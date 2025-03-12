Вибори в Україні відбудуться після завершення війни та скасування воєнного стану, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні скасують лише після закінчення війни, після чого відбудуться вибори згідно із законодавством.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про можливість скасування воєнного стану після перемир'я, Зеленський зазначив, що першочерговим завданням є досягнення припинення вогню.

"Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили, і сказали: "Так". А питання, чи буде готова на це "руская сторона", - сказав президент.

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Він також наголосив на важливості технічного моніторингу виконання умов перемир'я.

"Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю тишу в небі і на морі зрозуміло як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи з ким ми маємо справу, і розуміючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому. І про це говорили сторони, це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що після досягнення припинення вогню необхідно розробити покроковий план завершення війни з гарантіями безпеки для України.

"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану у будь-якому випадку буде поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українського законодавства. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", - підкреслив Зеленський.

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