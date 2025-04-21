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Новини Відео Знищення російської техніки
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Ворожий ЗРК "Бук-М2" виявили та знищили бійці 15-ї бригади артрозвідки "Чорний ліс". ВIДЕО

Бійці 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та допомогли знищити російський ЗРК "Бук-М2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Мінус російський ЗРК "Бук-М2". Розвідники "Чорного лісу" виявили ЗРК "Бук-М2", а суміжні підрозділи влаштували феєрверк", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Бійці ГУР уразили десантні катери росіян, а також зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" в Криму. ВIДЕО

Також дивіться: На східному напрямку бійці 15-ї бригади артрозвідки "Чорний ліс" знищили російську РЛС "Зоопарк-1М". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) ЗРК (205) 15 окрема бригада артрозвідки (9)


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"Два в одному" - комплекс.... Респект!
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21.04.2025 18:03 Відповісти
На московитів, зійшов благодатний вогонь з Мирної України!
Смерть, убивцям з московії! Слава Україні!
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21.04.2025 18:12 Відповісти
То для потвор ліс - чорний!!! Для Українців - миле, затишне місце!!!!
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21.04.2025 19:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rqQHCDtHCcE
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21.04.2025 19:56 Відповісти
Красавчики
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22.04.2025 13:43 Відповісти
 
 