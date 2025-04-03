Зв’язок для військових та критичної інфраструктури: Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink. ВIДЕО
Польща передала Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink, які забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен, — лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Як використовують старлінки
Старлінки допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини. Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний.
Скільки старлінків вже отримала Україна від партнерів
Завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50+ тисяч терміналів Starlink, з них найбільше — 29 500 — від Польщі.
"Вдячні Віцепремʼєр-міністру і Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та Уряду Польщі за внесок в українську стійкість. Завдяки міжнародній підтримці продовжуємо залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах", - написав Федоров.
Нагадаємо, раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що Польща закуповує Starlink для підтримки інтернет-зв’язку в Україні.
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Але є великі сумніви, що мінцирку розподілить ті термінали справедливо.