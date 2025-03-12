Україна готова підписати угоду про копалини, ніяких секретів за лаштунками немає, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини зі США.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна готова до підписання рамкової угоди, як перший крок.
"Ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Нема про що говорити. Ніяких секретів за лаштунками немає. Ми готові", - додав президент.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США хочуть бачити в угоді про корисні копалини конкретні цифри, то згідно з українським законодавством необхідна буде ратифікація Верховною Радою.
25 лютого видання Financisl Times повідомило, що Україна та США узгодили умови угоди щодо корисних копалин, у Києві готові підписати документ.
26 лютого Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США.
Підписання угоди мало відбутися 28 лютого в Білому домі, втім через суперечку Трампа із Зеленським, цього не відбулося.
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приїхали!
яка це, україна готова підписати?
Після вчорашних перемовин один переговорник БРЕШЕ що "території не обговорювалися", а інший прямо заявляє що "підробності ви взнаєте тільки через десятеліття"!
Общий объем полезных ископаемых в Украине составляет 111 миллиардов тонн, которые оценивают в почти 15 триллионов долларов. Более 70% от общей стоимости приходится всего на 3 области в Украине.
То есть, берём 15 000 000 000 000 и делим на, допустим 45 000 000. Получаем 333 тысячи 333 доллара.
Требую мои бабки, хоть под сраку лет поживу нормально в своей независимой Украине. Думаю за свои оставшиеся лет десять жизни (по здоровью) смогу рационально их потратить.
А ты с какой целью интересуешь?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122109009386790512&id=61573715375460&__cft__[0]=AZXmNHx-wv3PUUgit5XKbcQtm9VfUdFRlv4fYxmrG9q0zqAMNAljTKNt4mrJ4P9wPJ-6Qvlt-hAtWVjWtvlAQaX7KtCPYT8quv5lSK9LKTXNPJo86WVs9388KQVgtgYRAzt_lR2fw-rZ2v6e4UF-wBBNqrjZkFNJ0zu1APqZtQx5r6OUkndp_dbLm2az3cfC8QsNFvU-**************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
А вы замечали, что инфантильный мозг всегда оправдывает свой идиотизм по одной и той же схеме?
Он сам никогда ни в чем не виноват. Ну, потому что он инфантилен - а способность брать на себя ответственность за свои ошибки это признак исключительно взрослого человека. У него всегда виноваты внешние факторы.
Обстоятельства непреодолимой силы.
Объективная реальность всегда отрицается. И подменяется некоей картинкой из собственной головы - неким таким невидимым личным строением мира, аналогом невидимого друга у ребенка в детском саду.
Были блестящие дипломатические Минские договоренности, где противник был сделан по всем пунктам, строилась армия, развивался ВПК, разрабатывались "Богданы", "Нептуны", "Громы", "Ольхи", на конвейер стали "Стугны", эвакомобили, международная дипломатия в порядке, экономика вообще растет, как на дрожжах, просто украинское чудо - что сделаем?
Правильно.
Давайте выберем Верховным Главнокомандующим во время войны клоуна, играющего членом по роялю.
Почему?
Да потому что ПУТИН БЫ ВСЕ РАВНО НАПАЛ!
Ок, выбрали. Часть вторая. Те же грабли. Джавелины и снаряды поставляются еще как минимум год, Старлинк работает и обеспечивает минимум половину связи фронта, разведданные поставляются и от них зависит вообще восемьдесят процентов получаемой информации.
Что сделаем?
Правильно.
Давайте ************* на тех, от кого жизненно зависит уже просто само наше физическое существование. Какими бы персональными ублюдками они не были лично, факт еть факт - от них мы зависим суттєво.
Почему?
Да потому что ТРАМП ВСЕ РАВНО БЫ ОТКЛЮЧИЛ РАЗВЕДДАННЫЕ!
**** той же ручкой по тому же самому лбу!!
****, все работало - нахера ты сломал??
Да оно бы все равно сломалось...
*****.
Оно, может, и сломалось бы. Когда-нибудь. Потом. Может не сломалось бы. Никогда. Но сейчас оно - работало. Работало! Нахера сломал - именно ты?? Ты идиот??
А что, Минские лучше были, что ли...
Теперь надуваем новую лягушку через жопу - да из Курска все равно бы вышли.
Задаешь простой вопрос - если все-равно бы вышли, нахрена тогда оставались?? Провели рейд, расхреначили по тылам, что можно, взяли пленных - и ушли без потерь. Нахрена год перемалывались там КАБами?
Эм - блем, бе-ме, а-ва...
Затык.
Инфантильный мозг к таким сложным конструкциям уже не способен.
И это неизлечимо.
Потому что для лечения необходимо признать наличие болезни. А это - с чего начали, тем и закончили - признак взрослого человека. А мозг - инфантильный.
Замкнутый круг.
Главный результат встречи в Джидде - починили то, что до этого и так отлично работало, пока быдло-дипломаты не полезли в него своими руками.
Ну и проворонили Курскую область, до кучи, но это уже мелочи.
Зеленая потужность во всей красе.
Перемога, *****.
Но, впрочем, раньше у Украины был один доктор от инфантилизма - хороший доктор, злой доктор, но великолепный доктор! - действует, правда, ооочень больно, но очень эффективно.
А теперь будет два.
Надеюсь, что теперь процесс взросления пойдет быстрее
Ваш Дед.
Знайшов висловлення: «єрмак президент зеленського»