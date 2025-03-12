Атака дронів на Москву - це не демонстрація сили, а справедлива відповідь Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав атаку дронів на регіони РФ справедливою відповіддю.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Наша армія залучає далекобійну зброю нашого виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами", - зазначив він, коментуючи атаку дронів на Москву.

У цьому контексті глава держави згадав удар РФ по Кривому Рогу.

"Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Мені кажуть, що в Кривому Розі вже не залишилось готелів. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді – ні, такого не буде", - додав Зеленський.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

Також читайте: Низку регіонів РФ атакували БпЛА: вибухи лунали поблизу нафтобаз та металургійного комбінату