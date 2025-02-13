Росіяни заявили про масовану атаку на Липецьку область: імовірно, безпілотники атакували металургійний комбінат. ВIДЕО
У ніч проти 13 лютого Липецька область зазнала масованого нальоту безпілотників. У регіоні працювала ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
"Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Триває робота ППО і засобів придушення", - заявив губернатор Ігор Артамонов, а за кілька хвилин додав, що в кількох районах Липецька вимкнулася електрика.
Як повідомили місцеві мешканці Липецька, у промисловій частині міста пролунало щонайменше 12 вибухів.
Артамонов заявив, що уламки дронів впала на території Липецької станції, постраждала працівниця підприємства. Її осколковими пораненнями доправлено в лікарню
Станція аерації розташована в тій самій промисловій зоні на півдні Липецька, що й Новолипецький металургійний комбінат. Деякі російські ЗМІ зазначають, що саме він став об'єктом атаки. в Також припускають, що дрони могли атакувати тракторний завод у місті Грязі, що поруч із Липецьком.
