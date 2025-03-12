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Новини Відео Розвиток виробництва дронів в Україні
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Виробництво українських дронів - це одна з ключових частин системи стримування Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що українські дрони є однією з ключових частин системи стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни. Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв. Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою в тому числі й економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть", - сказав Зеленський.

Читайте: Вибори в Україні відбудуться після завершення війни та скасування воєнного стану, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) звернення (598) українська зброя (171) дрони (4624)


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Топ коментарі
+12
Зенелох - ракова пухлина країни
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12.03.2025 20:20
+10
от зе!гніда кончена!
це ж твої опричники заарештували всіх виробників зброї!
хоч хто був покараний за міни? за медичку? за одяг? за харчування?
зате, постійно вигадують перепони, що б знищити приватних виробників дронів.
де, ****, твої млн дронів?
там де і дерева і гігават і все все все.
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12.03.2025 20:15
+6
Стерно говорит, шо дроны закупаемые МО (по отзывам бойцов) - унылое го*но.
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12.03.2025 20:23
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І шо?
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12.03.2025 20:14 Відповісти
пару мiсяцiв тому зеля заявляв,що якщо Украiну не беруть в нато,то по будапештському меморандуму повиннi повернути ядерну зброю.щось ця тема не отримала розвитку.розумiю-такi питання особливого оголошення не предбачають.та все ж цiкаво,чи рухаэться щось в цьому напрямку?
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12.03.2025 20:15 Відповісти
На даний час, українська ЯЗ - це вирок і так виснаженій економіці України. У країни немає коштів утримувати навіть вже готову ЯЗ, а не те, що виготовити, випробувати і поставити на чергування. Така вже реальність на даний час. У майбутньому, років через 50, можливо. І то після нашої перемоги і зникнення московії з карти Світу.
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12.03.2025 20:22 Відповісти
Для Ірану не вирок, для Ізраїлю не вирок, навіть для КНДР не вирок, - а для України вирок?
Вирок якраз її відсутність...
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12.03.2025 20:29 Відповісти
Вирок це 2010 + 2019.
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Я ж кажу, що на даний час. Зараз виділяти кошти на обслуговування повернутого ЯЗ, а тим більш на створення, випробування, виробництво - не доцільно. Є більш нагальні потреби. Але ця влада хоч так, хоч сяк всеодно все розкраде. Тому ще одна умова: не при цій владі.
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12.03.2025 21:02 Відповісти
Хочете пожити як в Ірані чи КНДР? Ізраїль то окрема тема, у них підтримка збоку США та не такий потужний ворог.
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12.03.2025 21:46 Відповісти
от зе!гніда кончена!
це ж твої опричники заарештували всіх виробників зброї!
хоч хто був покараний за міни? за медичку? за одяг? за харчування?
зате, постійно вигадують перепони, що б знищити приватних виробників дронів.
де, ****, твої млн дронів?
там де і дерева і гігават і все все все.
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12.03.2025 20:15 Відповісти
В перерывах между качалкой видосы пилит!
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12.03.2025 20:16 Відповісти
Так а що там з тим мілйьоно, який ти обіцяв? Ви його виробили і передали до війська чи знов все переклили ГО та волонтери, а ви язика в дупу засунули, щоб не звітувати, а руками розпиляне бабло по офшорах розсовували? Усілякі "United24" теж не канає - це не державні кошти, а надходження зовні.
Чи може не вистачило того, обіцяного тобою, гігаватта енергії, щоб заживити той мільйон дроніфв, обіцяний тобою, і вони всі заблукали та застрягли у гілках того мільярду дерев, який ти обіцяв?
Де хоч якийсь звіт про діяльність цієї шобли за останні 5,5 років?
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12.03.2025 20:17 Відповісти
Зенелох - ракова пухлина країни
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12.03.2025 20:20 Відповісти
Стерно говорит, шо дроны закупаемые МО (по отзывам бойцов) - унылое го*но.
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12.03.2025 20:23 Відповісти
Зелєнскому вже пора починати будувати для себе секретний бункер на якомусь далекому острові де він отримає шанс тихо здохнути в капцях біля телевізора...
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12.03.2025 20:26 Відповісти
Чудла, що він просив американців допомогти йому переобратися.
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12.03.2025 20:37 Відповісти
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12.03.2025 20:37 Відповісти
І знову звертається до українців не "Слава Україні", а російським військовим привітанням "здравія желаю"...
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12.03.2025 20:48 Відповісти
Да, дрони! Не Сапсани, не Грім, не Вільха!, дрони млять...
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12.03.2025 20:58 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1899899657683169421
Новий очільник АОЗ Арсен Жумаділов, якого після рейдерства агенції призначив туди Єрмак, сьогодні зупинив закупівлю РЕБів «Ай-Петрі», які виготовляються за фінансової підтримки Порошенка
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12.03.2025 22:37 Відповісти
Бо схоже вони почнуть робити свої..дорожчі та недосконалі...
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13.03.2025 00:57 Відповісти
Знову очікуємо " мільйон дронів до кінця року"..?!)
А ті що реально надає держава- дорогі та не досить надійні...далі буде...
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13.03.2025 00:55 Відповісти
Головна система стримування це балістичні ракети.Наявність балістичних ракет могли б стримати Путіна в 2022 році.
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13.03.2025 04:30 Відповісти
дай єрмаку указаніє, щоб наробив дронів
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13.03.2025 09:34 Відповісти
дроны-да, а своя баллистика-ДА!
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13.03.2025 09:53 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Україна тут
Новопризначений очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов ухвалив рішення зупинити закупівлю українських систем радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі», які виробляються за фінансової підтримки п'ятого президента Петра Порошенко.
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13.03.2025 10:29 Відповісти
 
 