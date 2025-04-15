Дві системи РЕБ "Борисоглебск-2" знищено на тимчасово окупованій Херсонщині, - Сили оборони Півдня. ВIДЕО

Українські захисники на тимчасово окупованій Херсонщині знищили дві системи РЕБ російських загарбників.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, 14 квітня біля н.п. Новокам'янське (окупована Херсонщина) було виявлено позиції двох систем РЕБ "Борисоглебск-2".

"Борисоглебск-2" - це російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення, який може виконувати одночасно до 30 бойових завдань.

Основна функція комплексу - виявлення та придушення різних каналів зв'язку та інших систем, що використовують радіосигнали - системи зв'язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові, та придушення радіонавігаційних систем.

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