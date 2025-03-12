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Наші війська виконують завдання на території Курщини, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, українські військові виконують завдання на території Курської області РФ.
Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші війська на території Курської області виконують завдання. Зберігаємо максимум життів наших військових", - сказав він.
Ситуація на Курщині
Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.
Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.
Топ коментарі
+11 ПП Уксусов
показати весь коментар12.03.2025 15:10
+10 Герхард
показати весь коментар12.03.2025 15:11
+9 Олександр Земляний #582243
показати весь коментар12.03.2025 15:16
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Чекали півроку,чого,пч-к армії?
ЗЄ - ****** казкар.
А ще з Джиди повернулися з тим, що було до 28.12.202, коли ЗЄ у Білому домі обісрався.
Тобто, по суті 2 тиждня без розвідки та допомоги США - це результат потужної ЗЄ- дипломатії.
Але повернутися ні з чим - це незламна перемога. Не забудьте.
Чого ж це зняв з основного напрямку, до того ж найкращі частини і 70% озброєння і ***********,чим касапи неодмінно скористались.
Виглядає,що розіграли,як по картах.