Виробництво українських дронів - це одна з ключових частин системи стримування Росії, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що українські дрони є однією з ключових частин системи стримування Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни. Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв. Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою в тому числі й економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть", - сказав Зеленський.
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Вирок якраз її відсутність...
це ж твої опричники заарештували всіх виробників зброї!
хоч хто був покараний за міни? за медичку? за одяг? за харчування?
зате, постійно вигадують перепони, що б знищити приватних виробників дронів.
де, ****, твої млн дронів?
там де і дерева і гігават і все все все.
Чи може не вистачило того, обіцяного тобою, гігаватта енергії, щоб заживити той мільйон дроніфв, обіцяний тобою, і вони всі заблукали та застрягли у гілках того мільярду дерев, який ти обіцяв?
Де хоч якийсь звіт про діяльність цієї шобли за останні 5,5 років?
https://x.com/RudijLis
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1899899657683169421
Новий очільник АОЗ Арсен Жумаділов, якого після рейдерства агенції призначив туди Єрмак, сьогодні зупинив закупівлю РЕБів «Ай-Петрі», які виготовляються за фінансової підтримки Порошенка
А ті що реально надає держава- дорогі та не досить надійні...далі буде...
Україна тут
Новопризначений очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов ухвалив рішення зупинити закупівлю українських систем радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі», які виробляються за фінансової підтримки п'ятого президента Петра Порошенко.