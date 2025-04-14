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Новини Відео Звернення Зеленського
1 113 30

Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі воюватимуть, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну оскільки "в Москві не бояться".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Путін зосереджений на продовженні війни. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату.

Причина цьому тільки одна: вони в Москві не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли: надалі воюватимуть", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Зеленського: "Коли починаєш війну, то маєш знати, що зможеш перемогти"

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+11
Пустозвон
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14.04.2025 20:31
+11
"Вимкніть йому мікрофон"....
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14.04.2025 20:32
+10
зєля, а ти що зробив, окрім перекладання вини на всіх партнерів? де дійсно потужна балістика на 500 км (Грім2)? Тоді б нам нах ті тауруси не нужні були - вибили б всю кацапню в радіусі. Нема грошей? те не пзди - вся нікчемна шваль отримує пенсії під мільйон на місяць.
гундосиш блд по поводу і без.
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14.04.2025 20:34
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14.04.2025 20:31 Відповісти
"Вимкніть йому мікрофон"....
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14.04.2025 20:32 Відповісти
А кого рашка може послухати? - тільки Китай має на неї вплив - але йому пох
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14.04.2025 20:33 Відповісти
зєля, а ти що зробив, окрім перекладання вини на всіх партнерів? де дійсно потужна балістика на 500 км (Грім2)? Тоді б нам нах ті тауруси не нужні були - вибили б всю кацапню в радіусі. Нема грошей? те не пзди - вся нікчемна шваль отримує пенсії під мільйон на місяць.
гундосиш блд по поводу і без.
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14.04.2025 20:34 Відповісти
"...мільйон на місяць...."?
судді ...? чи ХТО ЦЕ ?
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14.04.2025 20:36 Відповісти
так, судді 700-800 тис/місяць, та доплати.
прокурори - те саме.
депутати - те саме
поліція - те саме
урядовці та їх ескортнниці.
бувші президенти!
це вибдки які ска нічого доброго тим нещасним українцям не зробили.
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14.04.2025 20:41 Відповісти
невже в Пенсійному фонді немає "патріотів", які би надали факти ХТО і СКІЛЬКИ? Чи в "Бігус.інфо" потрібно допомогу шукати?
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14.04.2025 20:51 Відповісти
сільно засєкрєчєно!!! ось на яника позов давали до ПФУ - а в отвєт тішина... та є інфа, що з 2019р. отримує окуєнні виплати до сьогодні.
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14.04.2025 20:56 Відповісти
про прокурорів-інвалідів надіюсь чули недавно, про їх виплати? тепер ось прокравшийся суддя заїка недавно сплив - звалив на пенсію майже 800 тис/міс. а таких суддів десятки тисяч. от рахуйте всю шоблу та виплати.
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14.04.2025 21:01 Відповісти
він вам "нічего не должен" так що піхтуйте лісом
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14.04.2025 20:39 Відповісти
Китай підтримує Х-уйла, він не байдужий, вони не помічають війну Московщини проти України, натомість їх лицемірні падлючі дипломати 4-й рік торочать про якийсь конфлікт в Україні.
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14.04.2025 20:36 Відповісти
Тобі, шлемазлу, також варто щось притиснути...Бажано раз і назавжди, щоб не кукурікав.
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14.04.2025 20:37 Відповісти
"Чмобіків, ха-ха, двє-трі нєдєлі"™
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14.04.2025 20:41 Відповісти
Ви фанат орестовича, що всі його цитати по колу ганяєте?)
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14.04.2025 20:48 Відповісти
Припоминаю, что на ютубе у Арестовича было за миллион фанатов. Случается).
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14.04.2025 21:07 Відповісти
Коли обісраній ОПі було нічого сказати, вона говорила ротом цієї мавпи.
Чи промовлене вологим ротом танкіста, льотчика і розвідника не було позицією влади?
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14.04.2025 21:08 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮
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14.04.2025 20:42 Відповісти
свіжак пре
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14.04.2025 20:50 Відповісти
В глаза Х...лу посмотреть не хочешь?
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14.04.2025 20:53 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять..."
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14.04.2025 20:56 Відповісти
Мародер.
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14.04.2025 20:56 Відповісти
Сумы/район опять прилет "баллистики"... И где там "потужна помста"?
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14.04.2025 21:05 Відповісти
Ну шо воно нюхає.
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14.04.2025 21:06 Відповісти
потужно
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14.04.2025 21:08 Відповісти
Развязала эту войну параша с }{уйлом, а дверь для неё настежь открыл Янелох с Дерьмаком и прочими парашными агентами у власти. И сейчас параша претендует именно на те области, которые были сданы слугами урода практически без боя согласно оманскому договорняку.
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14.04.2025 21:10 Відповісти
"апрєльскіє тезіси"

"розумний аж страшно"
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14.04.2025 21:11 Відповісти
Кэп очевидно покинув чат
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14.04.2025 21:33 Відповісти
Да, Ваван, ты ответил за вчерашнее. Массировано, потужно. Каждые полчаса отвечал. Аж мне в Николаеве было слышно. Ну в смысле твой надоевший хрипатый голос на видосиках.
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14.04.2025 21:53 Відповісти
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14.04.2025 22:09 Відповісти
якщо буде далі по два відоси в день то точно війна буде на десятиліття до нашого повного знищення
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14.04.2025 23:24 Відповісти
 
 