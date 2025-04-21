Ворожий ЗРК "Бук-М2" виявили та знищили бійці 15-ї бригади артрозвідки "Чорний ліс". ВIДЕО
Бійці 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та допомогли знищити російський ЗРК "Бук-М2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Мінус російський ЗРК "Бук-М2". Розвідники "Чорного лісу" виявили ЗРК "Бук-М2", а суміжні підрозділи влаштували феєрверк", - йдеться у коментарі до відео.
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