Путін приїхав на Курщину вперше від початку операції ЗСУ, - росЗМі. ВIДЕО

Кремлівський диктатор Володимир Путін приїхав на один із пунктів управління Курським угрупованням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали.

Путін провів нараду з військовим та наказав "остаточно розгромити противника в Курській області та повністю звільнити територію найближчим часом".

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Ситуація на Курщині

Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

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