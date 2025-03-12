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Путін приїхав на Курщину вперше від початку операції ЗСУ, - росЗМі. ВIДЕО

Кремлівський диктатор Володимир Путін приїхав на один із пунктів управління Курським угрупованням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали.

Путін провів нараду з військовим та наказав "остаточно розгромити противника в Курській області та повністю звільнити територію найближчим часом".

путін на Курщині

Також читайте: Наші війська виконують завдання на території Курщини, - Зеленський

Ситуація на Курщині

Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

Також читайте: РФ захопила Махновку, Замостя та Козачу Локню на Курщині. Є просування рашистів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

путін володимир (23758) Курськ (1085) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+42
Це мабуть сама підстаркувата версія, яку не жалко, якщо щось трапиться
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12.03.2025 21:19
+34
Залишки гівна
просто всрався по дорозі
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12.03.2025 21:20
+31
Мне показалось или у него действительно форма на спине заблёвана?
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12.03.2025 21:15
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Путін славянін?
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12.03.2025 22:17 Відповісти
а не можна було цьому старому пердуну
привселюдно якусь бомбу в голову кинути
все одно, що двійник ,
вбивство двійника
теж вбивство
вони ж потім якимись дурачками будуть виглядати,
якщо воно оживе?
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12.03.2025 22:28 Відповісти
Та то не *****, а чергове "Васильевич"
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12.03.2025 22:46 Відповісти
А що ми отримали в результаті операції? Втрати техніки, втрати людей, та ще й дали ***** похизуватись.
Потужна потужність.
І та "людина", яка повинна в смерті тисяч українців, скоро буде балотуватись на другий термін. І до неї немає питань ні у прокуратори, ні у дбр, ні у сбу.
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12.03.2025 22:52 Відповісти
Найстрашніше, що до нього нема питань в українців, навіть у тих у кого хтось помер на війні.
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13.03.2025 07:13 Відповісти
Війна йде з 2014 р. А ти й не помітив
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13.03.2025 10:01 Відповісти
Пофіг двійник, тройник чи мосфільм, цей піар має іншу мету, для свого стада він " герой" , ще +100 до патріотизму 🤬🤬.
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12.03.2025 23:03 Відповісти
Это видео надо назвать "Киев за три дня"
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12.03.2025 23:10 Відповісти
Гиена прибыла.
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12.03.2025 23:46 Відповісти
Сирський- де АТАCMS?
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12.03.2025 23:57 Відповісти
Як би Ху#ло (або двійник) не було впевнено у повному звільнені курської області, то ніколи не приїхало би туди. Висновок - договорняк по здачі з ОП руками сирського.
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13.03.2025 00:28 Відповісти
ХА ХА ХА!ЧМО ТВАРЬ ЕЩЁ БЕГАЕТ!ВОПРОС? ПОЧЕМУ ЭТО ГОВОНО ТУДА ПОПАЛО?ПИЗСДЕЦ ПОТОМУШТО!!!!БАБЛО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!!!
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13.03.2025 01:27 Відповісти
Опять двойника выпустили у оригинала вчера на совете ********* рыло было перекошенное и левая сторона еле успевала за правой как после инсульта....а тут живчик
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13.03.2025 02:47 Відповісти
DBL BLD.
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13.03.2025 02:56 Відповісти
Якщо це дійсно так, то ГУР недопрацьовує, треба наперед дізнаватися про такі візити. Якщо ми здатні наносити удари в тилу на глибині тисячі км, то знищувати подібні наради практично Бог велів. Якщо є можливість обезголовити російські державу та армію, то це треба робити, не озираючись на всіх союзників включно з США (Чому б Трампу не спростити завдання: не стане Путлера, ні з ким буде торгуватися?).
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13.03.2025 03:07 Відповісти
Кому потрібен двійник?
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13.03.2025 06:32 Відповісти
Справді думаєте, що там штук десять двійників ?
Крім того, там ще Герасимов був - жирна здобич. Нє ?
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13.03.2025 10:03 Відповісти
Приїхав не Путін, приїхав знову його двійник. Путін в бункері.....
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13.03.2025 04:20 Відповісти
Сциклива морда тупіна, пропита морда того, хто його зустрічає, форма якась як зі складу СРСР початку 60-х, обидва якісь криві та опухші. ВИЛУПКИ П'ЯНОЇ МАКАКИ. Какая пєрєдавая срана, вялікая. Навіть вже не верне від цього, просто набридло те, що вони досі існують.
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13.03.2025 04:59 Відповісти
Шось воно,як криса крадеться,наче місяць на світло не виходило.
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13.03.2025 05:28 Відповісти
Якесь чахоточне
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13.03.2025 05:32 Відповісти
Двійник, це ж видно
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13.03.2025 06:30 Відповісти
якийсь потасканий варіант відправили 🤣
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13.03.2025 07:05 Відповісти
******** ********ович - триумфатор
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13.03.2025 07:49 Відповісти
а з чого видно що то пуйтін у курський області? Пара якихось алконавтів в якусь хату зайшли.
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13.03.2025 07:52 Відповісти
Что значит быдлота, оно пытается повторять то, что делает украинский президент, даже форму одело, шимпанзе!
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13.03.2025 08:01 Відповісти
Правую щеку дома забыл.
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13.03.2025 09:15 Відповісти
То не двійник,то трійник
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13.03.2025 09:29 Відповісти
Дед совсем сдал. Скоро скопытится, наверное..
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13.03.2025 10:49 Відповісти
Фу, *****, ублюдок.
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13.03.2025 11:11 Відповісти
БАБУ ЯГУ ЕМУ В СРАКУ !)
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13.03.2025 11:15 Відповісти
Як би це чмо не одягалося , все одно на пуйла схожий .
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13.03.2025 12:28 Відповісти
Ребзя, а все ж заметили зеленую листву и включенный вентилятор? Я вот честно - сразу и не засёк)) В общем, курвщина в тропиках уже))
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13.03.2025 12:29 Відповісти
де наші накази терміново розгромити ворога і звільнити херсонську область?
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13.03.2025 12:31 Відповісти
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13.03.2025 13:27 Відповісти
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13.03.2025 14:24 Відповісти
Який той кацапський щур мерзенний!
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13.03.2025 20:17 Відповісти
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