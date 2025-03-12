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Наші війська виконують завдання на території Курщини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, українські військові виконують завдання на території Курської області РФ.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші війська на території Курської області виконують завдання. Зберігаємо максимум життів наших військових", - сказав він.

Ситуація на Курщині

Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

Читайте: Україна готова до формату тиші на 30 днів, який запропонували США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) бойові дії (3689) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+11
Ница істота...
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12.03.2025 15:10
+10
Ага. Да. Конєчно.
ЗЄ - ****** казкар.

А ще з Джиди повернулися з тим, що було до 28.12.202, коли ЗЄ у Білому домі обісрався.

Тобто, по суті 2 тиждня без розвідки та допомоги США - це результат потужної ЗЄ- дипломатії.

Але повернутися ні з чим - це незламна перемога. Не забудьте.
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12.03.2025 15:11
+9
Обміняв Курську волость на дирку від бублика. Тепер у нього рейтинг довіри збільшиться. Тому що мудрий стратег. Як і його виборці, зрештою.
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12.03.2025 15:16
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Ух ти! І хто б міг таке запідозрити!
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12.03.2025 15:06 Відповісти
Ница істота...
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12.03.2025 15:10 Відповісти
А чиє завдання було вивести найкращі війська з основного напрямку?
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12.03.2025 15:10 Відповісти
А для кацапів , зараз , курщіна і є основний напрямок !
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12.03.2025 15:12 Відповісти
Коли зайшли на малолюдну суджину,зараз?
Чекали півроку,чого,пч-к армії?
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12.03.2025 15:19 Відповісти
Ага. Да. Конєчно.
ЗЄ - ****** казкар.

А ще з Джиди повернулися з тим, що було до 28.12.202, коли ЗЄ у Білому домі обісрався.

Тобто, по суті 2 тиждня без розвідки та допомоги США - це результат потужної ЗЄ- дипломатії.

Але повернутися ні з чим - це незламна перемога. Не забудьте.
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12.03.2025 15:11 Відповісти
НаполеВон
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12.03.2025 15:13 Відповісти
"Наші війська на території Курської області виконують завдання. Зберігаємо максимум життів наших військових", Душі невинно вбитих розберуться із "зеленими зберігачами в минулому, і не так далекому. їхнього життя"
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12.03.2025 15:16 Відповісти
Обміняв Курську волость на дирку від бублика. Тепер у нього рейтинг довіри збільшиться. Тому що мудрий стратег. Як і його виборці, зрештою.
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12.03.2025 15:16 Відповісти
То всьо Трумп з Венсом підіс*али, як завжди. Буба нівіновнік.
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12.03.2025 15:51 Відповісти
Гуявдання...
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12.03.2025 15:18 Відповісти
Дивись,колись ти зберігав життя хлопцям з "Азовсталі",а потім був полон,Оленівка,тортури,приниження,смерті в полоні.Але в тебе все під контролем,як і на початку вторгнення:"Єрмак тут,Арахамія тут,Подоляк..." Ой дивись,хлопець!
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12.03.2025 15:20 Відповісти
краще б вони на Півдні завдання виконували.
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12.03.2025 15:22 Відповісти
Події в Курської області щільно пов'язані з бикуванням зеленського у Овальному кабінеті.
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12.03.2025 15:25 Відповісти
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12.03.2025 15:31 Відповісти
Якщо вже задумав рейд на суджину,то чому не взяти війська з-під столиці, західного,чи північного напрямку?
Чого ж це зняв з основного напрямку, до того ж найкращі частини і 70% озброєння і ***********,чим касапи неодмінно скористались.
Виглядає,що розіграли,як по картах.
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12.03.2025 15:33 Відповісти
Він настільки дурний, що навіть не розуміє, що кремлівські куратори його в живих не залишать!
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12.03.2025 16:01 Відповісти
Яке завдання ,просрати частину Донецької і Харківської області ?
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12.03.2025 16:22 Відповісти
одне із головних завдань виконано... корейці влізли у війну. вони просто виконують договір по взаємозахисту. хз чи зайшли б вони на територію України?
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12.03.2025 18:10 Відповісти
Якщо підуть їх більші втрати,то зайдуть, типу,отомстить за своих павших.
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12.03.2025 19:25 Відповісти
 
 