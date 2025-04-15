Дві системи РЕБ "Борисоглебск-2" знищено на тимчасово окупованій Херсонщині, - Сили оборони Півдня. ВIДЕО
Українські захисники на тимчасово окупованій Херсонщині знищили дві системи РЕБ російських загарбників.
Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Так, 14 квітня біля н.п. Новокам'янське (окупована Херсонщина) було виявлено позиції двох систем РЕБ "Борисоглебск-2".
"Борисоглебск-2" - це російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення, який може виконувати одночасно до 30 бойових завдань.
Основна функція комплексу - виявлення та придушення різних каналів зв'язку та інших систем, що використовують радіосигнали - системи зв'язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові, та придушення радіонавігаційних систем.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар15.04.2025 14:05 Відповісти Мені подобається 9
Hanka Panyanka
показати весь коментар15.04.2025 14:29 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль