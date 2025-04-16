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Прикордонники знищили вантажівки та "буханки" росіян на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку оператори підрозділу "Фенікс" демонструють вражаючу точність, знищуючи логістичні маршрути окупантів. Під вогонь FPV-дронів прикордонників потрапляють ворожі вантажівки, "буханки" та інша техніка, яка мала доставити боєприпаси й особовий склад на передову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Дивіться: Дрон-камікадзе завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій було 10 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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Чергова гарна робота-черговий респект...
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16.04.2025 10:00 Відповісти
добре..
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16.04.2025 10:17 Відповісти
Фенікс - птах хижий!!! І лютий!
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16.04.2025 12:31 Відповісти
Самий хороший автомобіль для доставки кацапів на передову - "самосвал"... Вивіз, вивалив, і поїхав. Назад вже ніхто не забиратиме...
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17.04.2025 01:18 Відповісти
 
 