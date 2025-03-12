27 500 143
Путін приїхав на Курщину вперше від початку операції ЗСУ, - росЗМі. ВIДЕО
Кремлівський диктатор Володимир Путін приїхав на один із пунктів управління Курським угрупованням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали.
Путін провів нараду з військовим та наказав "остаточно розгромити противника в Курській області та повністю звільнити територію найближчим часом".
Ситуація на Курщині
Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.
Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.
Топ коментарі
+42 Vasily Androshchook
показати весь коментар12.03.2025 21:19
+34 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар12.03.2025 21:20
+31 Soto
показати весь коментар12.03.2025 21:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
привселюдно якусь бомбу в голову кинути
все одно, що двійник ,
вбивство двійника
теж вбивство
вони ж потім якимись дурачками будуть виглядати,
якщо воно оживе?
Потужна потужність.
І та "людина", яка повинна в смерті тисяч українців, скоро буде балотуватись на другий термін. І до неї немає питань ні у прокуратори, ні у дбр, ні у сбу.
Крім того, там ще Герасимов був - жирна здобич. Нє ?