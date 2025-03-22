Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". ВIДЕО
У суботу, 22 березня, президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів глава держави, були доповіді командирів про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані ворогу втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл. Також президент ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила "Хартія".
"Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів", - розповів президент.
Окрім цього, Зеленський відзначив захисників державними нагородами.
"Пишаюся нашими воїнами і дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну", - сказав український лідер.
Нагадаємо, що 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину.
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Чекаємо ще 🙂"
всьо!
30 днів тиші.
то, все те, вже не потрібно!
зараз треба багато, дуже багато відосиків про непереможного гундосика.
Потім відвідав стейку Рибай kobe style, фріттати з лобстером та чорного японського кавунчику денсуке.
дякуємо всім всім всім святим адамам євам, сашам рімам, що у нас є такий зе!відвідувач!
от, ***, віткофф вовкін все спалив.
вибори, їбать.
треба смоктати у військових на камери для марафону. білецький, ти де?
ну, що ж......
ненавидить пів країни, пів країни готує вила.