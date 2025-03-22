УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8659 відвідувачів онлайн
Новини Відео Засідання військового кабінету
1 947 22

Зеленський провів засідання військового кабінету: йшлося про ситуацію на фронті та підготовку до зустрічі з американською делегацією. ВIДЕО

У суботу, 22 березня, президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні були доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова

"Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області", - розповів Зеленський.

Також, за словами глави держави, підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину. Після Донеччини президент відвідав Харківщину.

Дивіться також: Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23659) Харків (5556) Харківська область (674) Харківський район (183)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Обговорили, як швидше здати пуйлу побільше територій, які він хоче, швидше підписати з ним капітуляцію.
показати весь коментар
22.03.2025 19:56
+9
Главное, чтобы Зеленский с Ермаком не договорился с амерами до того, что ВСУ перестанут бить по российским НПЗ, а российские корабли безпрепятственно будут подплывать к Одессе для ракетных ударов или блокировки гражданского судоходства. Сколько можно в эти поддавки с маньяками типа Путина и Трампа. играть? Общество уже плюется от этих танцев с бубнами
показати весь коментар
22.03.2025 19:54
+8
Провів засідання військового кабінету? Угу, з таким самим успіхом він може провести медичний консиліум по хірургії.
показати весь коментар
22.03.2025 20:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное, чтобы Зеленский с Ермаком не договорился с амерами до того, что ВСУ перестанут бить по российским НПЗ, а российские корабли безпрепятственно будут подплывать к Одессе для ракетных ударов или блокировки гражданского судоходства. Сколько можно в эти поддавки с маньяками типа Путина и Трампа. играть? Общество уже плюется от этих танцев с бубнами
показати весь коментар
22.03.2025 19:54 Відповісти
Хто ж "общєству" винен що замість верховного в нас чотириразовий ухилянт який все своє сценічне життя пропагував російські наративи зі сцени? Ось як майбутній "верховний головнокомандувач" зеленський паплюжить та ганьбить гасло Слава Україні! https://youtu.be/7V44Ys9faKY?t=255
показати весь коментар
22.03.2025 20:44 Відповісти
Обговорили, як швидше здати пуйлу побільше територій, які він хоче, швидше підписати з ним капітуляцію.
показати весь коментар
22.03.2025 19:56 Відповісти
якого якого, ***, кабінету?
а, от тепер, після віткоффа вовкіна, відосиків від зе!лідара буде овер дохеріща!
показати весь коментар
22.03.2025 19:58 Відповісти
Циганський ансамбль вже розучив "К нам прієхал наш любімий..."?
показати весь коментар
22.03.2025 19:58 Відповісти
Зеленський розповів про вихідні з Єрмаком у Карпатах. "Циган і ведмедів не викликав"
показати весь коментар
22.03.2025 20:01 Відповісти
нєнє!
циган, навіть і ведмедів не викликав. йому вистачило.
показати весь коментар
22.03.2025 20:03 Відповісти
владімір рімавіч дарагой.....
(у них же по материнській лінії ведеться, приналежність)
показати весь коментар
22.03.2025 20:02 Відповісти
привіз план куйла ,до яких ліній,намальованих ним,терміново потрібно відвести ЗСУ...
показати весь коментар
22.03.2025 20:00 Відповісти
Хтось має надію що ці державні морди приведуть нас до перемоги чи може до якоїсь мінімальної поразки ? Ні. Вони натворять тут по повній.
показати весь коментар
22.03.2025 20:01 Відповісти
ничья будет
показати весь коментар
22.03.2025 20:11 Відповісти
Сраколизів пустили у медіа.
показати весь коментар
22.03.2025 20:32 Відповісти
Вибачте, як можна жити з оцим лицеміром ? Сам жодної копійки пацанам не задонатив ! Іншим заважає, ревнує як красна дівиця. Ну з ним все ясно, але чого ? Чого іншим забороняти рятувати країну, захищати її ? Бо його пику забудуть чи втратять у "масовці" ? Країна пам'ятає, хто відчинив двері в Київ, Бучу, Херсон, Марік ! А хто забуде, на виборах нагадаємо.
показати весь коментар
22.03.2025 20:31 Відповісти
Провів засідання військового кабінету? Угу, з таким самим успіхом він може провести медичний консиліум по хірургії.
показати весь коментар
22.03.2025 20:37 Відповісти
Сиділи,чухали бороди і думали,як без хіпіша виконати план Тампона-Вітькова...
показати весь коментар
22.03.2025 21:00 Відповісти
Стал активно заигрывать с военными, что бы не шлепнули по результатам мира.
показати весь коментар
22.03.2025 21:18 Відповісти
Як клоун може проводити засідання військового кабінету!?!?!? 73% від тих 40%, що прийшли на вибори, ви - кончені придурки!!!
показати весь коментар
22.03.2025 21:43 Відповісти
 
 