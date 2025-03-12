Наші війська виконують завдання на території Курщини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, українські військові виконують завдання на території Курської області РФ.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші війська на території Курської області виконують завдання. Зберігаємо максимум життів наших військових", - сказав він.

Ситуація на Курщині

Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

Читайте: Україна готова до формату тиші на 30 днів, який запропонували США, - Зеленський