02.2025 12:47 Відповісти
Як це безкоштовно , він поклав мілйон зомбі і 500 мілярдів $
показати весь коментар
12.02.2025 12:49 Відповісти
Якщо такими, як зараз, темпами то Путін одну Україну буде "проходити" років 400. До "піде далі" ніхто із ********** не доживе.
показати весь коментар
12.02.2025 12:50 Відповісти
Якщо путін захопить Україну, то отримає кілька мільйонів повністю безправних "штиків". І йому не залишиться нічого іншого, як йти вперед,- "щоб не воняло" демократією з Європи.
показати весь коментар
12.02.2025 12:51 Відповісти
партнери впевнені,що на нато росія не полізе, тому вони не дуже переймалися і переймаються. По суті, нато приніс в жертву Україну заради свого комфорту і спокою. Це вже очевидно.
показати весь коментар
12.02.2025 12:54 Відповісти
спічрайтери рагулі, вже незнають шо прдумуть тому зеленськоми аби піздякало, і це за оцей дегенеративний режим йди воюй, бо вони ненакрались ще, зе гниль дєрьмача
показати весь коментар
12.02.2025 13:05 Відповісти
 
 