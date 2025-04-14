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Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі воюватимуть, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну оскільки "в Москві не бояться".
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Путін зосереджений на продовженні війни. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату.
Причина цьому тільки одна: вони в Москві не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли: надалі воюватимуть", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+11 Bogdan #603107
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+11 Luk Viktor
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+10 Vik Tor #521724
показати весь коментар14.04.2025 20:34
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гундосиш блд по поводу і без.
судді ...? чи ХТО ЦЕ ?
прокурори - те саме.
депутати - те саме
поліція - те саме
урядовці та їх ескортнниці.
бувші президенти!
це вибдки які ска нічого доброго тим нещасним українцям не зробили.
Чи промовлене вологим ротом танкіста, льотчика і розвідника не було позицією влади?
"розумний аж страшно"