Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". ВIДЕО

У суботу, 22 березня, президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів глава держави, були доповіді командирів про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані ворогу втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл. Також президент ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила "Хартія".

"Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів", - розповів президент.

Окрім цього, Зеленський відзначив захисників державними нагородами.

"Пишаюся нашими воїнами і дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну", - сказав український лідер.

Нагадаємо, що 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину.

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