Зеленський зустрівся з Мелоні: обговорили план дій для завершення війни та гарантії безпеки. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром. Зустріч політиків відбулася у Лондоні перед самітом європейських лідерів.

Про це глава держави повідомив в Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.

Також президент подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.

Пресслужба президента повідомила, що ключовою темою зустрічі Зеленського та Мелоні була координація з партнерами з метою напрацювання спільного плану дій для закінчення війни справедливим, стійким миром.

Лідери обговорили обговорили важливість єдності довкола України та посилення позицій нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США. Окремо йшлося про надання надійних гарантій безпеки Україні та всій Європі.

Окрім цього, Зеленський та Мелоні обговорили формати нових контактів для проведення консультацій між європейськими країнами та Сполученими Штатами.

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