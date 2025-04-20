29 одиниць ворожої техніки й близько 140 штурмовиків знищили воїни 128 ОГШБр у бою на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

16 квітня, відбиваючи масований штурм зведеної групи російських військ на Запорізькому напрямку воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Відбиття масованої атаки колони ворожої техніки з піхотою, чия загальна кількість – понад три сотні штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки (БМП, БТР, танки) плюс квадроцикли, стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів.

"Аеророзвідка вчасно виявила ворожі колони, завдяки чому оператори БПЛА почали знищувати техніку за 8 кілометрів до наших позицій. Одночасно підключилася ствольна артилерія, яка завдала по ворогу потужного удару. Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї. Цих недобитків із мінометів, кулеметів і автоматів ганяла вже наша піхота", - розповіли в бригаді.

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Бій тривав понад дві години і закінчився затемна. Його результат – знищено 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків. Ми не втратили жодної позиції", - повідомили бійці.

Окремі деталі бою та коментарі його учасників, бійців батальйону безпілотних систем 128 ОГШБр, – на відео.

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