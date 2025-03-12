Атака дронів на Москву - це не демонстрація сили, а справедлива відповідь Росії, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав атаку дронів на регіони РФ справедливою відповіддю.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Наша армія залучає далекобійну зброю нашого виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами", - зазначив він, коментуючи атаку дронів на Москву.
У цьому контексті глава держави згадав удар РФ по Кривому Рогу.
"Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Мені кажуть, що в Кривому Розі вже не залишилось готелів. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді – ні, такого не буде", - додав Зеленський.
Атака БПЛА на Росію
У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Американский истребитель (100 млн.) выпускает ракету (1 млн) которая поражает армейскую палатку (1тыс) в которой находятся 10 моджахедов, жизнь которых ничего не стоит"
Краще було б по НПЗ.
Але ж вчора були переговори з США. Під це і запустили, явно.
це, хєр знає куди.....
Надто потужна там ППО/РЕБ.
треба, з відкритим ротом зі слиною та широкими очима дрочити на кожний хрипатий гундосик.
а коли, щось там злегка кошмариться десь на замкад'ї?
то, кого це колишіть?
да, вони болотні істоти..але логіка дивна - вбиваю тих до кого можу дотягнутись ?
через тебе, зельона істота - були згвалтовані та вбиті жінки , діти , чоловіки ..бо готувались до травневих шашликів
гний живцем, Зенелох
а тобі зельона ботоферма і в е-бало можу дати )
Вкурив ху'єсос кацапський?...
Але для цього потрібна сила!
хоч би бикувати знову не почяв, а все до того йде...
Це була, хоч і "сама масштабна атака" по кількості дронів...
Але, вона ж і була сама НЕ ЕФЕКТИВНА!
Схоже поступила вказівка з гори, провести ТЕРМІНОВО ПОКАЗОВУ атаку Москви.
Що би перебити провали у Вашингтоні та провали на Курщині.
Але ні точних розвідданних не було, ні "смачних" цілей.
Rozenko Pavlo
Читаю пафосні пости про «грандіозну дипломатичну перемогу»!
В чому перемога?
Що погодилися на припинення вогню, коли ще зранку відкидали це?
Розблокували допомогу, яку через нашу неадекватність і забрали?
Що виводимо війська з Курщини?
В обмін на що?
Де ж ця перемога?
Звідки ви тягаєте це лайно...
https://www.youtube.com/watch?v=fJRvhhoyEh0