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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Атака дронів на Москву - це не демонстрація сили, а справедлива відповідь Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав атаку дронів на регіони РФ справедливою відповіддю.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Наша армія залучає далекобійну зброю нашого виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами", - зазначив він, коментуючи атаку дронів на Москву.

У цьому контексті глава держави згадав удар РФ по Кривому Рогу.

"Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Мені кажуть, що в Кривому Розі вже не залишилось готелів. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді – ні, такого не буде", - додав Зеленський.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

Також читайте: Низку регіонів РФ атакували БпЛА: вибухи лунали поблизу нафтобаз та металургійного комбінату

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) москва (1244) дрони (4624) Удари по РФ (266)


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Топ коментарі
+16
Я так розумію що розбитий балкон,вибите вікно ,то і була та сама надпотужніша помста,про яку зеленський казав при кожному обстрелі Українських міст з багатьма пораненими та загиблими.
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12.03.2025 16:09
+14
Де саме зеленський вірно сказав,перед виборами про " перестать стрелять","мир в очах путіна"," в своїй голові я війну завершив",в Омані, чи коли бикував на військового щоб відвести війська,перед вторгненням про травневі свята та шашлик,де саме?
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12.03.2025 16:13
+12
о ..зельона ботоферма відпрацьовує
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12.03.2025 16:12
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Все вірно сказав!
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12.03.2025 16:09 Відповісти
о ..зельона ботоферма відпрацьовує
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12.03.2025 16:12 Відповісти
Де саме зеленський вірно сказав,перед виборами про " перестать стрелять","мир в очах путіна"," в своїй голові я війну завершив",в Омані, чи коли бикував на військового щоб відвести війська,перед вторгненням про травневі свята та шашлик,де саме?
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12.03.2025 16:13 Відповісти
Поделив стоимость выпущенных дронов на стоимость нанесенного ущерба видим что, всё таки это была демонстрация.
"Американский истребитель (100 млн.) выпускает ракету (1 млн) которая поражает армейскую палатку (1тыс) в которой находятся 10 моджахедов, жизнь которых ничего не стоит"
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12.03.2025 16:46 Відповісти
Я так розумію що розбитий балкон,вибите вікно ,то і була та сама надпотужніша помста,про яку зеленський казав при кожному обстрелі Українських міст з багатьма пораненими та загиблими.
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12.03.2025 16:09 Відповісти
Так місцеві дурники та русняві провокатори тут постійно стрибають з криками "по мАцквє, по мАцквє". Ну, ось вам всім "по мАцквє". І як результат, вражає?
Краще було б по НПЗ.
Але ж вчора були переговори з США. Під це і запустили, явно.
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12.03.2025 16:12 Відповісти
це, не по мацквє!
це, хєр знає куди.....
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12.03.2025 16:16 Відповісти
Тому що до мАцкви очікувано не долетіло.
Надто потужна там ППО/РЕБ.
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12.03.2025 16:18 Відповісти
Місцеві дурники, то таке, а от руснявим провокаторам, поставлене завдання, очорняти все й усіх, українські здобутки у війні, здобутки української дипломатії, ганьбити владу, ВСЕ! що можливо зробити на шкоду Україні., ось і намагаються, хто як може.
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12.03.2025 17:12 Відповісти
ті не бачив на ВВС куча фото згорівших авто і складів
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12.03.2025 16:12 Відповісти
Склади з китайськими тапками та пуховиками? Потужненько.
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12.03.2025 16:18 Відповісти
Та і балкон не розбили. Всі 1500 дронів сбіло могучєє рускоє певео. Канашенкав так і сказав - "патєрь нєт"...
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12.03.2025 16:38 Відповісти
лаптей бомбили , їм об'явили шо почалася війна
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12.03.2025 16:10 Відповісти
Питання до результатів...
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12.03.2025 16:10 Відповісти
віра не передбачає запитань!
треба, з відкритим ротом зі слиною та широкими очима дрочити на кожний хрипатий гундосик.
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12.03.2025 16:13 Відповісти
У самурая немає цілі, а є тільки шлях...
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12.03.2025 16:15 Відповісти
демонстрація сили, це коли ракети чи дрони вибухають на красной площаді.
а коли, щось там злегка кошмариться десь на замкад'ї?
то, кого це колишіть?
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12.03.2025 16:11 Відповісти
тобто у відповідь також вбивати цивільних та дітей?

да, вони болотні істоти..але логіка дивна - вбиваю тих до кого можу дотягнутись ?

через тебе, зельона істота - були згвалтовані та вбиті жінки , діти , чоловіки ..бо готувались до травневих шашликів

гний живцем, Зенелох
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12.03.2025 16:11 Відповісти
Це де Україна "вбивала цивільних дітей"? Ти не зарапортувався, ванья?
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12.03.2025 16:33 Відповісти
запускати аби куди "потужні" зельоні дрони - це велика ймомірність попасти саме туди ..фото про пошкоджені цивільні будинки тому приклад

а тобі зельона ботоферма і в е-бало можу дати )
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12.03.2025 16:36 Відповісти
По перше на твоїй параші всі цілі легітимні а по друге не шмаляйте аналоговнєтними певео куди очі бачать.
Вкурив ху'єсос кацапський?...
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12.03.2025 16:46 Відповісти
по перше схлопни е-бало , зебіл
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12.03.2025 16:48 Відповісти
Зараз схлопнем, почекай...
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12.03.2025 17:01 Відповісти
а якщо в тебе , зебіле, буде велике бажання- можна зустрітись в Десні
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12.03.2025 16:49 Відповісти
Зєльоні дрони, скк, - це вже підарасня косорила дописалась до ручки...
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12.03.2025 16:47 Відповісти
а про згвалтованих українських дітей жінок в Бучі та Ірпені . бо повірили істоті Зенелоху з травневими шашликами - думаю навіть зельоній ботофермі розповідати не треба
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12.03.2025 16:37 Відповісти
Давай якось без ,,бєлих палто,, і без ,,минекацапи,, Вже третини країни немає.
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12.03.2025 16:37 Відповісти
Дужан ..спостерігаю досить довго ..мене зебіли з ботоферми не цікавлять .."давай вже" будеш говорити своїй прокладці нічній
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12.03.2025 16:38 Відповісти
Досить давно вже цілий 25-й день. Спостерігай дальше. Про зелену ботоферму ісчьо давай. Особливо мені.
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12.03.2025 16:41 Відповісти
ну от і не пиши, зебіл )
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12.03.2025 16:44 Відповісти
А то що, мордо кацапська?
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12.03.2025 17:00 Відповісти
Справедливо было бы проводить такие атаки ежедневно, на протяжении всей войны.
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12.03.2025 16:12 Відповісти
Справедливою відповіддю рашці може бути тільки її повна рунайнація!
Але для цього потрібна сила!
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12.03.2025 16:12 Відповісти
Головне - Потужно насрати кожний вечір
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12.03.2025 16:13 Відповісти
саме розумне, що би міг зараз зробити зеленський - заткнутися і дати всьому тому лайну, яке він всколихнув у Вашінгтоні і яке з такими труднощями загасили, устаканитися, але актор потребує ефірного чясу...
хоч би бикувати знову не почяв, а все до того йде...
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12.03.2025 16:13 Відповісти
Ой, та ФІГНЯ!
Це була, хоч і "сама масштабна атака" по кількості дронів...
Але, вона ж і була сама НЕ ЕФЕКТИВНА!
Схоже поступила вказівка з гори, провести ТЕРМІНОВО ПОКАЗОВУ атаку Москви.
Що би перебити провали у Вашингтоні та провали на Курщині.
Але ні точних розвідданних не було, ні "смачних" цілей.
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12.03.2025 16:14 Відповісти
https://x.com/RozenkoPavlo

Rozenko Pavlo





Читаю пафосні пости про «грандіозну дипломатичну перемогу»!
В чому перемога?
Що погодилися на припинення вогню, коли ще зранку відкидали це?
Розблокували допомогу, яку через нашу неадекватність і забрали?
Що виводимо війська з Курщини?
В обмін на що?
Де ж ця перемога?
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12.03.2025 16:14 Відповісти
Допомогу забрали "через нашу неадекватність"? Серйозно?
Звідки ви тягаєте це лайно...
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12.03.2025 16:35 Відповісти
хз, Сергій Ауслендер цікавіше розповів

https://www.youtube.com/watch?v=fJRvhhoyEh0
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12.03.2025 16:14 Відповісти
тепер цей словесний понос від зеленського на довго.
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12.03.2025 16:17 Відповісти
бо патужний бо невтік!
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12.03.2025 16:23 Відповісти
Якщо це достойна відповідь, то нащо ж було оголошувати перемирря у повітрі? Тобто тепер ми не зможемо запускати БПЛА на московію?
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12.03.2025 16:31 Відповісти
Нет никакого перемирия, это всё будет когда-то потом, может быть.
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12.03.2025 17:37 Відповісти
Атака дронів на Москву - це російська провокація? Дрони схожі на Шахеди. https://www.facebook.com/share/r/1*********/
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12.03.2025 18:54 Відповісти
100 пудово , ну маловато будеть
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12.03.2025 20:27 Відповісти
Тупориле чмо
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13.03.2025 10:42 Відповісти
 
 