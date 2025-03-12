Україна готова підписати угоду про копалини, ніяких секретів за лаштунками немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини зі США.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готова до підписання рамкової угоди, як перший крок.

"Ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Нема про що говорити. Ніяких секретів за лаштунками немає. Ми готові", - додав президент.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США хочуть бачити в угоді про корисні копалини конкретні цифри, то згідно з українським законодавством необхідна буде ратифікація Верховною Радою.

25 лютого видання Financisl Times повідомило, що Україна та США узгодили умови угоди щодо корисних копалин, у Києві готові підписати документ.

26 лютого Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США.

Підписання угоди мало відбутися 28 лютого в Білому домі, втім через суперечку Трампа із Зеленським, цього не відбулося.

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