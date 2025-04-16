Прикордонники знищили вантажівки та "буханки" росіян на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку оператори підрозділу "Фенікс" демонструють вражаючу точність, знищуючи логістичні маршрути окупантів. Під вогонь FPV-дронів прикордонників потрапляють ворожі вантажівки, "буханки" та інша техніка, яка мала доставити боєприпаси й особовий склад на передову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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