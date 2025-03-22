Зеленський провів засідання військового кабінету: йшлося про ситуацію на фронті та підготовку до зустрічі з американською делегацією. ВIДЕО

У суботу, 22 березня, президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні були доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова

"Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області", - розповів Зеленський.

Також, за словами глави держави, підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину. Після Донеччини президент відвідав Харківщину.

Дивіться також: Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". ВIДЕО