Росіяни заявили про масовану атаку на Липецьку область: імовірно, безпілотники атакували металургійний комбінат. ВIДЕО

У ніч проти 13 лютого Липецька область зазнала масованого нальоту безпілотників. У регіоні працювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Триває робота ППО і засобів придушення", - заявив  губернатор Ігор Артамонов, а за кілька хвилин додав, що в кількох районах Липецька вимкнулася електрика.

Як повідомили місцеві мешканці Липецька, у промисловій частині міста пролунало щонайменше 12 вибухів.

Артамонов заявив, що уламки дронів впала на  території Липецької станції, постраждала працівниця підприємства. Її  осколковими пораненнями доправлено в лікарню

Станція аерації розташована в тій самій промисловій зоні на півдні Липецька, що й Новолипецький металургійний комбінат. Деякі російські ЗМІ зазначають, що саме він став об'єктом атаки. в Також припускають, що дрони могли атакувати тракторний завод у місті Грязі, що поруч із Липецьком.

Удари по РФ (546) війна в Україні (6273)
Тільки в дебілів Петро досі продає цукерки в Росії та платить там податки.
Росія повинна бути знищена
Це вам за вчорашній Київ, мавпи дурні.
13.02.2025 06:48 Відповісти
19 лютого 2024 року, Жовтневий районний суд Липецька взяв у власність російської держави акції колишньої Липецької кондитерської фабрики «Рошен» і статутний капітал у торговому підприємстві ТОВ «Рошен». «За рішенням суду, до доходу Російської Федерації повинні бути включені акції АТ Липецька кондитерська фабрика "Рошен" та 94,9976 % часток у статутному капіталі ТОВ "Рошен", що належать "Центрально-Європейській кондитерській компанії", 5 % часток у статутному капіталі ТОВ "Рошен", які належать Олегу Казакову», - йдеться у повідомленні Судової системи Липецької області РФ.
Тільки в дебілів Петро досі продає цукерки в Росії та платить там податки.
Тебе кацапе до німців мабуть з казахстану завезли ?!!
Із князі в грязі.
Це вам за вчорашній Київ, мавпи дурні.
Росія повинна бути знищена
Нова технологія в кацапів останнім часом. Реєструється, кидає декілька постів "Росія повинна бути знищена" а потім сере по всіх гілках - "ТЦК, нас зливають, Єрмак, фронт посипався" і т.д.
На завтра йому видають новий нік і все повторюється.
Хоча проти знищення раїсі нічого не маю.
А зачем блюрить?сильному не помеха,слабому не поможет
Свіженька *********...
"у місті Грязі"
У державі Смердюча Помийка.
Країна лайна...
Добре.
Заодно дехто узнав, що Ліпецьк є металургійним містом, а не кондитерським. 😁
Хрінпіду наслав на ''ліпецкую фабріку'' дрони-бо ж санкції.
Кацапія має горіти кожен день.
Яка гарна музика лунає, але треба трошки басів додати...
