Виробництво українських дронів - це одна з ключових частин системи стримування Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що українські дрони є однією з ключових частин системи стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни. Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв. Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою в тому числі й економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть", - сказав Зеленський.

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