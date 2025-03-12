Вибори в Україні відбудуться після завершення війни та скасування воєнного стану, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні скасують лише після закінчення війни, після чого відбудуться вибори згідно із законодавством.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про можливість скасування воєнного стану після перемир'я, Зеленський зазначив, що першочерговим завданням є досягнення припинення вогню.
"Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили, і сказали: "Так". А питання, чи буде готова на це "руская сторона", - сказав президент.
Він також наголосив на важливості технічного моніторингу виконання умов перемир'я.
"Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю тишу в небі і на морі зрозуміло як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи з ким ми маємо справу, і розуміючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому. І про це говорили сторони, це дуже важливо", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що після досягнення припинення вогню необхідно розробити покроковий план завершення війни з гарантіями безпеки для України.
"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану у будь-якому випадку буде поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українського законодавства. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", - підкреслив Зеленський.
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Однією з умов припинення вогню може бути те, що Кремль вимагатиме припинення постачання зброї в Україну.
а винуватий Турчинов, який виявився не наглим і не безпринципним? піпець у вас логіка...
Такі для Порошенка,як п'яте колесо для воза.
Зрозуміло, що на справді, він буде ТРИМАТИСЯ ЗА КРІСЛО ДО ОСТАННЬОГО.
"Після закінчення війни буде знято військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3540788
Коли воно тільки дірвалося до влади, то воно війну в своїй голові вже скінчило, а тепер, коли в ОПі мають РЕАЛЬНІ рейтинги цієї дєрьмаківської шобли і ширми їхньої найвеличнішої, то оте "закінчення війни" поступово перейде до тези "повернення кордонів 1991 року" (читай - до скону його віку). Дєрьмаку втрачати таку годівницю і тікати край за очі не хочеться. Отже вони будуть руками, ногами, зубами і тим, чим найвеличніше імітувало гру на піваніні будуть триматися за владу
бо ніколи кацапня не піде ні яке замирення - бо зараз вони сукі пруть,
а все тому що якесь придуркувате не готувалося до війни,
навіть після 28 офіційних попереджень дорослих,
не зміцнювало армію і не готувалося до війни,
а будувало дороги для кацапнявих танків і жрало шашлики...
А є варіант, яка з кандидаток та яка партія найбільш вірогідний переможець виборів...підтекст лише злегка заувальований...
Це була провірка.
Як і те,що В.Чорновіл-маленький диктатор.
Це руками,таких як ви,робилиь брудні справи.
він же сам завдяки пропогандиським ,виборчим технологіям і вливанню грошей поставив.
Тим більше що ця влада не пагано впоралась зі своїм завданням, ну трохи не склалося
, але ж стараються.
Подивимося...
От, наприклад, через місяць з США та ВБ посиплеться інфа та карні справи щодо виведення та відмивання грошей ЗЄ та його дефективними менеджерами.
І що тоді скаже ЗЄ?
Та,по любому,відповідати прийдеться: раніше,чи пізніше.
Антитрампівська істерія-це також успіх рос.пропаганди і фсб.
Трамп захотів щось змінити: і закінчити війну,і поміняти янелоха,так його зебедуїни обливають брудом з ніг до голови.