Росіян треба поставити на місце, бо після України Путін піде далі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнерам не варто обговорювати з російським диктатором Володимиром Путіним безпекові питання, бо Путін "ніколи ні про що не запитував", коли вторгся в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Guardian.

Так, президент зазначив, що, можливо, Європі не варто говорити з російським диктатом Володимиом Путіним про військових, про присутність, про безпеку Європи.

"Може, це справа Європи? Як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів", - зауважив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що росіян потрібно "поставити на місце".

"Путін ніколи ні про що не запитував – він просто вторгся на нашу територію. То чому люди, на чиєму континенті сьогодні війна, повинні запитувати його? Може, нам потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатися, тому що це Європа. А "русскіє" – це "русскіє". Їх треба поставити на місце", - додав він.

Також президент зауважив, що якщо була б можливість збільшити українську армію, і для цього була б зброя та фінанси, то Україна могла б обійтися й без іншого контингенту. Однак, за його словами, - це захист Європи: "Те, що їхній контингент може бути у нас, в морі чи на суші, означає, що вони триматимуть оборону. Тому що Путін після нас піде в їхні країни. Тож це потрібно для них".