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Новини Відео Зеленський на фронті
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Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". ВIДЕО

У суботу, 22 березня, президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти  ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів глава держави, були доповіді командирів про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані ворогу втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл. Також президент ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила "Хартія".

"Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів", - розповів президент.

Окрім цього, Зеленський відзначив захисників державними нагородами.

"Пишаюся нашими воїнами і дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну", - сказав український лідер.

Нагадаємо, що 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину.

Дивіться також: Зеленський відвідав командний пункт 59-ї бригади безпілотних систем. ФОТОрепортаж

Автор: 

візит (1573) Зеленський Володимир (23659) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+12
Ухиляту і нікчемі доповідають військові.
Дообиралися 🤡
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22.03.2025 19:39
+7
Палит, собака сутулая, все командные пункты. Он по-любому, кроме Ермака, таскает с собой кучу средств связи, вместе со своей сворой, ну т.е. свитой.
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22.03.2025 19:41
+7
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади

Потім відвідав стейку Рибай kobe style, фріттати з лобстером та чорного японського кавунчику денсуке.
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22.03.2025 19:46
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Ухиляту і нікчемі доповідають військові.
Дообиралися 🤡
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22.03.2025 19:39 Відповісти
"💪Нагадаю за останні 7 місяців Зеленський оголосив про створення та виробництво наступної потужної ракетної зброї:
- Балітична ракета
- Рута
- Пекло
- Паляниця
- Тризуб
- Доовгий Нептун
Чекаємо ще 🙂"
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22.03.2025 19:40 Відповісти
мільярд дерев, 20 000к баксів новонародженим, шашликі, країну мрії ще оголошував.
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22.03.2025 19:48 Відповісти
навіщо?
всьо!
30 днів тиші.
то, все те, вже не потрібно!
зараз треба багато, дуже багато відосиків про непереможного гундосика.
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22.03.2025 19:50 Відповісти
Палит, собака сутулая, все командные пункты. Он по-любому, кроме Ермака, таскает с собой кучу средств связи, вместе со своей сворой, ну т.е. свитой.
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22.03.2025 19:41 Відповісти
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади

Потім відвідав стейку Рибай kobe style, фріттати з лобстером та чорного японського кавунчику денсуке.
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22.03.2025 19:46 Відповісти
Ця "содержанка" жодної копійки на ЗСУ не витратив за три роки. Ну, просто патріот ... Мівіни. Обрали криворізького рагулю ! Здуріти можна.
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22.03.2025 20:12 Відповісти
боооожееее......
дякуємо всім всім всім святим адамам євам, сашам рімам, що у нас є такий зе!відвідувач!
от, ***, віткофф вовкін все спалив.
вибори, їбать.
треба смоктати у військових на камери для марафону. білецький, ти де?
ну, що ж......
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22.03.2025 19:47 Відповісти
та втече за кордон 100%
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22.03.2025 19:49 Відповісти
Та хоч на Марс. Все одно судити його не будуть. Народ сам візьметься за справу, якщо армія ... мовчить, і клацає каблуками перед потужним ухилянтом. Кров'ю паскуда, в окопі змивати всі свої "ашібкі молодості".
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22.03.2025 20:15 Відповісти
100%.
ненавидить пів країни, пів країни готує вила.
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22.03.2025 20:19 Відповісти
не вила,а тризуба!
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23.03.2025 00:44 Відповісти
гівнюк Misha Gerarahare обмосковився і втік
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22.03.2025 21:57 Відповісти
🤡 прокляте зеленське чмо !!!
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22.03.2025 19:48 Відповісти
Надо заранее оборудовать запасные КП, и на них принимать такие делегации. Чтобы оттуда быстро свалить пока не прилетело
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22.03.2025 19:49 Відповісти
Що знову апартаменти? В канаву пикою, яку прорив екскаватор за гроші пацанів. Ото його фортифікація ! Скільки ж рушників зволожив "крокодилячими" сльозами на могилах хлопців, яких відправив в могилу ! Дивитись не хочеться на оце "українське" опудало. "красавчік! аж страшно!!"
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22.03.2025 20:20 Відповісти
Юра то кричит, що воно зрадник, то в кожній другій новині розказує про патужну та незламну діяльність... Краще марахфона...
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22.03.2025 20:03 Відповісти
Бутусов не тому пику набив на телебаченні. Ось цього треба мочити прямо у бліндажі !
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22.03.2025 20:22 Відповісти
Краще на плаху йти, чим оцього Опудала городнього вітати ! Міни в параші просрав, дрони в Джидді.
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22.03.2025 20:24 Відповісти
Харків не віддамо! Харків - це Україна!
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22.03.2025 21:20 Відповісти
Я цю гоп команду на бусах бачив на трасі сьогодня о 12 ранку...... Ніяких мигалок,тільки крякалки......
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23.03.2025 00:42 Відповісти
 
 