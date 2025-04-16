4 687 4
Прикордонники знищили вантажівки та "буханки" росіян на Харківському напрямку. ВIДЕО
На Харківському напрямку оператори підрозділу "Фенікс" демонструють вражаючу точність, знищуючи логістичні маршрути окупантів. Під вогонь FPV-дронів прикордонників потрапляють ворожі вантажівки, "буханки" та інша техніка, яка мала доставити боєприпаси й особовий склад на передову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.04.2025 10:00 Відповісти Мені подобається 5
Микола Січень #601514
показати весь коментар16.04.2025 10:17 Відповісти Мені подобається 3
Владислав Сварчевський
показати весь коментар16.04.2025 12:31 Відповісти Мені подобається 4
Яр Холодний
показати весь коментар17.04.2025 01:18 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль