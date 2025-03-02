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Новини Відео Зустріч Зеленського з Мелоні
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Зеленський зустрівся з Мелоні: обговорили план дій для завершення війни та гарантії безпеки. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром. Зустріч політиків відбулася у Лондоні перед самітом європейських лідерів.

Про це глава держави повідомив в Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.

Також президент подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.

Пресслужба президента повідомила, що ключовою темою зустрічі Зеленського та Мелоні була координація з партнерами з метою напрацювання спільного плану дій для закінчення війни справедливим, стійким миром.

Лідери обговорили обговорили важливість єдності довкола України та посилення позицій нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США. Окремо йшлося про надання надійних гарантій безпеки Україні та всій Європі.

Окрім цього, Зеленський та Мелоні обговорили формати нових контактів для проведення консультацій між європейськими країнами та Сполученими Штатами.

Читайте також: Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Італія (1564) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+7
Настав час розповісти українцям про призначення 28 безпекових договорів...
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02.03.2025 16:45
+6
план дій для завершення війни - звільнення окупованих територій.
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02.03.2025 16:50
+3
Политичні рекетири
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02.03.2025 17:04
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Настав час розповісти українцям про призначення 28 безпекових договорів...
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02.03.2025 16:45 Відповісти
Значення безпекових угод зростає з ростом ЦИФР на рахунках памощьніков і самого Надвеличного.
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02.03.2025 19:40 Відповісти
Краткое содержание саммита: бла бла бла
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02.03.2025 16:50 Відповісти
план дій для завершення війни - звільнення окупованих територій.
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02.03.2025 16:50 Відповісти
Прошу вибачення. Можна трошки конкретніше? Ми напевно, маємо перевагу 2-3 кратну у всьому, щоб проводити наступальні дії? Дякую за відповідь.
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02.03.2025 16:56 Відповісти
Та ні ,треба здати території ***** ,копалини- фашисту трампу і стояти на колінах . Це мрія таких як ти.
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02.03.2025 17:04 Відповісти
Не мав честі випасати з Вами телят, чи зустрічатися на пустопорожніх самітах.. Звернення на ти недоречне. Все таки конкретні ДІЇ можете запропонувати?
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02.03.2025 17:08 Відповісти
Японія не визнає окуповані території і не підписує з кацапами мир.
так саме має діяти ї Україна.
я не чув жодної, твердої заяви від президента щодо звільнення окупованих територій. для чого він зустрічався з Трампом?
підписання угоди про метали чи про мир з кацапами і здачу окупованих територій?
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02.03.2025 17:09 Відповісти
Там немає бойових дій. Після ІІ св. Японію фактично окупували США. Те, що вони повелися по людськи і дозволили країні звершити економічний стрибок, то інша справа. В нашому випадку?
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02.03.2025 17:12 Відповісти
повна маячня
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02.03.2025 17:15 Відповісти
Не потрібні пугалки рашистів тут розповсюджувати. Не все так добре у рашистів коли вони вже просять допомоги у корейців, на ослів пересіли і інвалідів гонять в бій і через Орбана і Тампона просять перемир'я. Якби Європа за нас гарно впряглася то ***** вже тікав би в свою тайгу. Точніше в китайську таугу
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02.03.2025 17:09 Відповісти
Мене не цікавлять справи у рашці від слова зовсім. Я намагаюся адекватно подивитися на ситуацію. Без гучних лозунгів.
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02.03.2025 17:20 Відповісти
так. тому вони і намагаються підписати мирну угоду.
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02.03.2025 17:35 Відповісти
тож питання саме в тому, як з допомогою наших європейських друзів створити ці всі викладені вами умови
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02.03.2025 17:18 Відповісти
А чого йому плакати, якщо ще рік Європа буде фінансувати його безтурботне проживання ... по європам.
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02.03.2025 19:44 Відповісти
бубачькі - вони такі бубачькі. Вони завжди сяють, коли їх не питають "ти не міг у щось пристойне вдягтися?", або "ти мусиш нам бути вдячний, бо в тебе козирів нема на руках"... Хоча мені його там аж жаль було, два козли розіграли падлючу виставу.
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02.03.2025 21:38 Відповісти
"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна і мене. Мені ні в якому разі не можна на вибори". В.Зеленський
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02.03.2025 17:01 Відповісти
Якось зустрілись сеньйора Джорджія і неголений клоун-олігарх в піжамі.
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02.03.2025 17:01 Відповісти
Политичні рекетири
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02.03.2025 17:04 Відповісти
Спроси свою подружку,чого вона на поклін до фашиста трампа літала?
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02.03.2025 17:05 Відповісти
Зеленському менше потрібно триндіти про завершення війни а більше про допомогу і зброю. Тому що постійне ниття про переговори і завершення війнии всіх уже втомило і вони згодні на все що ***** забажає аби це ниття припинилось. Щось я ніразу не чув щоб Ізраїль нив про завершення війни. Навпаки Ізраїль зразу відфутболює тих миролюбців.
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02.03.2025 17:05 Відповісти
Варіант рухатися у напрямку самодостатності ви не розглядаєте?
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02.03.2025 17:22 Відповісти
Кому ще не зрозуміло, що кращі гарантії безпеки- це 100 тактичних ядерних зарядів. Все інше -- бла-бла.
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02.03.2025 17:09 Відповісти
Якщо немає єднання верховної влади і народу, немає ї перемоги.
Правий Трамп або не правий, Україна з Єрмаком перемоги не здобуде.
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02.03.2025 17:14 Відповісти
З дєрьмака вже утримали витрати за політичний туризм впродовж 2024, коли укладалися потужні угоди про гарантії безпеки? Чи це вже друга серія, весь 2025 тепер хрипате буде голову всім морочить тими "гарантіями", аби лише не припиняти бойові дії і як кліщ, вчепитися у крісло препіЗЄдєнта, не проводячи виборів?
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02.03.2025 17:30 Відповісти
Слава Богу, зєлєнський видужав від мирних угод. Проте схоже почнеться хвороба Копалини.
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02.03.2025 19:31 Відповісти
Трамп:"Дружба Америки та Італії простягається з часів Римської імперії". Це діагноз.
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02.03.2025 20:47 Відповісти
 
 