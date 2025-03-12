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Новини Вибори в Україні
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Вибори в Україні відбудуться після завершення війни та скасування воєнного стану, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні скасують лише після закінчення війни, після чого відбудуться вибори згідно із законодавством.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про можливість скасування воєнного стану після перемир'я, Зеленський зазначив, що першочерговим завданням є досягнення припинення вогню.

"Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили, і сказали: "Так". А питання, чи буде готова на це "руская сторона", - сказав президент.

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Він також наголосив на важливості технічного моніторингу виконання умов перемир'я.

"Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю тишу в небі і на морі зрозуміло як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи з ким ми маємо справу, і розуміючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому. І про це говорили сторони, це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що після досягнення припинення вогню необхідно розробити покроковий план завершення війни з гарантіями безпеки для України.

"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану у будь-якому випадку буде поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українського законодавства. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

вибори (6683) Зеленський Володимир (23683) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+33
Слухати його думку НЕ МАЄ НІЯКОГО СЕНСУ!
Зрозуміло, що на справді, він буде ТРИМАТИСЯ ЗА КРІСЛО ДО ОСТАННЬОГО.
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12.03.2025 17:46
+25
Так масштабні особистості не тримаються так за владу, як це роблять нікчемні шавки типу членограя-імітатора!
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12.03.2025 17:44
+21
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня 2019 року. Під час президентських виборів він не раз згадував опоненту тривалу війну на Донбасі і обіцяв виборцям зробити все, аби її пошвидше завершити. Кандидат Зеленський озвучував фрази, від яких складалося враження, що в нього досить поверхове розуміння подій на Донбасі та бачення того, як цю війну можна завершити. Як от "треба просто перестати стріляти" та "десь посередині б зійшлись із Путіним".
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12.03.2025 17:44
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пуйло, ймовірно, розглядає можливість погодитись на умови перемир'я з Україною, - Bloomberg.

Однією з умов припинення вогню може бути те, що Кремль вимагатиме припинення постачання зброї в Україну.
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12.03.2025 17:41 Відповісти
тоді чим ми будемо припинять ?
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12.03.2025 17:43 Відповісти
стара пісня
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12.03.2025 17:44 Відповісти
логично
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12.03.2025 17:52 Відповісти
пуйло буде виставляти вимоги за вимогами, для України нереальні, не вигідні, капітуляційні.
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12.03.2025 18:00 Відповісти
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12.03.2025 17:41 Відповісти
просто не знав, шо так можно було
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12.03.2025 17:42 Відповісти
Так масштабні особистості не тримаються так за владу, як це роблять нікчемні шавки типу членограя-імітатора!
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12.03.2025 17:44 Відповісти
Я понимаю. Таких мыслей просто и не рождалось в его голове. А то купил бы голоса в ВР для бесконечного продления военного положения и сидел бы в кресле до сих пор
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12.03.2025 18:07 Відповісти
Трамп в поміч.
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12.03.2025 18:35 Відповісти
лохи те кто избрал хорошего парня
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12.03.2025 18:29 Відповісти
а зараз в Україні і є наглий і безпринципний.
а винуватий Турчинов, який виявився не наглим і не безпринципним? піпець у вас логіка...
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12.03.2025 18:36 Відповісти
Я хоть где-то сказал что он виноват? Но люби он власть как Зеля - сидел бы до сих пор.
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12.03.2025 18:53 Відповісти
якщо це був сарказм, то мої вибачяння - не так зрозумів по запарці...
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12.03.2025 19:02 Відповісти
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12.03.2025 19:35 Відповісти
Пастор-не бандит.
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12.03.2025 18:38 Відповісти
100%
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12.03.2025 18:55 Відповісти
Чи Порошенко Президентом...
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12.03.2025 18:42 Відповісти
Аби ЧИ стало реальністю, потрібно не плестись в руслі зеленої пропаганди.
Такі для Порошенка,як п'яте колесо для воза.
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12.03.2025 18:50 Відповісти
Так...роль пропаганди применшена...
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12.03.2025 18:52 Відповісти
Су..й син, десь у квітні ти маєш вже зникнути, просрочений самозванець.
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12.03.2025 17:43 Відповісти
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня 2019 року. Під час президентських виборів він не раз згадував опоненту тривалу війну на Донбасі і обіцяв виборцям зробити все, аби її пошвидше завершити. Кандидат Зеленський озвучував фрази, від яких складалося враження, що в нього досить поверхове розуміння подій на Донбасі та бачення того, як цю війну можна завершити. Як от "треба просто перестати стріляти" та "десь посередині б зійшлись із Путіним".
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12.03.2025 17:44 Відповісти
шо тобі не подобається ?
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12.03.2025 17:47 Відповісти
Оця Гнида у чорному. Небрита. Аніка-воїн, ***... Різав він чеченців, як поросят, трясця ... під столом. З Мівіною в зубах.
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12.03.2025 18:43 Відповісти
Слухати його думку НЕ МАЄ НІЯКОГО СЕНСУ!
Зрозуміло, що на справді, він буде ТРИМАТИСЯ ЗА КРІСЛО ДО ОСТАННЬОГО.
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12.03.2025 17:46 Відповісти
ні , забере с собою крісло
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12.03.2025 17:48 Відповісти
Якщо під "забере з собою крісло" ви маєте на увазі знищить українську державність, то, гадаю, такий варіант він ТЕЖ РОЗГЛЯДАЄ.
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12.03.2025 17:53 Відповісти
Як Трюдо?
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12.03.2025 18:03 Відповісти
Так він про це відкрито говорить:
"Після закінчення війни буде знято військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3540788

Коли воно тільки дірвалося до влади, то воно війну в своїй голові вже скінчило, а тепер, коли в ОПі мають РЕАЛЬНІ рейтинги цієї дєрьмаківської шобли і ширми їхньої найвеличнішої, то оте "закінчення війни" поступово перейде до тези "повернення кордонів 1991 року" (читай - до скону його віку). Дєрьмаку втрачати таку годівницю і тікати край за очі не хочеться. Отже вони будуть руками, ногами, зубами і тим, чим найвеличніше імітувало гру на піваніні будуть триматися за владу
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12.03.2025 18:39 Відповісти
Чесно, але не лайте мене. Почнуться репресії. Одразу. Всі герої стануть зрадниками. А зрадники - героями. Він - НАМБА ВАН на хєроя.
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12.03.2025 18:45 Відповісти
Воно вже є у випробовувальній версії,щоби люди привикали.
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12.03.2025 18:53 Відповісти
Звикали.
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12.03.2025 19:07 Відповісти
Так початок вже є: справи проти військових, волонтерів, опозиції. І це тільки початок. Йухло теж з цього починав: зачистив на московії все і всіх, хто міг бути йому конкурентом (від переслідувань та гонінь до вбивств). Ця дєрьмаківська шобла лише розпочала свій шлях в цьому напрямку.
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12.03.2025 18:56 Відповісти
Справи проти військових добровольців почалися ще з 2015р. Шобла як працювала так і продовжує працювати проти України
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15.03.2025 13:56 Відповісти
та знаєм - тобто ніколи,
бо ніколи кацапня не піде ні яке замирення - бо зараз вони сукі пруть,
а все тому що якесь придуркувате не готувалося до війни,
навіть після 28 офіційних попереджень дорослих,
не зміцнювало армію і не готувалося до війни,
а будувало дороги для кацапнявих танків і жрало шашлики...
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12.03.2025 17:47 Відповісти
шо б готуватись надо уметь это делать. оно только членом по роялю умеет играть.
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12.03.2025 17:56 Відповісти
не вміє - навіть і те було тупа імітація...
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12.03.2025 18:02 Відповісти
Залужний наступний президент!
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12.03.2025 17:50 Відповісти
А яка партія переможе на виборах?
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12.03.2025 17:58 Відповісти
Як ви особисто вважаєте, хто буде переможцем на цих виборах?
А є варіант, яка з кандидаток та яка партія найбільш вірогідний переможець виборів...підтекст лише злегка заувальований...
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12.03.2025 21:35 Відповісти
Воно видно, що ВОНА готується і щось набере, але не переможно, бо переможно ніколи не набирала, але золоту акцію може мати...я до того, що скрізь пророкують перемогу Залужного, а за більшість у ВР мовчок. Значить готуються. Якийсь політолог казав про якусь партію військових...а Пороха знімають з виборів реально, а значить це єдиний реальний конкурент у Президенти та у ВР. Залужного чогось не знімають з виборів.
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12.03.2025 21:49 Відповісти
Будете ПРОТИВСІХОМ.
Це була провірка.
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12.03.2025 22:03 Відповісти
Всі - то були Янукович та Тимошенко і їх завданням було не допустити перемоги Ющенка, так само, як зараз - не допустити перемоги Порошенка.
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12.03.2025 22:08 Відповісти
То така ідея була для корисних ід.
Як і те,що В.Чорновіл-маленький диктатор.
Це руками,таких як ви,робилиь брудні справи.
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12.03.2025 22:13 Відповісти
Портнов з чийого гнізда?
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12.03.2025 22:15 Відповісти
Де?
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12.03.2025 18:02 Відповісти
Не знаєте, де на виборах перемагають партії?
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12.03.2025 21:51 Відповісти
***** не цікаво щоб замість скомороха був хтось інший, бо так зруйнувати українську державу зсередини, так ослабити та дискредитувати державні інститути, так підтертися Конституцією, як це зробив зелений скоморох, не змогли всі януковичі, медведчуки, симоненки, вітренки разом узяті... кремлівське ***** навряд хоче бачити замість клоуна з мацковскава КВН, генерала Залужного чи того ж Порошенка. Тому і ЗЕлупа і ***** робитимуть все можливе, щоб перевибори в Україні не відбулися максимально довго, наскільки це можливо.
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12.03.2025 17:52 Відповісти
Так ,завжди дивувався як можна вірити в те що кремль хоче змінити владу України яку
він же сам завдяки пропогандиським ,виборчим технологіям і вливанню грошей поставив.
Тим більше що ця влада не пагано впоралась зі своїм завданням, ну трохи не склалося
, але ж стараються.
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12.03.2025 20:56 Відповісти
Зленый петушок. будет так как скажет Трамп. Ты вместе с тцк и мусорней идете за руским кораблем.
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12.03.2025 17:55 Відповісти
А як ти став Президентом - під час війни???
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12.03.2025 17:55 Відповісти
Почему те, кто голосовал за клоуна, стыдятся этого? Ну бывает, ну абасрались с выбором, а стыдиться то чего? 🤔
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12.03.2025 17:57 Відповісти
Імовірність того, що ви і наступного разу обсеретесь, не те що висока, вона гарантована. Будьте впевнені,)
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12.03.2025 18:05 Відповісти
Мне не будет стыдно за выбор. А те кто выбрал клоуна стыдятся своего выбора 🤔
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12.03.2025 18:30 Відповісти
Соромно, що телепні. Хочеться самим розумним, як ті, що не голосували за шеф-повара 95.
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12.03.2025 18:47 Відповісти
Тильки Так!!!Мужньо!!!бути крадием це потологаничьно в крови!!!воно знае що винний!!!тому для нього вийна не повинна закинчуватися!!!якось так РАГАЦЦО!!!
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12.03.2025 18:01 Відповісти
Навіть після " закінчення" війни його хрен випреш по доброму.
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12.03.2025 18:05 Відповісти
"Змінити мене буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною". (с ) Зенелох про вибори
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12.03.2025 18:08 Відповісти
Завершення війни не може відбутися після повної деокупації України. Всі ці вибори будуть не легітимними.
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12.03.2025 18:09 Відповісти
А спостерігаючи що зараз твориться в суспільстві я б ще вибори років з 10 не проводив в Україні поки людей не відпустить страх і наслідки війни. Інаеше нас чекає те що зараз в грузії
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12.03.2025 18:12 Відповісти
так так так, ще шашличного на 10 років щоб вже точно, бо за 6 років поки щось не дуже вийшло.
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12.03.2025 18:19 Відповісти
Кацапе, якщо ти не хочеш воювати за Україну тебе зовсім на вибори пускати не можна. Ти гнида зробиш все аби вибрати того хто здасть Україну Ху йлу без бою
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12.03.2025 18:14 Відповісти
а ти окрім цензора, язиком, де ще воюєш?
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12.03.2025 18:20 Відповісти
Все вірно - так і повинно бути !
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12.03.2025 18:11 Відповісти
Чим "подобається" Зеленській, що на всіх сере, як хоче, не зважаючи чи то Трамп, чи укр.народ, і знає, що в різних випадках, поки що викручується". Бо деякі, яких більшість мовчать, інші негодують на словах без діла, а хто посильніше нього, то їх можна обманути, підіграти їм. Но щось не було чути, щоб він, щось дуже погано, принизливо сказав про Путіна.
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12.03.2025 18:16 Відповісти
Ну для США не вперше вирішувати питання незручних князьків радикально.

Подивимося...
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12.03.2025 18:29 Відповісти
Та казав щось. По правді. Тільки до 22 року чогось анічичирк.
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12.03.2025 18:51 Відповісти
як цей клоун надоів.... іди геть!!
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12.03.2025 18:19 Відповісти
швидче би...здихатися від тебе та твоєї кодли...
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12.03.2025 18:24 Відповісти
А імпічмент цей поц взагалі не розглядає, як інструмент зміни влади?

От, наприклад, через місяць з США та ВБ посиплеться інфа та карні справи щодо виведення та відмивання грошей ЗЄ та його дефективними менеджерами.

І що тоді скаже ЗЄ?
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12.03.2025 18:36 Відповісти
Або деталі по "оману".
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12.03.2025 19:09 Відповісти
люди о чём вы здесь трезвоните сколько наших пацанов сидят в окопах, сколько не могут с поля вывезти, сколько се-лись за границу, сколько в плену наших? а сколько вас тут скрывается от армии? о каких выборах вы плетёте?
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12.03.2025 18:42 Відповісти
Про вибори питання підіймає лише одна ... Гнида. Всі інші тільки висловлюють думку, що буде ... замість виборів.
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12.03.2025 18:53 Відповісти
Це має вирішити Конст.суд: під час перемир"я,чи після повного завершення війни,та скасування воєнного стану плюс шість місяців,як це для себе напророчив найвеличніший.
Та,по любому,відповідати прийдеться: раніше,чи пізніше.
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12.03.2025 18:44 Відповісти
Із 450 депутатів фейкова опозиція навіть 10% не може назбирати для звернення до КСУ щоб виперти ворожого агента з української влади. Яка ганьба для України.🤮
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15.03.2025 14:01 Відповісти
Означає про успіх рос.пропаганди і фсб,які пропхали свій проект сн на вершину влади.
Антитрампівська істерія-це також успіх рос.пропаганди і фсб.
Трамп захотів щось змінити: і закінчити війну,і поміняти янелоха,так його зебедуїни обливають брудом з ніг до голови.
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15.03.2025 14:29 Відповісти
Здай краще своїх жінку і дітей трампону з путлєром і потім вже закликай до цього інших, Іуда 30 срібняковий
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15.03.2025 17:30 Відповісти
У вас з головою, видно,не все гаразд,сер.
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15.03.2025 19:06 Відповісти
Ішак гадає, що воно буде вирішувати коли будуть вибори. Винесуть ішака вперед ногами і вибори треба проводити, якщо воно не розуміє по доброму.
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12.03.2025 20:23 Відповісти
Всё это правильно,что после войны,но вы главное не забудьте военный сбор отменить тоже,а то мы вас знаем...
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12.03.2025 20:26 Відповісти
Тільки пуйлу і ботярам треба вибори під час війни
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13.03.2025 08:24 Відповісти
 
 